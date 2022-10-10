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В результате ракетных обстрелов остаются обесточенными 1 307 населенных пунктов, — ГСЧС

знеструмлення

По состоянию на 21:00 в результате ракетных обстрелов остаются обесточенными 1 тыс. 307 населенных пунктов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"Остаются обесточенными 1307 населенных пунктов в следующих областях:

  • 766 в Сумской;
  • 353 во Львовской;
  • 169 в Тернопольской;
  • 13 в Киевской;
  • 6 в Хмельницкой", - говорится в сообщении.

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