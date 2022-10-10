В результате ракетных обстрелов остаются обесточенными 1 307 населенных пунктов, — ГСЧС
По состоянию на 21:00 в результате ракетных обстрелов остаются обесточенными 1 тыс. 307 населенных пунктов
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
"Остаются обесточенными 1307 населенных пунктов в следующих областях:
- 766 в Сумской;
- 353 во Львовской;
- 169 в Тернопольской;
- 13 в Киевской;
- 6 в Хмельницкой", - говорится в сообщении.
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