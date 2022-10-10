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Новини Агресія Росії проти України
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Внаслідок ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 307 населених пунктів, — ДСНС

знеструмлення

Станом на 21:00 внаслідок ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 тис. 307 населених пунктів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС

"Залишаються знеструмленими 1 307 населених пунктів у таких областях: 

  • 766 у Сумській;
  • 353 у Львівській;
  • 169 у Тернопільській;
  • 13 у Київській;
  • 6 у Хмельницькій", - йдеться у повідомленні. 

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обстріл (28171) електроенергія (6174) ДСНС (5083) Електрика (2042)


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