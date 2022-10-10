Внаслідок ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 307 населених пунктів, — ДСНС

Станом на 21:00 внаслідок ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 тис. 307 населених пунктів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Залишаються знеструмленими 1 307 населених пунктів у таких областях:

766 у Сумській;

353 у Львівській;

169 у Тернопільській;

13 у Київській;

6 у Хмельницькій", - йдеться у повідомленні.

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