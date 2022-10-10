Масований ракетний удар по Україні: кількість загиблих зросла до 14, - Монастирський

Внаслідок ракетних ударів по території України в понеділок, 10 жовтня, загинули щонайменше 14 людей. Ще понад 90 - отримали поранення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми зафіксували 74 обстріли на даний момент. На жаль, є 14 загиблих та 97 травмованих", - розповів міністр.

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