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Новини Агресія Росії проти України
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Масований ракетний удар по Україні: кількість загиблих зросла до 14, - Монастирський

парк,шевченка

Внаслідок ракетних ударів по території України в понеділок, 10 жовтня, загинули щонайменше 14 людей. Ще понад 90 - отримали поранення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"Ми зафіксували 74 обстріли на даний момент. На жаль, є 14 загиблих та 97 травмованих", - розповів міністр.

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Автор: 

крилаті ракети (1070) обстріл (28171) смерть (6739) Україна (5857) Монастирський (392)


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Це агонія путінського режиму.
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10.10.2022 21:38 Відповісти
Это иллюзия, к сожалению.
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10.10.2022 21:44 Відповісти
агония не иллюзия. но время агонии для истории и природы, и время агонии для человека существенно различаются. оно течёт для каждого из них с разной скоростью.
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10.10.2022 21:57 Відповісти
та нехай той режим колективно виздихає, швидше й без агоній
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10.10.2022 21:50 Відповісти
Volodymyr Ariev

@VolodymyrAriev

·

https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1579420651303350272 8 ч

Якщо хтось після цього скаже, що 90 млрд на дороги - теж потрібна справа, значить перед вами ідіот або ворог. Всі ресурси мають йти на зміцнення протиповітряної оборони України!

Я вже півроку про це кажу, пишу і закликаю! Може нарешті дійде?!
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10.10.2022 21:49 Відповісти
Окрім боротьби у нас немає іншого вибору. Слава Україні!
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10.10.2022 21:55 Відповісти
А чому не звільнили буданова, який фейкав про якісь арешти військових у москві і профукав підготовку до такої масштабної атаки?
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10.10.2022 22:20 Відповісти
 
 