Масований ракетний удар по Україні: кількість загиблих зросла до 14, - Монастирський
Внаслідок ракетних ударів по території України в понеділок, 10 жовтня, загинули щонайменше 14 людей. Ще понад 90 - отримали поранення.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми зафіксували 74 обстріли на даний момент. На жаль, є 14 загиблих та 97 травмованих", - розповів міністр.
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@VolodymyrAriev
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https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1579420651303350272 8 ч
Якщо хтось після цього скаже, що 90 млрд на дороги - теж потрібна справа, значить перед вами ідіот або ворог. Всі ресурси мають йти на зміцнення протиповітряної оборони України!
Я вже півроку про це кажу, пишу і закликаю! Може нарешті дійде?!