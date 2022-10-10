РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11339 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 503 7

Массированный ракетный удар по Украине: количество погибших возросло до 14, - Монастырский

парк,шевченка

В результате ракетных ударов по территории Украины в понедельник, 10 октября, погибли по меньшей мере 14 человек. Еще более 90 получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы зафиксировали 74 обстрела на данный момент. К сожалению, есть 14 погибших и 97 травмированных", - рассказал министр.

Читайте также: В 6 городах существенные сложности с интернетом, в 8 областях частично исчезла и ухудшилась связь, - Федоров

Автор: 

крылатые ракеты (878) обстрел (26850) смерть (9211) Украина (44908) Монастырский (335)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це агонія путінського режиму.
показать весь комментарий
10.10.2022 21:38 Ответить
Это иллюзия, к сожалению.
показать весь комментарий
10.10.2022 21:44 Ответить
агония не иллюзия. но время агонии для истории и природы, и время агонии для человека существенно различаются. оно течёт для каждого из них с разной скоростью.
показать весь комментарий
10.10.2022 21:57 Ответить
та нехай той режим колективно виздихає, швидше й без агоній
показать весь комментарий
10.10.2022 21:50 Ответить
Volodymyr Ariev

@VolodymyrAriev

·

https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1579420651303350272 8 ч

Якщо хтось після цього скаже, що 90 млрд на дороги - теж потрібна справа, значить перед вами ідіот або ворог. Всі ресурси мають йти на зміцнення протиповітряної оборони України!

Я вже півроку про це кажу, пишу і закликаю! Може нарешті дійде?!
показать весь комментарий
10.10.2022 21:49 Ответить
Окрім боротьби у нас немає іншого вибору. Слава Україні!
показать весь комментарий
10.10.2022 21:55 Ответить
А чому не звільнили буданова, який фейкав про якісь арешти військових у москві і профукав підготовку до такої масштабної атаки?
показать весь комментарий
10.10.2022 22:20 Ответить
 
 