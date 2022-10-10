Массированный ракетный удар по Украине: количество погибших возросло до 14, - Монастырский

В результате ракетных ударов по территории Украины в понедельник, 10 октября, погибли по меньшей мере 14 человек. Еще более 90 получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы зафиксировали 74 обстрела на данный момент. К сожалению, есть 14 погибших и 97 травмированных", - рассказал министр.

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