Массированный ракетный удар по Украине: количество погибших возросло до 14, - Монастырский
В результате ракетных ударов по территории Украины в понедельник, 10 октября, погибли по меньшей мере 14 человек. Еще более 90 получили ранения.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы зафиксировали 74 обстрела на данный момент. К сожалению, есть 14 погибших и 97 травмированных", - рассказал министр.
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@VolodymyrAriev
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https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1579420651303350272 8 ч
Якщо хтось після цього скаже, що 90 млрд на дороги - теж потрібна справа, значить перед вами ідіот або ворог. Всі ресурси мають йти на зміцнення протиповітряної оборони України!
Я вже півроку про це кажу, пишу і закликаю! Може нарешті дійде?!