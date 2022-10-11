В Киевской области дефицит мощности: от электроснабжения отключат больше клиентов
В Киевской области из-за дефицита мощности компания ДТЭК увеличит количество отключенных от электроэнергии клиентов: вместо одной очереди отключат две.
Об этом сообщает ДТЭК "Киевские электросети" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Дефицит мощности увеличивается, и мы по требованию НЭК "Укрэнерго" вынуждены увеличивать количество отключенных клиентов, поэтому ограничения применяются для обеих очередей", - сообщили в компании.
11 октября по распоряжению НЭК "Укрэнерго" ДТЭК временно ограничил электроснабжение части населенных пунктов 1-й очереди.
Отмечалось, что если у энергосистемы будет дальнейшая потребность в стабилизации, будут отключать следующую очередь:
1 очередь – 6.00-10.00, 14.00-18.00 и 22.00-02.00
2 очередь – 10.00-14.00, 18.00-22.00 и 02.00-06.00
Если населенный пункт повторяется в нескольких очередях – значит отключение будет касаться разных улиц.
При этом продолжительность отключения улицы должна была не превышать 4 часов.
В ДТЭК также призвали клиентов не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.д.) во время утреннего и вечернего пиков потребления с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.
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Українська розвідка має дані що засраха уклала контракт на поставку 2400 таких дронів-камікадзе.
інше питання, коли хтось, під приводом влучання в кілька інфраструктурних об`эктів починаэ вже масово "кошмарити" украінців відключеннями електроенергіі - ну, типу, "натиснути", "примусити до капітуляціі". Бо ж обстріли готувалися давно, і це вже зрозуміло. А сталися, акурат, після того, як всих тих бісових "переговорників", "голубів "миру" й іншу блюзнірську сволоту - послали нахэр.
Другий день підряд вечір без світла, 10.10 відключили в 19, включили в 01, 11.10 виключили в 17, включили в 23. До 4 разувать не вмієте чи ***********? А що гірше всього - за вікном все сіяє світлом і ніхто нічого не відключав ані 10, ані 11!
Нічого, бляха, цю країну не змінить...