В Киевской области дефицит мощности: от электроснабжения отключат больше клиентов

В Киевской области из-за дефицита мощности компания ДТЭК увеличит количество отключенных от электроэнергии клиентов: вместо одной очереди отключат две.

Об этом сообщает ДТЭК "Киевские электросети" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Дефицит мощности увеличивается, и мы по требованию НЭК "Укрэнерго" вынуждены увеличивать количество отключенных клиентов, поэтому ограничения применяются для обеих очередей", - сообщили в компании.

11 октября по распоряжению НЭК "Укрэнерго" ДТЭК временно ограничил электроснабжение части населенных пунктов 1-й очереди.

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Отмечалось, что если у энергосистемы будет дальнейшая потребность в стабилизации, будут отключать следующую очередь:

1 очередь – 6.00-10.00, 14.00-18.00 и 22.00-02.00

2 очередь – 10.00-14.00, 18.00-22.00 и 02.00-06.00

Если населенный пункт повторяется в нескольких очередях – значит отключение будет касаться разных улиц.

При этом продолжительность отключения улицы должна была не превышать 4 часов.

В ДТЭК также призвали клиентов не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.д.) во время утреннего и вечернего пиков потребления с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.