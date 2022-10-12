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Новости Война
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В Москве начали выпускать карты РФ с оккупированными территориями Украины

В Москве приступили к продаже "новых" карт России, куда включили оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

В российском центре картографии сказали, что карты выпускаются на основании данных Росрегистра.

Карты будут печатать искусственно и малым тиражом.

Читайте: США внимательно будут наблюдать за тем, кто в ООН проголосует против осуждения российской попытки аннексии областей Украины, - посол Томас-Гринфилд

В Москве начали выпускать карты РФ с оккупированными территориями Украины 01

оккупация (10117) россия (95361) аннексия (149)


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Топ комментарии
+46
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12.10.2022 14:52
+42
А Лиман вже виключили з мапи? Кремінній приготуватись
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12.10.2022 14:52
+36
Вже є!
"-Дайте карту расеи!
- Вам за какое число?"
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12.10.2022 15:00
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12.10.2022 14:52 Ответить
А Лиман вже виключили з мапи? Кремінній приготуватись
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12.10.2022 14:52 Ответить
💯👍😂

Карта з 🍋 (Ліманом) чи без?
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12.10.2022 14:55 Ответить
Там контурна мапа зроблена по типу "Раскраска"..))
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12.10.2022 15:09 Ответить
Типографії раді старатись, кожен день робота, кожен день нове замовлення, гребуть бабло лопатами ))
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12.10.2022 15:12 Ответить
Эти карты надо сейчас скупать в больших количествах, потому что через пару месяцев они станут хорошими сувенирами и их можно будет продавать за неплохие деньги.. )
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12.10.2022 17:32 Ответить
Не кажи гоп, поки не перескочиш!
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12.10.2022 14:53 Ответить
Зазначається, що мапи друкуватимуть штучно і малим накладом.
Три штуки: путлеру, литрведеву и кабздодырову.
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12.10.2022 14:55 Ответить
Нет, в 5. Ещё министру обороны, нач генштаба, чтобы по ним планировали операции
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12.10.2022 15:21 Ответить
Если Министр Обороны и начальник ГШ не умеют читать реальные карты, то им и такие не помогут.
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12.10.2022 15:41 Ответить
Ну, после глобуса подмосковья - это уже и не новость...
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12.10.2022 14:56 Ответить
Главное чтобы даты на карте ставили, а то быстро все меняется
Сегодня на карте рососии Белгород с Воронежем, а завтра это уже - исконно украинская земля.
Вот така х.. малята!

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12.10.2022 15:09 Ответить
А чому тільки Бєлгород з Воронежем? Де Краснодар, Ростов та інш.?
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12.10.2022 15:31 Ответить
Брест не забуваємо!
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12.10.2022 15:32 Ответить
Та наф нам та земля? Там же десятилетиями рашоорков надо в чувство будет необходимо приводить. Закрыть как в колонии и пусть дальше спиваются.
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12.10.2022 15:44 Ответить
Головне що дефіцит фарби для друку - перестали вказувати термін придатності на продуктах , а тут не економлять
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12.10.2022 14:59 Ответить
Точно-дебилоиды..
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12.10.2022 14:59 Ответить
https://t.me/truexanewsua/62631
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12.10.2022 14:59 Ответить
ну то так..одні болота мокшанські залишаться..будуть з жабами квааакати
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12.10.2022 15:04 Ответить
Для Гаагі саме то.
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12.10.2022 14:59 Ответить
хєрня в тому щоб "голуби миру" не примушували владу підписати мирні угоди
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12.10.2022 14:59 Ответить
Даже Яндекс умнее оказался
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12.10.2022 15:00 Ответить
Вже є!
"-Дайте карту расеи!
- Вам за какое число?"
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12.10.2022 15:00 Ответить
- И уточните, пожалуйста, время на нужную вам дату. А то это может быть уже несколько карт за одно и то же число...
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12.10.2022 20:25 Ответить
пусть быстрее скупают - у коллекционеров на них лет через пять будет спрос на авито.
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12.10.2022 15:01 Ответить
Салазару специальную газету выпускали, плешивому специальную "карту"=) косплейщик херов)
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12.10.2022 15:05 Ответить
Чим би дитя не бавилось -- лиш би не плакало .
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12.10.2022 15:05 Ответить
дурень думкою багатiє. захопити не вийшло - то хоч намалювати...
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12.10.2022 15:06 Ответить
Нас рать.
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12.10.2022 15:07 Ответить
Говорят что украинские земли им принадлежат исторически? Хорошо - мы вас выродков всех и похороним в этих землях. Думаю в пределах донецкой области все 140 миллионов поместятся. Станут эти земли могилой вам.
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12.10.2022 15:07 Ответить
Славянська земля - все до Дракону. Озеро та Коломойського вигнати б та заживимо!
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12.10.2022 17:09 Ответить
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12.10.2022 15:08 Ответить
абсолютно посрати....
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12.10.2022 15:10 Ответить
Цікаво, а Запоріжжя, Краматорськ, Бахмут, Слов'янськ вони туди включили, чи ні? А Лиман?
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12.10.2022 15:12 Ответить
а ти не бачиш що там чотири області у своїх адміністративних кордонах включено?
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12.10.2022 16:44 Ответить
Ні, на картінці не видно, а заходити на російскі сайти, щоб побачити оригінал - це якось зашкварно.
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12.10.2022 18:35 Ответить
Выпускаем изображение резиновой дупы, в которую запихнут эти мапы.
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12.10.2022 15:12 Ответить
***** теж випустити мапи Росії у межах Московії, зазначити окуповані території, як Японія, Чехія, Фінляндія ,Україна , Кита,
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12.10.2022 15:13 Ответить
Беня проти. Тоді питання будет - чого ервеї тут в біса кормляться...
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12.10.2022 17:10 Ответить
Надо быть мудаком, чтобы документировать свои преступления.
Гаагский суд про эти карты не забудет.
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12.10.2022 15:15 Ответить
Судя по справі МН17 - ніякої справедливості ЕС не зробить... Ліга нації повторюється по п'ятому крузі...
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12.10.2022 17:12 Ответить
Після Маріуполя та інших епізодів МН-17 став незначним кейсом.
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12.10.2022 21:02 Ответить
Маріуполь, Дебальцево, Оленівка, та ще 30 тис загиблих ЕС нафіг не потрібні окрім "дуже переживаем" нафіг не нужні живі українці - всі вони тільки раді нашої погибелі, я не про нації та народ, а про "владу"... таку ж окупаційну як у нас Беня - там такі ж, але більш скриті та "тихіше" негативно впливають на маси. На приклад президент Франції також піднімав пенсійний вік хоча бюджету це нафіг не було потрібно як нашим олігархам щоб більше можно було вкрасти та нас економічно геноцидити... по типу ахметовськіе подачі в суд щоб держава йому виплатила за "зеленку"... Цих фактів дофіга, если т.як ЗМІ це не інфа от "масс" а від "олігархії" - тому ми подібного негативного ставлення до обкрадання та геноциду не побачив будь де... окрім розуміння дійсності на основі "вершин айсберів" які неможливо скрити від всіх.

На рахунок геноциду: перепис 1905-07 - українців (більшість русини/руси) було 82 млн. 1/3 на землях ******** РФ, Тому якщо говорити про повернення земель - то це вся РФ без Мск по МКАДУ. Тюрьму народів потрібно демонтувати, а ось олігархія світова цього не допустить... Саме тому - ми для них дуже небезпечні як сила яка може всю їх структуру ZVO зруйнувати, саме тому не дали літаки, не дають досталь зброї і так далі... Їм потрібно вбити як можно більше - приорітет москалі, а нас уже потім переформатують як Музичька... тоді було громко щоб залякати, а після поразки Московії ви швидко побачите як придушать всі голоси за "покарання москалів" або "знишення московії/РФ"... будуть смерті, побиття та залякування всих хто подібне буде пропагувати. Роман "1984" давно як дійсність цього миру... вибачте за текст але маємо те що маємо, божевілюємо від зламу мрій та життів...
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12.10.2022 23:12 Ответить
Лента новостей,- "в психиатрических больницах россии учителя географии потеснили с первого места "Наполеонов"!
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12.10.2022 15:17 Ответить
Запорожье, пид.ры, врисовали в карту
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12.10.2022 15:19 Ответить
***********, это делают не для,"сейчас"...
Они это делают на,"будущее"..., что бы лет так, через 100-150 махать всякими "бумажками о референдумах", "архивами указов", "картами" и орать что это "ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ" Того, что всё это ихнее - и снова, начать войну !!!!
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12.10.2022 15:23 Ответить
Поэтому кацапию нужно уничтожить и развалить на очень мелкие, контролируемые страны !!!!
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12.10.2022 15:24 Ответить
Навіщо нам ця "інфа"?!
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12.10.2022 15:24 Ответить
мавпи бавляться з мапами.
що можна сказати - тварини та й годі. живуть інстинктами. для таких ні права ні культури не існує. все що лежить - хапають, що їстівне - зжерають, що складне - ламають. про абстрактні поняття такі як право і закони - годі й казати. Це за межами їх розуміння.
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12.10.2022 15:31 Ответить
На цій китайській мапі ********* немає.

https://t.me/black_slipper/6564
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12.10.2022 15:33 Ответить
Дебіли, блд

Як можна малювати мапу з "плаваючими" кордонами?
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12.10.2022 15:37 Ответить
Уже даже ирладнцы ржут с этого (англ.)

https://www.youtube.com/watch?v=AqXOXdwTmNY
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12.10.2022 15:40 Ответить
А не заїбуться вони їх перемальовувати?
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12.10.2022 15:44 Ответить
Вони своїм оркам дали карти 1969 року....вони блудили під Києвом....А тут подсуєтілісь...ці їхні мапи,як по воді пальцем водити.
Їм треба конфлікт,дестабілізація,відсутність нормального життя,їм тісно в своєму дурдомі....
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12.10.2022 15:53 Ответить
Вообще не стоит обращать, что и как там у москалей❗❗❗
Почитайте их паблики, новости, опросы...и все такое....Ощущеие, что кацапы создают свою ПАРАЛЕЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ, свой отдельный мирок, совершенно оторванный от остальной цивилизации...мирового футбола, спорта, культуры, науки и т.д.
Не мешайте им это делать, не переубеждайте....пусть продолжают....
Главное деокупировать наши территории. А если не сможем, то хотябы остановить распространение этой ПАРАЛЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ на остальную Украину....
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12.10.2022 16:17 Ответить
врут, нарисовали наверное с год назад.
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12.10.2022 16:19 Ответить
https://images.app.goo.gl/9cQ9bJoSie7DMQ9s5
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12.10.2022 16:40 Ответить
Картографи, видавці - їх в перелік осіб і організацій на санкції
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12.10.2022 18:40 Ответить
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12.10.2022 19:50 Ответить
Пропоную назву - "нездійсненна мрія володі бункерного"
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12.10.2022 19:56 Ответить
і то не дивно.А глобус росії вони ще не випускають?
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12.10.2022 22:33 Ответить
 
 