В Москве начали выпускать карты РФ с оккупированными территориями Украины
В Москве приступили к продаже "новых" карт России, куда включили оккупированные территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
В российском центре картографии сказали, что карты выпускаются на основании данных Росрегистра.
Карты будут печатать искусственно и малым тиражом.
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+46 MausMike
показать весь комментарий12.10.2022 14:52
+42 Mykola Trofimenko #538463
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+36 Aleks Wav
показать весь комментарий12.10.2022 15:00
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Карта з 🍋 (Ліманом) чи без?
Три штуки: путлеру, литрведеву и кабздодырову.
Сегодня на карте рососии Белгород с Воронежем, а завтра это уже - исконно украинская земля.
Вот така х.. малята!
"-Дайте карту расеи!
- Вам за какое число?"
Гаагский суд про эти карты не забудет.
На рахунок геноциду: перепис 1905-07 - українців (більшість русини/руси) було 82 млн. 1/3 на землях ******** РФ, Тому якщо говорити про повернення земель - то це вся РФ без Мск по МКАДУ. Тюрьму народів потрібно демонтувати, а ось олігархія світова цього не допустить... Саме тому - ми для них дуже небезпечні як сила яка може всю їх структуру ZVO зруйнувати, саме тому не дали літаки, не дають досталь зброї і так далі... Їм потрібно вбити як можно більше - приорітет москалі, а нас уже потім переформатують як Музичька... тоді було громко щоб залякати, а після поразки Московії ви швидко побачите як придушать всі голоси за "покарання москалів" або "знишення московії/РФ"... будуть смерті, побиття та залякування всих хто подібне буде пропагувати. Роман "1984" давно як дійсність цього миру... вибачте за текст але маємо те що маємо, божевілюємо від зламу мрій та життів...
Они это делают на,"будущее"..., что бы лет так, через 100-150 махать всякими "бумажками о референдумах", "архивами указов", "картами" и орать что это "ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ" Того, что всё это ихнее - и снова, начать войну !!!!
що можна сказати - тварини та й годі. живуть інстинктами. для таких ні права ні культури не існує. все що лежить - хапають, що їстівне - зжерають, що складне - ламають. про абстрактні поняття такі як право і закони - годі й казати. Це за межами їх розуміння.
https://t.me/black_slipper/6564
Як можна малювати мапу з "плаваючими" кордонами?
https://www.youtube.com/watch?v=AqXOXdwTmNY
Їм треба конфлікт,дестабілізація,відсутність нормального життя,їм тісно в своєму дурдомі....
Почитайте их паблики, новости, опросы...и все такое....Ощущеие, что кацапы создают свою ПАРАЛЕЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ, свой отдельный мирок, совершенно оторванный от остальной цивилизации...мирового футбола, спорта, культуры, науки и т.д.
Не мешайте им это делать, не переубеждайте....пусть продолжают....
Главное деокупировать наши территории. А если не сможем, то хотябы остановить распространение этой ПАРАЛЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ на остальную Украину....