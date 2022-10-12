В Москве начали выпускать карты РФ с оккупированными территориями Украины

В Москве приступили к продаже "новых" карт России, куда включили оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

В российском центре картографии сказали, что карты выпускаются на основании данных Росрегистра.

Карты будут печатать искусственно и малым тиражом.

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