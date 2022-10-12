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Новости Агрессия России против Украины
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Три ЗРК IRIS-T будут переданы Украине в следующем году, - Ламберхт

ламбрехт

Министр обороны Германии Кристина Ламберхт подтвердила информацию, что первый ЗРК IRIS-T уже передан Украине. Три других Германия передаст уже в следующем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Передача системы ПВО является очень важной поддержкой Украины на фоне массированных ракетных обстрелов со стороны России", - сказала Ламбрехт во время встречи со своими коллегами из НАТО в Брюсселе.

Читайте: В Украине началась новая эра противовоздушной обороны – комплекс ПВО IRIS-T уже прибыл. NASAMS приближаются, - Резников

Германия (6927) ПВО (2707) Украина (44914) Ламбрехт Кристин (49)


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Топ комментарии
+25
Та правильно, а куди поспішати.
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12.10.2022 15:29
+16
Знову мантри про "закидаємо асфальтом"... То що за роки незалежності ми нічого не зробили для своєї безпеки- беспорний факт, але при здоровому глузді кожен розуміє, що у війні один на один з мордором у нас шанси зовсім невеликі, то ж зараз склалася ситуація що українці окрім своєї держави боронять і кордони зажирівшої Європи, і якщо ми не встоїмо- наступними будуть вони....
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12.10.2022 15:43
+15
А как можно быстро передать то что еще не произведено?
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12.10.2022 15:36
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Та правильно, а куди поспішати.
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12.10.2022 15:29 Ответить
А как можно быстро передать то что еще не произведено?
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12.10.2022 15:36 Ответить
Тут є каста притрушиних, яким весь світ забов'язанний. В 2019 Сами нихуя не купували, а теперь замість дякую сказати ще й поганяють. Дегенерати...
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12.10.2022 15:37 Ответить
Знову мантри про "закидаємо асфальтом"... То що за роки незалежності ми нічого не зробили для своєї безпеки- беспорний факт, але при здоровому глузді кожен розуміє, що у війні один на один з мордором у нас шанси зовсім невеликі, то ж зараз склалася ситуація що українці окрім своєї держави боронять і кордони зажирівшої Європи, і якщо ми не встоїмо- наступними будуть вони....
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12.10.2022 15:43 Ответить
Опять мантры про "мы весь мир защищаем".
Никто в мире в эти мантры не верит (может кроме стран Балтии).
Украина борется за свою независимость. И на этом точка.
Ничто не мешало Украине стать частью цивилизованной Европы (как стали восточноевропейские страны или страны Балтии). Вместо этого, мы стали коррупционным дном. И то, что нас поддерживают страны Европы и США, в ущерб своим экономикам, это жест милосердия, сострадания и восхищения украинцами (не путать с властями).
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12.10.2022 15:56 Ответить
(может кроме стран Балтии) ni... mi tozhe neverimo ALE mi podderzhivajem cei tezis koli treba
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12.10.2022 16:05 Ответить
нікого ми ***** не захищаєм,КРІМ СЕБЕ,ще один клоун який вірить у десант русні на Рейні,чи в Гданську,у Нато сумарно майже 2000 бойових літаків,навіть якщо з них половина боєздатна,то весь десант рашки здохне ще десь на підходах,я *** ще одні свідку культу "народа-баганосца"
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12.10.2022 16:00 Ответить
угу сумбур це ти тут среш,ще раз для дефективних,МИ НІКОГО КРІМ СЕБЕ НЕ ЗАХИЩАЄМ,попустись "богоізбранний!"
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12.10.2022 16:23 Ответить
ти теж мабуть не вірив в десант в Гостомелі ?
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12.10.2022 20:29 Ответить
1992гнихуя не купували )
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12.10.2022 15:43 Ответить
чуєш , а це не фріци нам пдч в НАТО зарізали свого часу?
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12.10.2022 15:45 Ответить
А Янукович з Азаровим так рвались у НАТО...та й в населення була 100% підтримка вступу у НАТО...і у Верховній Раді було 450 прихильників НАТО...
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12.10.2022 16:21 Ответить
Так німці повинні були затягти мудрий нарід у НАТО, не затягли? То вон Німці і винуваті. Ясно що не мудрий нарід
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12.10.2022 19:58 Ответить
А ти знаєш, от зобов'язаний. Тому що, якби не німці і жабоїди, які в 2008 му повірили *****, що в нас 70% розмовляють козлячою і не хочуть до НАТО, то не було б і цієї війни. Набагато легше віддавати пару відсотків свого бюджету і спостерігати за тим, як Україна воює за всіх за них. Звичайно, якби в основному не американська зброя, то не відомо, скільки б ми протримались, але складається враження, що їм теж насрати на те, скільки загине українців, головне - не сильно дратувати *****. Це не виправдовує нашу дибільну зе-владу, але зараз стоїть питання виживання всієї західної цивілізації, бо, якщо не дай бог, впаде Україна, в Європі окрім поляків і народів країн Балтії реально воювати за свою незалежність ніхто не буде.
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12.10.2022 15:57 Ответить
Сейчас поставят другие. А эти и в следующем году лишними не будут.
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12.10.2022 16:44 Ответить
Може у 2024 краще? Ми нікуди не поспішаємо ж
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12.10.2022 15:32 Ответить
что-то быстро - ожидали в 2025 как минимум....
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12.10.2022 15:33 Ответить
Коли в русні ракетня скінчиться?!
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12.10.2022 15:34 Ответить
меньше слухайте арестовичів і жданових. Ракет там ще на роки обстрілів
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12.10.2022 15:42 Ответить
Тобі про ракети коношенков доповів, мабуть
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12.10.2022 15:46 Ответить
Скільки вас вчити треба? Бачиш бота новорега с текстом "У них же ще 100500 ракет та 30тис танків" - зразу нах в бан, не відповідаючи на черговий такий висер.
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12.10.2022 16:18 Ответить
це я бот??? треба реально дивитись на речі. Ракет ******** вже мало. Їх бережуть. Але з часів совка залишилось до 5 тисяч старих ракет. І це тільки те що відомо. Але ж краще слухати про шашлики і що "ударная групировка не сформированая"
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12.10.2022 16:52 Ответить
Мене вчити не треба. За часті спами ботів адміністратори цензора не один раз кидали мене "за грати" на три дні.
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12.10.2022 17:05 Ответить
тебе дебіла вчіти ТРЕБА, але марно, дурня вчити справа невдячна
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12.10.2022 20:00 Ответить
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12.10.2022 15:34 Ответить
"Э нэт, тарапица нэ надо..." (с)
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12.10.2022 15:37 Ответить
🤣
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12.10.2022 15:40 Ответить
правільна. дайтє же дарогі дастроїть!
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12.10.2022 15:38 Ответить
Очень своевременно. А позже нельзя? Вот так бы мы ядерку сдавали.
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12.10.2022 15:38 Ответить
мы так её и сдавали, процесс инициировали в 1991, подписали Будапештский в 1994, и пару лет еще сдавали.
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12.10.2022 16:56 Ответить
Вибрали Zе, той ***** не робив, бо всі готувалися до кривавих шашликів, а тепер їм терміново все давай.
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12.10.2022 15:41 Ответить
Якщо я не помиляюся, ці ППО тільки виготовляються, а не є в наявності. Звісно, хотілося б їх отримти якнайшвидше, а ще краще - виготовляти своє ППО, і свої ракети, але... Але.
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12.10.2022 15:45 Ответить
де виробляты? на заводе куда будет нанесет ракетный удар и все оборудование сгорит? Это надо на территории Польши заводы строить... заодно и заробитчанам будет куда ехать )
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12.10.2022 16:55 Ответить
От як вони можуть робити, такі швидкісні авто..
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12.10.2022 15:46 Ответить
якщо пришвидшено дають значить скоро гаплик пуйлові,вони не тещо б за Україну,вони за себе переживають.ким вони будуть в подальшому
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12.10.2022 15:49 Ответить
NASAMS стоїть на озброєнні ППО..просто стоїть на складах в НАТО
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12.10.2022 15:52 Ответить
А чого не в наступному десятилітті?
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12.10.2022 15:54 Ответить
Есть информация что Испания уже передала Украине ПВО Aspide.
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12.10.2022 15:54 Ответить
Де ця інформація? (тільки не кажіть, що в інтернеті)
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12.10.2022 16:17 Ответить
Король Испании тебя лично информировал?
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12.10.2022 16:19 Ответить
Після нашої перемоги,щоб і вони нече як були...(
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12.10.2022 16:01 Ответить
как немка посидела разочек под ракетным обстрелом в Киеве, так Германия нам с переляку на след. же день ирисы и передала...
Вот что происходит, когда испытала на собственной шкуре, что такое русский мир.
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12.10.2022 16:03 Ответить
Не квапляться боші. А чого, по ним не прилітає...
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12.10.2022 16:03 Ответить
"Добра ложка до обіду"...
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12.10.2022 16:04 Ответить
Треба Насамси. Треба Петріоти. Треба всього побільше. І літаки треба і танки. А навчимося ми швидко на тому всьому працювати
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12.10.2022 16:05 Ответить
щас нада !
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12.10.2022 16:09 Ответить
Тут же набежало куча ботов рф и наших полезных идиотов с хейтом Германии.
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12.10.2022 16:20 Ответить
Це вже котрий раз така схема?

Новина: "нам передають отаку вандервафлю".
Коменти: "урааа, кацапам киздець, дякуємо".
Проходить місяця три: "отака країна передумала давати оту вандерфавлю", "думає, передавати чи ні", "передасть через декілька місяців, або років".

Ото урок. Не ведіться на заголовки журнашлюх, корисних ідіотів, оптиміздів та експердів. Від слов "нам передають ос це" до самої передачі тисячі кроків.

Радіти треба лише коли дійсно передали, а не коли якийсь політик щось там меле язиком.
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12.10.2022 16:30 Ответить
Нельзя вована обижать а то он не все ТЭС тогда разбомбить сможет.
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12.10.2022 16:51 Ответить
Ну, сделать дивизион ЗРК это конечно не просто... но что тут скажешь, спасибо конечно... хорошо, если в НАЧАЛЕ следующего года, а не после нашей победы )
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12.10.2022 16:53 Ответить
Три, не два ,и не четыре. Это принципиально , и самое главное , не сейчас . У меня болит зуб собрался идти к врачу, а мне говорят куда накуй , терпи бл... Как то так , все что угодно , но не сейчас...Как объяснить тем людям которые потеряли родных близких, потеряли дома кров, как ? Это нужно сегодня , завтра ..
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12.10.2022 16:58 Ответить
Эти обстрелы могут длиться вечно, или продолжаем ждать, пока окурок кони двинет? Так за ним уже очередь выстроилась из таких же чертей, как он сам.
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12.10.2022 17:39 Ответить
Все же есть надежда, что говорят одно (передадим послезавтра), а делают другое (уже поставили вчера).
Думаю не стоит и объяснять почему так делается... "Нас там нет"
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12.10.2022 17:51 Ответить
Вчора ж казала що другу батарею до кінця цього року передадуть((
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12.10.2022 18:26 Ответить
Який місяць війна захід як включав дурня так і включає....
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12.10.2022 18:27 Ответить
Навіть не читав коменти, а напишу зразу "візьміть свої". Хто вам заважав 3 роки зробити свою зброю? Хто вам заважає вже пів року активних дій зробити те, що мама б зробити Україна? Де проекти, що вам залишили "бариги"? Складається таке враження, що влада діє на користь ворога.
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12.10.2022 18:55 Ответить
як ви задовбали німчура стіклива ! треба щоб ваші газосховища злетіли в повітря ! газ буде але трошки пізніше ! це наші гаранти безпеки , з такими гарантами ворогів не треба .
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12.10.2022 20:39 Ответить
 
 