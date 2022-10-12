Три ЗРК IRIS-T будут переданы Украине в следующем году, - Ламберхт
Министр обороны Германии Кристина Ламберхт подтвердила информацию, что первый ЗРК IRIS-T уже передан Украине. Три других Германия передаст уже в следующем году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
"Передача системы ПВО является очень важной поддержкой Украины на фоне массированных ракетных обстрелов со стороны России", - сказала Ламбрехт во время встречи со своими коллегами из НАТО в Брюсселе.
Топ комментарии
+25 эманюэль
показать весь комментарий12.10.2022 15:29
+16 Red_Sky_On
показать весь комментарий12.10.2022 15:43
+15 Дмитрий #517608
показать весь комментарий12.10.2022 15:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Никто в мире в эти мантры не верит (может кроме стран Балтии).
Украина борется за свою независимость. И на этом точка.
Ничто не мешало Украине стать частью цивилизованной Европы (как стали восточноевропейские страны или страны Балтии). Вместо этого, мы стали коррупционным дном. И то, что нас поддерживают страны Европы и США, в ущерб своим экономикам, это жест милосердия, сострадания и восхищения украинцами (не путать с властями).
Вот что происходит, когда испытала на собственной шкуре, что такое русский мир.
Новина: "нам передають отаку вандервафлю".
Коменти: "урааа, кацапам киздець, дякуємо".
Проходить місяця три: "отака країна передумала давати оту вандерфавлю", "думає, передавати чи ні", "передасть через декілька місяців, або років".
Ото урок. Не ведіться на заголовки журнашлюх, корисних ідіотів, оптиміздів та експердів. Від слов "нам передають ос це" до самої передачі тисячі кроків.
Радіти треба лише коли дійсно передали, а не коли якийсь політик щось там меле язиком.
Думаю не стоит и объяснять почему так делается... "Нас там нет"