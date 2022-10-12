Три ЗРК IRIS-T будут переданы Украине в следующем году, - Ламберхт

Министр обороны Германии Кристина Ламберхт подтвердила информацию, что первый ЗРК IRIS-T уже передан Украине. Три других Германия передаст уже в следующем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Передача системы ПВО является очень важной поддержкой Украины на фоне массированных ракетных обстрелов со стороны России", - сказала Ламбрехт во время встречи со своими коллегами из НАТО в Брюсселе.

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