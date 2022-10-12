Российскими агентами в УПЦ МП наконец-то занялись в СБУ, - Загородний

Служба безопасности серьезно взялась за УПЦ Московского патриархата, которая является самой большой агентурной сетью российского ФСБ в Украине.

Об этом сообщает политический эксперт Тарас Загородний, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это подтверждают вчерашние обыски СБУ в Винницкой области у митрополита Ионафана, который обвиняется в разжигании религиозной вражды и поддержке российской агрессии.

"Наконец-то СБУ взялась за московских попов. Думаю, что здесь совпали два фактора. Во-первых, в стране война, дальше медлить невозможно, ведь российские агенты в украинских храмах ежедневно распространяют тезисы российской пропаганды. Во-вторых, с приходом на должность главы СБУ Василия Малюка служба наконец-то начала давить агентов ФСБ в рясе", – отмечает эксперт.

Как сообщает Загородний, среди священников Московского патриархата до сих пор остались ряд агентов российских спецслужб, у которых есть офицерские погоны КГБ.

"Все 30 лет независимости они рассказывали украинским прихожанам о "русском мире", а сегодня оправдывают вторжение РФ. А некоторые из священников УПЦ МП сидели на церемонии в Кремле, когда Путин в сентябре подписывал документы об аннексии части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей", - написал Загородний.

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По словам эксперта, подобные действия СБУ являются началом чистки российской агентурной сети среди священников.

"Обыски у московского попа – достаточно мощный сигнал обществу о том, как спецслужба будет в дальнейшем себя вести в церковном вопросе. Есть надежда, что СБУ наконец-то вычистит российскую агентуру в рясах", – подчеркнул Загородний.

Также он предложил в случае задержания пророссийских священников обменять их на "азовцев" или других военнопленных. Кроме того, эксперт считает вполне реальным запрет УПЦ МП на уровне государства.

"Если СБУ смогла собрать материалы для запрета ОПЗЖ и партии Шария, значит, можно уже работать и над полным запретом московской церкви в Украине", - отметил Тарас Загородний.