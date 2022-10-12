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Новости Война
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Российскими агентами в УПЦ МП наконец-то занялись в СБУ, - Загородний

сбу

Служба безопасности серьезно взялась за УПЦ Московского патриархата, которая является самой большой агентурной сетью российского ФСБ в Украине.

Об этом сообщает политический эксперт Тарас Загородний, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это подтверждают вчерашние обыски СБУ в Винницкой области у митрополита Ионафана, который обвиняется в разжигании религиозной вражды и поддержке российской агрессии.

"Наконец-то СБУ взялась за московских попов. Думаю, что здесь совпали два фактора. Во-первых, в стране война, дальше медлить невозможно, ведь российские агенты в украинских храмах ежедневно распространяют тезисы российской пропаганды. Во-вторых, с приходом на должность главы СБУ Василия Малюка служба наконец-то начала давить агентов ФСБ в рясе", – отмечает эксперт.

Как сообщает Загородний, среди священников Московского патриархата до сих пор остались ряд агентов российских спецслужб, у которых есть офицерские погоны КГБ.

"Все 30 лет независимости они рассказывали украинским прихожанам о "русском мире", а сегодня оправдывают вторжение РФ. А некоторые из священников УПЦ МП сидели на церемонии в Кремле, когда Путин в сентябре подписывал документы об аннексии части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей", - написал Загородний.

Смотрите также: Поддерживал Кремль и разжигал межконфессиональную рознь: СБУ разоблачила митрополита УПЦ МП в Винницкой области. ФОТОрепортаж

По словам эксперта, подобные действия СБУ являются началом чистки российской агентурной сети среди священников.

"Обыски у московского попа – достаточно мощный сигнал обществу о том, как спецслужба будет в дальнейшем себя вести в церковном вопросе. Есть надежда, что СБУ наконец-то вычистит российскую агентуру в рясах", – подчеркнул Загородний.

Также он предложил в случае задержания пророссийских священников обменять их на "азовцев" или других военнопленных. Кроме того, эксперт считает вполне реальным запрет УПЦ МП на уровне государства.

"Если СБУ смогла собрать материалы для запрета ОПЗЖ и партии Шария, значит, можно уже работать и над полным запретом московской церкви в Украине", - отметил Тарас Загородний.

Автор: 

СБУ (19853) УПЦ МП (1558) ФСБ (1934)


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Топ комментарии
+24
Вся Украина почти 10 лет кричит, что УПЦ МП - это отдел ФСБ. СБУ вдруг проснулось. СБУ нужно новое делать с абсолютно новых людей. СБУ тоже бывшее КГБ Украины, только табличку сменили. При Яныке русские с русскими паспортами управляли СБУ. Потому и не ловятся агенты Кремля, что СБУ сами агенты Кремля! Нужно новые спецслужбы создавать и много, как в США их много.
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12.10.2022 16:33
+20
А навіщо за них братися? Розігнати оту окупаційну секту , попів за "поребрик" вимити після них хлоркою та й діло з кінцями!
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12.10.2022 16:29
+17
Нарештi....
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12.10.2022 16:30
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Правила форума Совет форумчан
Навряд чи з попів можна утворити обмінний фонд. Цей місцевий непотріб москві не потрібен.
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12.10.2022 16:23 Ответить
Може хоч одного полененного обміняти на суку православну ?
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12.10.2022 16:49 Ответить
Навряд чи. Хіба що самих жирних похапати. Або тих, що з росії прислані. На них, може, і вдасться.
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12.10.2022 16:56 Ответить
КГБ шарага должна быть запрещена как комуняки Все майно передать Народу Украины
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12.10.2022 18:04 Ответить
Не вірю !!!

вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.Джерело: https://censor.net/ua/p3373195

Ой, та нащо та спішити.... Краще взагалі не чипайте бо путін нападе....
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12.10.2022 16:28 Ответить
Спочатку їх усіяко охоронять. Дозволяють ходити з російськими прапорами під охороною тітушні вже після 24-го, скасовують перейменування в РПЦвУ, а тепер начебто борються з ними...
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12.10.2022 16:35 Ответить
А навіщо за них братися? Розігнати оту окупаційну секту , попів за "поребрик" вимити після них хлоркою та й діло з кінцями!
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12.10.2022 16:29 Ответить
Нарештi....
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12.10.2022 16:30 Ответить
Так і до ОП можуть добратися
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12.10.2022 18:08 Ответить
СБУ майже така секта як і кацапський підропархат.
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12.10.2022 16:32 Ответить
Так, коли вона захищає зрадників як Єрмак, Татаров, Арестович та інші.
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12.10.2022 16:47 Ответить
Вся Украина почти 10 лет кричит, что УПЦ МП - это отдел ФСБ. СБУ вдруг проснулось. СБУ нужно новое делать с абсолютно новых людей. СБУ тоже бывшее КГБ Украины, только табличку сменили. При Яныке русские с русскими паспортами управляли СБУ. Потому и не ловятся агенты Кремля, что СБУ сами агенты Кремля! Нужно новые спецслужбы создавать и много, как в США их много.
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12.10.2022 16:33 Ответить
Секту заборонити і всіх без винятку попів-гундяєвців та інших служок цієї секти депортувати в ********* з конфіскацією майна та довічною забороною вїзду в Україну.
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12.10.2022 16:34 Ответить
Православні в Україні це ПЦУ, а УПЦ МП філія ФСБ.
Ви ще з капелана міші добкіна святого зробіть.
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12.10.2022 19:40 Ответить
+ Армія

+ Мова

? Віра?
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12.10.2022 16:35 Ответить
А чому не повиганяти із цих церков проросійських священників і на їхнє місце поставити проукраїнських ось і все
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12.10.2022 16:35 Ответить
Нічого не буде, бо влада і особливо ОП ходить туди молитися, то хто ж їх буде зачіпати, хай і далі несуть службу своєму фюреру.
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12.10.2022 16:43 Ответить
Влада хоть єрмолки скидає коли в церкву молитися йде?
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12.10.2022 16:46 Ответить
та хто знає, чи труси, чи хрестик...
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12.10.2022 16:48 Ответить
Це необов'язково коли ходять в РПЦ МП.
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12.10.2022 16:52 Ответить
Ні, вони до синагоги ходять
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12.10.2022 16:56 Ответить
Ні, не всі, є любителі московського, деякі навіть там вінчались
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12.10.2022 16:58 Ответить
Діяльність московського патріархату заборонити. Попів на прекрастную родіну. А то вони зараз мімікрують і залізуть вже в українську Церкву.
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12.10.2022 16:43 Ответить
Якось Паша мерcедес швидко свої проблеми на митниці зарішав, не дуже вірю в стрімкий шлях.
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12.10.2022 16:50 Ответить
Серед ченців і попів церкви московського сатанату в Україні є громадяни росії. Відловити і депортувати з України негайно! Ця сатанинська московська секта орендує власність Української держави: Печерську Лавру, Почаївський монастир та інші. Негайно припинити договір оренди. Є рішення про зміну назви московської церкви в Україні. До повної заборони цієї сатанинської московської церкви хоч змініть її назву на рпц в Україні.
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12.10.2022 16:52 Ответить
всю цю щоблу потрібно одного дня депортувати в рашку.
з припиненням громадянства...
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12.10.2022 16:53 Ответить
Іди помолися своєму гундяю, який благословляє вбивства українців.
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12.10.2022 19:42 Ответить
Идёт по селу поп московского патриархата и матерится.
-Странно,- говорит один селянин другому, - батюшка трезвый, да ещё и матерится! Что это с ним?
-А выпить стало негде,- отвечает тот,- всё село обошёл и ни в одной хате не налили...
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12.10.2022 16:55 Ответить
Зібрати всіх московських попів і нехай ідуть хресгним ходом на мокшу...
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12.10.2022 17:09 Ответить
Доброго ранку, нарешті прокинулися... А в нас тут війна зі песиголовцями, а ви й не знали?
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12.10.2022 17:11 Ответить
шо там зайнялись?Вони там всі агенти.Коли займуться оп от буде диво:невже там є агенти?
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12.10.2022 17:28 Ответить
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12.10.2022 17:32 Ответить
Я не вірю, це єдиний епізод, бо месиджи влади на цих попів, на цих "віруючих", які складають кістяк їх лехторату. А фактично російська церква офіційно, при підтримці влади захоплює все, що не захоплено в Україні і пудрить мізки наріду. Бо "армія, мова, віра" у Порошенко, а конценція "какая разница", який піп і на якій мові буде вам розповідати про "русский мир" у Володі Боневтіка.
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12.10.2022 18:49 Ответить
Головне, щоб ця подія не перетворилася на чергову показуху, коли на камери обшукують, затримують, а потім тишком-нишком відпускають!
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12.10.2022 19:30 Ответить
чому досі не заборонений моспархат?
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12.10.2022 21:28 Ответить
Смішні напівміри, розраховані на окозамилювання.
В УПЦ МП НЕМАЄ москвинських агентів. УПЦ МП - сама повністю є москвинським агентом. Там нема випадкових людей і влада має це знати. Ні один активіст УПЦ МП (не тільки попи, але й всі причетні) не є незлочинцем. ВОНИ ВСІ - ДО ОДНОГО відкидають саме існування українського народу
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12.10.2022 21:55 Ответить
 
 