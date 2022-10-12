Подразделения для борьбы с дронами-камикадзе созданы на Запорожье, - ОВА
Украинские защитники могут вести огонь из стрелкового оружия и зенитных установок как на Запорожье, так и за его пределами.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.
"Силами обороны Запорожского края созданы мобильные и стационарные подразделения для борьбы с дронами-камикадзе. Поэтому во время их нападения на объекты общественной инфраструктуры возможно ведение огня из стрелкового оружия и зенитных установок, как за городом, так и в его пределах. Просим сильно не волноваться при звуках пулеметных очередей и выстрелов зениток. Наши ребята защищают нас!" – подчеркнул он.
Топ комментарии
+4 Danilo Kosmina #241992
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+3 vsbu vsbu
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+3 Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий12.10.2022 16:56
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Українці завжди жили вдоль річок , т к не було доріг 7000 років назад . Вдоль річок багатий археологичний пласт І СТАЛІН І КОМУНЯЦЬКИЙ РЕЖИМ ЗАТОПИЛИ ЦЕ, щоб далі розповідати, що в УКРАІНі нихто не жил до приходу кацапів.
Що говорить про те,що зался використовували як мислівски угідя.
у кожного козака-Українця мАє бути доступна, легальна зброя, живемо на кордоні з Ордою, дике поле, а захищатися нічим, ЗСУ, а тим більше, мусора, які просто фіксують, можуть бути не скрізь, де є потреба.. а зевлада, монобільшість Бєні, досі сцить навіть своїх 73%