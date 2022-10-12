РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10095 посетителей онлайн
Новости Война
3 593 13

Подразделения для борьбы с дронами-камикадзе созданы на Запорожье, - ОВА

зсу

Украинские защитники могут вести огонь из стрелкового оружия и зенитных установок как на Запорожье, так и за его пределами.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

"Силами обороны Запорожского края созданы мобильные и стационарные подразделения для борьбы с дронами-камикадзе. Поэтому во время их нападения на объекты общественной инфраструктуры возможно ведение огня из стрелкового оружия и зенитных установок, как за городом, так и в его пределах. Просим сильно не волноваться при звуках пулеметных очередей и выстрелов зениток. Наши ребята защищают нас!" – подчеркнул он.

Читайте также: Россияне атаковали ракетами объекты инфраструктуры в Запорожье, - Старух

Автор: 

Запорожье (2645) Запорожская область (3046) Старух Александр (145)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
послухали-таки, нарешті
у кожного козака-Українця мАє бути доступна, легальна зброя, живемо на кордоні з Ордою, дике поле, а захищатися нічим, ЗСУ, а тим більше, мусора, які просто фіксують, можуть бути не скрізь, де є потреба.. а зевлада, монобільшість Бєні, досі сцить навіть своїх 73%
показать весь комментарий
12.10.2022 17:44
+3
Браво, оперативно
показать весь комментарий
12.10.2022 16:51
+3
Ось так. Спочатку та це мапєди бугага. Їх практично дуже мало. Легко збить. Вєртєлі їх на барабані. Навіть тут на Цензорі владі казали не треба шапкозакідатєльства. Готуйтесь як їх збивать. Це небезпечна зброя.
показать весь комментарий
12.10.2022 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Браво, оперативно
показать весь комментарий
12.10.2022 16:51 Ответить
Ось так. Спочатку та це мапєди бугага. Їх практично дуже мало. Легко збить. Вєртєлі їх на барабані. Навіть тут на Цензорі владі казали не треба шапкозакідатєльства. Готуйтесь як їх збивать. Це небезпечна зброя.
показать весь комментарий
12.10.2022 16:56 Ответить
Так само і з "чмобіками" буде.
показать весь комментарий
12.10.2022 17:02 Ответить
Так треба по всій Україні робити.
показать весь комментарий
12.10.2022 17:10 Ответить
Запоріжжя - місто-герой ‼️‼️‼️

показать весь комментарий
12.10.2022 17:35 Ответить
Когда Україна переможе , я би зробила державну програму по історичному минулому України - я би спустила воду з іскусственних морей на Дніпрі і почала би археологічні розкопки , запросив усіх археологів світу - велику команду
Українці завжди жили вдоль річок , т к не було доріг 7000 років назад . Вдоль річок багатий археологичний пласт І СТАЛІН І КОМУНЯЦЬКИЙ РЕЖИМ ЗАТОПИЛИ ЦЕ, щоб далі розповідати, що в УКРАІНі нихто не жил до приходу кацапів.
показать весь комментарий
12.10.2022 17:40 Ответить
Не треба! Досить нагадати,що в Україні (колись займала території до Воронежу) є тисячолітні культурні знахідки,а не території яку займає рефія - кісткі звірів.
Що говорить про те,що зался використовували як мислівски угідя.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:01 Ответить
послухали-таки, нарешті
у кожного козака-Українця мАє бути доступна, легальна зброя, живемо на кордоні з Ордою, дике поле, а захищатися нічим, ЗСУ, а тим більше, мусора, які просто фіксують, можуть бути не скрізь, де є потреба.. а зевлада, монобільшість Бєні, досі сцить навіть своїх 73%
показать весь комментарий
12.10.2022 17:44 Ответить
Я дам тебе Парабеллум
показать весь комментарий
12.10.2022 18:17 Ответить
А 50 калібр є?
показать весь комментарий
12.10.2022 20:02 Ответить
..давай
показать весь комментарий
12.10.2022 20:23 Ответить
Ці підрозділи повинні бути в кожній області особливо в прикордонній
показать весь комментарий
12.10.2022 18:24 Ответить
Не прошло й пів року
показать весь комментарий
12.10.2022 19:07 Ответить
 
 