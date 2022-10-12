Подразделения для борьбы с дронами-камикадзе созданы на Запорожье, - ОВА

Украинские защитники могут вести огонь из стрелкового оружия и зенитных установок как на Запорожье, так и за его пределами.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

"Силами обороны Запорожского края созданы мобильные и стационарные подразделения для борьбы с дронами-камикадзе. Поэтому во время их нападения на объекты общественной инфраструктуры возможно ведение огня из стрелкового оружия и зенитных установок, как за городом, так и в его пределах. Просим сильно не волноваться при звуках пулеметных очередей и выстрелов зениток. Наши ребята защищают нас!" – подчеркнул он.

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