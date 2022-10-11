Россияне атаковали ракетами объекты инфраструктуры в Запорожье, - Старух
Россияне 11 октября нанесли ракетный удар по Запорожью.
Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация по разрушениям и пострадавшим выясняется.
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чи мо їм 90 млрд гривень на це не вистачає?
от же свати занесли країну в опу.