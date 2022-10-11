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Россияне атаковали ракетами объекты инфраструктуры в Запорожье, - Старух

запоріжжя

Россияне 11 октября нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация по разрушениям и пострадавшим выясняется.

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Запорожье (2645) обстрел (26891) Старух Александр (145)


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на Запоріжжя кловани і підклованки коли небудь звернуть увагу?
чи мо їм 90 млрд гривень на це не вистачає?
от же свати занесли країну в опу.
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11.10.2022 06:42 Ответить
Галабародька своими действиями убедил Путина, что можно за три дня. Если бы не взорваная дамба в Демидове, то Киев было бы не возможно отбить от орков. У нас к сожалению власть точно не от бога
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11.10.2022 07:50 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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11.10.2022 09:38 Ответить
 
 