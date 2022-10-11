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Росіяни атакували ракетами об’єкти інфраструктури у Запоріжжі, - Старух

запоріжжя

Росіяни 11 жовтня завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по житловому будинку в Запоріжжі: троє загиблих і семеро поранених

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Запоріжжя (2258) обстріл (28196) Старух (199)


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на Запоріжжя кловани і підклованки коли небудь звернуть увагу?
чи мо їм 90 млрд гривень на це не вистачає?
от же свати занесли країну в опу.
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11.10.2022 06:42 Відповісти
Галабародька своими действиями убедил Путина, что можно за три дня. Если бы не взорваная дамба в Демидове, то Киев было бы не возможно отбить от орков. У нас к сожалению власть точно не от бога
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11.10.2022 07:50 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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11.10.2022 09:38 Відповісти
 
 