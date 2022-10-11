Росіяни атакували ракетами об’єкти інфраструктури у Запоріжжі, - Старух

Росіяни 11 жовтня завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

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