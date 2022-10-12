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Путин назвал США, Польшу и Украину бенефициарами инцидентов на "Северных потоках"

потік,північний

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, Украина и Польша являются главными бенефициарами диверсий на "Северных потоках".

Об этом он сказал выступая в среду на энергетическом форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Выгодоприобретатель, бенефициар - и так понятно, здесь особенно не нужно вдаваться в детали. Ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем - они проходят по территории Польши, "Ямал-Европа" - по территории Украины (два потока), все в свое время построила Россия за свои деньги, а также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что это "акт международного терроризма, опаснейший прецедент, конкуренты таким образом заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам".

При этом Путин отметил, что отремонтировать нити "Северных потоков" возможно, но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.

Читайте также: Подрыв газопроводов Северный поток является делом рук российских спецслужб, - премьер Польши Моравецкий

Автор: 

Польша (8398) путин владимир (31211) США (26401) Украина (44914) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+19
русня должна гордиться своим фюрером. Это ж какой талант - заработать на нефти и газе триллионы долларов, ВСЕ их просрать, не вложив ни рваного срубля в экономику. А под конец еще взял свою армию и со всего размаха рас3,14здячил ее об Украину. Так быстро еще ни одну империю не убивали в истории человечества.
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12.10.2022 17:02
+13
Уйобіщний піздабол
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12.10.2022 16:51
+13
Не люди.
Человекоподобные.
Причем все, и тот, кто на портрете, и тот, кто этот портрет держит
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12.10.2022 16:59
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Уйобіщний піздабол
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12.10.2022 16:51 Ответить
Те, що воно кончене та ******** знаемо ми 1 т1, хто нам допомогае. На жаль, у нього е багато прих1льник1в 1 тих, хто йому в1рить.
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12.10.2022 16:58 Ответить
***** кого він там назвав, усім все і так зрозуміло. Продовжуємо утілізувати рашистів
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12.10.2022 16:51 Ответить
Якеж воно кончене...
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12.10.2022 16:51 Ответить
Хех...)))
А йому хтось сказав вже, як його тут називають?...)))
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12.10.2022 16:52 Ответить
Путлер, а ты себе уже и хвост с помощью пластической хирургии пришил себе чтобы его на США поднимать? Где твой "коллективный Запад" подевался?
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12.10.2022 16:54 Ответить
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12.10.2022 16:55 Ответить
Не люди.
Человекоподобные.
Причем все, и тот, кто на портрете, и тот, кто этот портрет держит
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12.10.2022 16:59 Ответить
Рисунок геометрии мне понятен. Но что там делает *****, не понятно.
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12.10.2022 19:30 Ответить
Висит между... кругами.
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13.10.2022 10:32 Ответить
щось його клімануло до фінінсової сфери..цікаво, хто тексти писав?)
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12.10.2022 16:56 Ответить
А хоч би й так, то що? Ну, далі що? Ну і фсьо
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12.10.2022 17:00 Ответить
русня должна гордиться своим фюрером. Это ж какой талант - заработать на нефти и газе триллионы долларов, ВСЕ их просрать, не вложив ни рваного срубля в экономику. А под конец еще взял свою армию и со всего размаха рас3,14здячил ее об Украину. Так быстро еще ни одну империю не убивали в истории человечества.
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12.10.2022 17:02 Ответить
Это точно. Он на практике доказал как ******** триллионы баксов в эпическом масштабе.
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12.10.2022 19:31 Ответить
Я даже думаю, а не агент ли он госдэпа )))) большего вреда федерастии никто не принёс.
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12.10.2022 21:29 Ответить
Я считаю что единственным правильным решением по борьбе с таким мировым злом как рашизм, это восстановление Руси и возвращение под контроль Руси всех территорий которые сегодня под контролем Орды. Это решило бы вопрос о вероятности агрессии болотной дичи как минимум на 500 лет.
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12.10.2022 17:02 Ответить
от тільки без населення отої орди пліз.
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12.10.2022 17:57 Ответить
рабZZіян можна передати Китаю, вони ж ******* Сильну Руку у дупі

території ж наші до самого ВладиВостока !
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12.10.2022 17:59 Ответить
підтримую

Слава Київській Русі до самого Владивостока !
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12.10.2022 18:00 Ответить
Эх ты, Россия, страна ты моя
Нефти до жопы, угля до х*я
Лес до небес да и дичи полно.
Вот только жаль, что там люди говно...
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12.10.2022 19:17 Ответить
Він сказав правду, як не дивно, для ціх країн це дуже добре.



А ось він не сказав, який дурень підірвав газогіни?
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12.10.2022 17:03 Ответить
Так ясен пєнь що дурень.
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12.10.2022 17:25 Ответить
The bitch has spoken...
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12.10.2022 17:04 Ответить
А шизофренік з психдиспансера називає себе Наполеоном.
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12.10.2022 17:06 Ответить
Ну, боневтік краще роль Наполеона зіграв - талант не пропєш
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12.10.2022 18:15 Ответить
просто ***** не стратег. Хотел поставить ЕС на колени, но в итоге в очередной раз сам стал "раком"
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12.10.2022 17:06 Ответить
це курва яка ще расія побудувала українську гтс? та ще й за свої гроші?
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12.10.2022 17:07 Ответить
Путлер, йди на хрін!
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12.10.2022 17:09 Ответить
Кому це тепер цікаво?
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12.10.2022 17:10 Ответить
Как то пихуй .i.
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12.10.2022 17:12 Ответить
путін, брехливий виродок, іді к ******* матєрі.
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12.10.2022 17:19 Ответить
"рассее это нивыгадно - значит это не мы"
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12.10.2022 17:20 Ответить
цивілізованому світу нарешті похєр, що там варнякає ***** та інші істоти на паРаші.
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12.10.2022 17:22 Ответить
Керченский мост туда добавьте
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12.10.2022 17:30 Ответить
Этой мрази 70 лет , разлагаются мозги , при кацапской власти.
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12.10.2022 17:44 Ответить
Цю суку за одну тільки брехню треба за яйця підвісити
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12.10.2022 18:13 Ответить
Те, що він неадекват зрозуміли і українці, і європейці, і американці. Що таке має статися, щоб це зрозуміли і жителі однієї шостої суши?
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12.10.2022 18:22 Ответить
«Путін назвав США, Польщу та Україну бенефіціарами…»
І до чого тут Беня?
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12.10.2022 18:34 Ответить
Хто всрався? .... невістка..
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12.10.2022 19:08 Ответить
*****-терорист забуло про підірваних сруських мешканців будинків на Каширці, Волгодонську, убитих пасажирів, ним же, рейсу МН 17, московитів у НОРД-ОСТі, та Українців за 9 років гібридної війни в Україні!!
***** уже відчув наближення його долі, як Чаушеску, Каддафі, Хусейна, Гітлера, Мусоліні, Гебельса…. Усе відбудеться раптово і з близьких «однодумців», він пам'ятає їх історію!!!
Свято наближається, пильнуймо !!!
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12.10.2022 19:10 Ответить
***** з *****стана всяку ***** верзе, вибачаюсь за тавтологію
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12.10.2022 19:13 Ответить
 
 