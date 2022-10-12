Путин назвал США, Польшу и Украину бенефициарами инцидентов на "Северных потоках"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, Украина и Польша являются главными бенефициарами диверсий на "Северных потоках".

Об этом он сказал выступая в среду на энергетическом форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Выгодоприобретатель, бенефициар - и так понятно, здесь особенно не нужно вдаваться в детали. Ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем - они проходят по территории Польши, "Ямал-Европа" - по территории Украины (два потока), все в свое время построила Россия за свои деньги, а также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что это "акт международного терроризма, опаснейший прецедент, конкуренты таким образом заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам".

При этом Путин отметил, что отремонтировать нити "Северных потоков" возможно, но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.

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