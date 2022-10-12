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Минимальная температура в квартирах будет 16 градусов, а средняя - 18, - Шмыгаль

шмигаль

Средняя температура в квартирах этой зимой будет 18 градусов, а минимально допустимое значение – 16 градусов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

"После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это означает снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимы будет 16 градусов, а среднее — 18 градусов. Это необходимость и это наш вклад в победу. Ведь от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму", – отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, Украина готова к началу нового отопительного сезона на 90%. Кроме того, подготовлены специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации на случай невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры.

"Тарифы не повышаются ни на газ, ни на отопление, ни на электроэнергию. Субсидии остаются и будут выплачиваться в полном объеме всем семьям, которые действительно в этом сегодня нуждаются", - сообщил Шмыгаль.

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Автор: 

зима (174) отопительный сезон (528) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+19
Температура буде 16 градусів, а рахунки прийдуть як за 25.
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12.10.2022 16:59
+17
бійців муркотня гріє.... ))
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12.10.2022 17:17
+13
Шмигаль, спокійно, не треба цього нічого обіцяти!!!!!!! Все зрозуміло. Один поснідав, а другий повечеряв - а в середньому ми пообідали, термометр ти наш
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12.10.2022 16:54
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В Киве куча людей и в хорошие времена при +15 зимовали. Нивапрос. Понятно что война, кризис... платежки будут приходить как за +25 да?) Я могу вообще без отопления, пару обогревателей включить в ночное время и с головой до +20 +22 догонит запросто. Мне по электрике будет раза в два дешевле чем отопление. Но вы ведь один хрен на три штуки счет пришлете)) С вами шлемазлами играться в экономию себе же дороже выйдет) **** нужно в дом частные переезжать. )
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12.10.2022 20:24 Ответить
я можу так газовою плитою обігрівати..але рахунок прийде за тепло..бо лічільники тільки по стояках з повною заміною й перенесенням батарей))
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12.10.2022 20:39 Ответить
А скільки буде в Офісі, Адміністрації, в бункері, в Раді, Кабінеті Міністрів?
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12.10.2022 21:47 Ответить
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