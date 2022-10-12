Минимальная температура в квартирах будет 16 градусов, а средняя - 18, - Шмыгаль

Средняя температура в квартирах этой зимой будет 18 градусов, а минимально допустимое значение – 16 градусов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

"После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это означает снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимы будет 16 градусов, а среднее — 18 градусов. Это необходимость и это наш вклад в победу. Ведь от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму", – отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, Украина готова к началу нового отопительного сезона на 90%. Кроме того, подготовлены специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации на случай невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры.

"Тарифы не повышаются ни на газ, ни на отопление, ни на электроэнергию. Субсидии остаются и будут выплачиваться в полном объеме всем семьям, которые действительно в этом сегодня нуждаются", - сообщил Шмыгаль.

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