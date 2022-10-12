Режим Лукашенко должен перестать быть соучастником войны РФ против Украины, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко должен прекратить помогать и поддерживать военные действия России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Отвечая на вопрос, какая, по мнению НАТО, роль режима Лукашенко в этой войне, Столтенберг заявил:
"Что ж, я ожидаю, что режим Лукашенко перестанет быть соучастником этой войны. Мы видели, как Беларусь использовалась как плацдарм для ракетных пусков, воздушных атак против Украины", - сказал он на брифинге.
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+5 Vlad Koval #522322
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+3 piligrim
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+2 vsbu vsbu
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Такое ощущение, что он возглавляет не НАТО, а родительский комитет элитной школы:
- Мы видим, что этот мальчик из 10-го "Б" класса лазит по карманам школьников, использует школу для закладки наркоты, заставляет детей из младших классов воровать ему булки из буфета, из окон школы стреляет по прохожим, но.... мы ожидаем, что он со временем исправится.
Так надо понимать Столтенберга ?
(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник...")