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Новости Агрессия России против Украины Война
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Режим Лукашенко должен перестать быть соучастником войны РФ против Украины, - Столтенберг

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко должен прекратить помогать и поддерживать военные действия России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Отвечая на вопрос, какая, по мнению НАТО, роль режима Лукашенко в этой войне, Столтенберг заявил:

"Что ж, я ожидаю, что режим Лукашенко перестанет быть соучастником этой войны. Мы видели, как Беларусь использовалась как плацдарм для ракетных пусков, воздушных атак против Украины", - сказал он на брифинге.

Читайте также: Заявления Лукашенко о готовящемся нападении на Беларусь напоминают крик о помощи, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Автор: 

Беларусь (7887) Лукашенко Александр (3611) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+5
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12.10.2022 17:14
+3
це все одне, що сказати пукіну припинити робити лукашенка співучасником війни... вони вже однояйцеві брати по крові...
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12.10.2022 17:16
+2
Режим луКАКУшенка повинен припинити........своє існування
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12.10.2022 17:18
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12.10.2022 17:14 Ответить
це все одне, що сказати пукіну припинити робити лукашенка співучасником війни... вони вже однояйцеві брати по крові...
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12.10.2022 17:16 Ответить
Режим луКАКУшенка повинен припинити........своє існування
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12.10.2022 17:18 Ответить
Лол. Смішний цей чувак. А він точно очолює НАТО?
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12.10.2022 17:19 Ответить
Вони всі там довбой@би.
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12.10.2022 17:39 Ответить
Счазз !
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12.10.2022 17:21 Ответить
А что вы можете сделать этому мерзкому подлому усатому таракану? Вы «санкции» объявляете через ж*пу! Беларусские банки выдают десятками тысяч банковские карты свинорусам и эти карты Мастеркард и Виза принимаются по всему миру; через прибалтийские страны до недавнего времени колоннами шли автобусы из рашки в аэропорты Риги, Вильнюса, Таллинна а оттуда российская мразь разлеталась по всему свету без проверок паспортов и виз.
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12.10.2022 17:30 Ответить
Столтенберг має припинити без толку пи₴діти.
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12.10.2022 17:38 Ответить
Це теж саме, що сказати дранику перетворитись в картоплину
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12.10.2022 17:39 Ответить
гарна пропозиція, але марна...
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12.10.2022 17:39 Ответить
Я ожидаю....
Такое ощущение, что он возглавляет не НАТО, а родительский комитет элитной школы:
- Мы видим, что этот мальчик из 10-го "Б" класса лазит по карманам школьников, использует школу для закладки наркоты, заставляет детей из младших классов воровать ему булки из буфета, из окон школы стреляет по прохожим, но.... мы ожидаем, что он со временем исправится.
Так надо понимать Столтенберга ?
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12.10.2022 17:41 Ответить
А если не прекратит - тогда что? Обидишься, что не оправдал твои ожидания? Столтенберг - бесполезное трепло.
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12.10.2022 17:46 Ответить
Очень правильное замечание, и абсолютно бесполезное, как и сам Йенс.
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12.10.2022 18:16 Ответить
Пук-пук-пук!!!!
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12.10.2022 19:05 Ответить
Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник...")
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12.10.2022 19:09 Ответить
Білорус і кацап єдне гівно!
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12.10.2022 19:38 Ответить
Режим Лукашенко должен исчезнуть от слова совсем. Вместе российскими оккупантами Беларуси. А Лукашенко с своими приспешниками должны мирно висеть на латерне.
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12.10.2022 19:42 Ответить
 
 