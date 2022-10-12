Режим Лукашенко должен перестать быть соучастником войны РФ против Украины, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко должен прекратить помогать и поддерживать военные действия России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Отвечая на вопрос, какая, по мнению НАТО, роль режима Лукашенко в этой войне, Столтенберг заявил:

"Что ж, я ожидаю, что режим Лукашенко перестанет быть соучастником этой войны. Мы видели, как Беларусь использовалась как плацдарм для ракетных пусков, воздушных атак против Украины", - сказал он на брифинге.

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