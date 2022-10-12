Рашисты атаковали Виннитчину двумя дронами-камикадзе: Силы ПВО их уничтожили
Силы противовоздушной обороны уничтожили два дрона-камикадзе в небе над Винничиной.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.
"Виннитчину враг атаковал двумя дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны оба ударных беспилотника уничтожены!" – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+13 Павло ШОвте
показать весь комментарий12.10.2022 17:55
+6 Друже Бобер
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+4 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий12.10.2022 17:54
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Запасаюсь попкорном 👍
і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?
#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
такого реготу не було давно, хоча їжу свою поважаю...
тут апелювання до бруду який собі робить начебто розумна тварина...
Зато в Бахмуте край необходимо подавить вражескую арту и сбить пыл атакующим вагнеровцам.