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Новости Война
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Рашисты атаковали Виннитчину двумя дронами-камикадзе: Силы ПВО их уничтожили

Силы противовоздушной обороны уничтожили два дрона-камикадзе в небе над Винничиной.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

"Виннитчину враг атаковал двумя дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны оба ударных беспилотника уничтожены!" – говорится в сообщении.

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Рашисты атаковали Виннитчину двумя дронами-камикадзе: Силы ПВО их уничтожили 01

Автор: 

Винницкая область (1033) ПВО (2736) дроны (3887)


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Топ комментарии
+13
Сегодня за 18 минут ВСУ ********* 4/6 вертаков орков. Летный генерал от инфантерии суровикин решил , что можно сделать массированный налет. Сказываются корни совдеповского пехотинца. Думаю с этим мудаком мы наконец-то увидим сбитые Ту-22 и Ту-160.
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12.10.2022 17:55
+6
Правду каже: не за 18 хвилин, а за 18 хвилин і 39 секунд
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12.10.2022 18:22
+4
классно получают по сопле мопеды от кремлевского деда ))))
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12.10.2022 17:54
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классно получают по сопле мопеды от кремлевского деда ))))
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12.10.2022 17:54 Ответить
Сегодня за 18 минут ВСУ ********* 4/6 вертаков орков. Летный генерал от инфантерии суровикин решил , что можно сделать массированный налет. Сказываются корни совдеповского пехотинца. Думаю с этим мудаком мы наконец-то увидим сбитые Ту-22 и Ту-160.
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12.10.2022 17:55 Ответить
- Думаю с этим мудаком мы наконец-то увидим сбитые Ту-22 и Ту-160 ...

Запасаюсь попкорном 👍
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12.10.2022 19:43 Ответить
Конечно фейк, минут то было 18
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12.10.2022 18:00 Ответить
Правду каже: не за 18 хвилин, а за 18 хвилин і 39 секунд
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12.10.2022 18:22 Ответить
💪💪
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12.10.2022 18:09 Ответить
Ну то як жити на українській землі, жерти наш хліб, ходити по небу моєї землі, хвороба би їх забрала,
і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?

#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
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12.10.2022 18:23 Ответить
Аналогія до "маніакально депресивні раби"

такого реготу не було давно, хоча їжу свою поважаю...
тут апелювання до бруду який собі робить начебто розумна тварина...
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12.10.2022 18:26 Ответить
У меня вопрос по обстрелу Белгорода. Для чего его сейчас обстреливать и повторять ошибки врага? Он ждет этот удар и подготовился. В Телеге видео, где с десяток ракет сбиваются ПВО.
Зато в Бахмуте край необходимо подавить вражескую арту и сбить пыл атакующим вагнеровцам.
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12.10.2022 18:56 Ответить
Нужно опять вызвать персидского посла и вручить ему эти обгоревшие газонокосилки. Ковры-самолеты в дервности у них лучше получались, и использовались в мирных целях.
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12.10.2022 19:37 Ответить
 
 