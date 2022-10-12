Рашисты атаковали Виннитчину двумя дронами-камикадзе: Силы ПВО их уничтожили

Силы противовоздушной обороны уничтожили два дрона-камикадзе в небе над Винничиной.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

"Виннитчину враг атаковал двумя дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны оба ударных беспилотника уничтожены!" – говорится в сообщении.

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