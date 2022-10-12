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Послы Евросоюза согласовали создание тренировочной миссии для ВСУ, - СМИ

навчання,зсу,тренування,британія

Послы Евросоюза согласовали создание тренировочной миссии для украинских военных, о чем ранее достигли политического согласия на неформальной встрече лидеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По его словам, миссия по военной поддержке ЕС для Украины будет иметь штаб-квартиры в Германии и Польше.

"В понедельник министры иностранных дел ЕС должны дать "зеленый свет" и она должна запуститься как можно быстрее", - написал Джозвяк.

Как сообщалось, на неформальной встрече лидеров ЕС 7 октября в Праге, страны достигли консенсуса по созданию совместной тренировочной миссии для подготовки украинских военных.

По данным СМИ, в рамках учебной миссии ЕС планирует обучить до 15 тысяч украинских военнослужащих.

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Автор: 

посол (1793) военные учения (3457) Евросоюз (17060) Йозвяк Рикард (134)


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Дякуемо ,але треба скорiше...
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12.10.2022 19:48 Ответить
 
 