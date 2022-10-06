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Венгрия (1546) война (46904) Греция (689) Кипр (227) санкции (10623) Евросоюз (15900) Мальта (74) Йозвяк (116)

Кроме Венгрии восьмой пакет санкций против РФ блокировали Кипр, Мальта, Бельгия и Греция, - журналист Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкції

Несколько стран Европейского союза, кроме Венгрии, блокировали восьмой пакет санкций против России.

Об этом сообщил в твиттере журналист Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что обычно в блокировании новых санкций против РФ обвиняют Венгрию. Однако в этот раз на ее сторону стали несколько других стран. По его словам, речь идет о Кипре, Мальте, Бельгии и Греции.

"Будапешт действительно учится у лучших в Брюсселе", – подчеркнул журналист.

Также читайте: Евросоюз утвердил 8-й пакет санкций против России
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Топ комментарии
+22
шото ********* все больше
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06.10.2022 12:31
+17
Антверпен, крупнейший перевалочный хаб для бриллиантов, и рашка - один из крупнейших поставщиков. Нафиг пёрсонал, жаст бызныс.
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06.10.2022 12:37
+16
Ну с Кипром все понятно. Там правят террористы и контрабандисты со всего мира. Нам вообще нужно с Кипром заблокировать все банковские и денежные переводы. Но Бельгия?
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06.10.2022 12:36
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шото ********* все больше
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06.10.2022 12:31 Ответить
Я учора продивилася інформацію про новий пакет на німецькому каналі. Україна трохи хибно коментує санкції і ії проходження,жаль
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06.10.2022 12:36 Ответить
МОЖНА БУЛО І НЕ ДИВИТИСЯ.
І ТАК ВІДОМО ЩО ТАМ КАЗАЛИ.
ТАМ СКАЗАНО БУЛО - БЕЛЬГІЯ, МАЛЬТА, КІПР, ГРЕЦІЯ НУ І ЗВІСНО Ж МУДЬЯРИ НЕ 3.14ДАРАСИ !!!
І НАВІТЬ НЕ КОНДОМИ ВИКОРИСТАНІ )(УЙЛОМ.
ТО ПРОСТО ЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ В ДІЇ.
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06.10.2022 12:48 Ответить
пояніть що маєте на увазі, хибно в який бік? Звісно пропаганда подоляківська чесно не скаже
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06.10.2022 12:49 Ответить
А вона так, аби ляпнути, ну тіпа смотріт заграніШноє тєлєвідєніє в АригіаналЄ
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06.10.2022 12:55 Ответить
Це так,пiсля сьогоднiшньоi заяви ОПЕК про скорочення видобутку нафты,противникiв санкцii буде бiльше.
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06.10.2022 13:23 Ответить
Бельгія ?!!! Фламанці-сепарасти мутять. Фламанці - голландсьа складова Бельгії.
Й*баний сепаратизм !
Європа ! Вам ще пітух не клюнув !
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06.10.2022 12:53 Ответить
шапіто **..че, а не санкції
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06.10.2022 12:34 Ответить
Розброд і шатаніє .
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06.10.2022 12:35 Ответить
"** твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался (с)
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06.10.2022 12:35 Ответить
Ну с Кипром все понятно. Там правят террористы и контрабандисты со всего мира. Нам вообще нужно с Кипром заблокировать все банковские и денежные переводы. Но Бельгия?
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06.10.2022 12:36 Ответить
Антверпен, крупнейший перевалочный хаб для бриллиантов, и рашка - один из крупнейших поставщиков. Нафиг пёрсонал, жаст бызныс.
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06.10.2022 12:37 Ответить
Поетому рашку нужно развалить и отрезать у нее все от нефти и газа до алмазной добычи чтобы у рашистов небыло чем скупать по всему миру политиков
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06.10.2022 12:45 Ответить
це ми нещодавно глузували з рашкінських фантомних фобій, буцімто колективний Захід мріє та бажає забрати у них їх палєзниє іскапаємиє.

а ось і ви.
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06.10.2022 12:56 Ответить
Nikolay Ivankov 071fa753

З Бельгією зрозуміло, вони ще раніше носом крутили на тему бриліків з паРашки,
з Грецією та Кіпром теж зрозуміло.
А от яким боком тут Мальта щось мені не зрозуміло...
Може у Вас є думки?
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06.10.2022 19:34 Ответить
Вот честно - не знаю. Но говорят здесь на сайте - много русских, потому что оффшор.
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06.10.2022 19:49 Ответить
Nikolay Ivankov 071fa753

Дякую за швидку відповідь.
От і я все не можу ніяк зрозуміти.
Трошки порив мережу, не така вже Мальта і офшорна країна, порівняно з провідними офшорами світу, наприклад, тим же Кіпром.
Расєянци є, але в % відношені до населення значно меньше, ніж в тій же Німеччині, Кіпрі...

Добре, поживимо - побачимо, як ситтуація буде розвиватися, може пізніше стане зрозуміло звідкіля ноги ростуть.
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06.10.2022 22:32 Ответить
Бельгія відома своєю надзвичайно фашистською расовою дискримінацією та експлуатацією негрів в своїх африканських колоніях. Те що ці "цивілізовані європейці" творили там далеко виходить за межі людяності... В історії ніхто і ніколи, навіть азіати!, не доходив до такої жорстокості. І жоден бельгійський фашист (расист) ніколи не був засуджений за злочини скоєні на грунті расизму... Якби проти нас воювали раціональні бельгійці то "освенціми" здавалися б дитячими садочками...
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06.10.2022 12:43 Ответить
Ви праві. Тут є цікавий нюанс. В Бельгії нема національності Бельгієць. Там є Фламанці (тобто ті самі що і в Голандії), і є Валлони (французи або ті ж франкомовні і окатоличені фламанці).
Так само як і нема нації Західноукраїнців. Хоча була така країна як ЗУНР в якій жили такі ж українці як в УНР і поляки як в Польщі
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06.10.2022 13:01 Ответить
А як ти знаєш що немає західноукраїнців?
Я є однією із них....
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06.10.2022 13:24 Ответить
Неправда,в Бельгіі є національність Бельгіець
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06.10.2022 15:17 Ответить
громадянство "бельгієць" А націоналність - фламандець, або валонець.
Такого окремого поняття як "національність" (nationality) в ЄС нема, Nationality - означає в них громадянство"; а національність (походження) для них є несутттєвим, і не педалюється.
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06.10.2022 17:50 Ответить
Так, але були нюанси)). Колонія, наскільки я пам'ятаю, була тільки одна - Конго(Кіншаса). І належало воно (Конго) не країні Бельгії а персонально тодішнему бельгійскому королю, достатньо нікчемній та жадібній людині. Це завдяки його особистим настановам проводили таку політику...ну а потім вже по інерції))
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06.10.2022 22:03 Ответить
Кіпр не заслуговує на українських туристів... Хто має можливість туди їхати, не їдьте!!!
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06.10.2022 16:40 Ответить
ну я не здивований шо всякі карлики нашпиговані ватою і бомжатська греція таке зробило, а ось за Бельгію здивований
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06.10.2022 12:36 Ответить
Всі країни як на підбір. Кацапів там ******* за гроші.
Бельгія, щось не в темі. *****.
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06.10.2022 12:36 Ответить
Колян,допис по наказу, як і пропаганда. Це рашку уже кинули усі хто може, а Україна і Європа разом.
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06.10.2022 12:40 Ответить
Мальта така російська, що там мальтійців майже немає! Ми там були восени 2014 - жах!
Сам острів чарівний - красиво та цікаво. Але росіян, як у якомусь Сочі. Там є навіть російський ліцей, де все викладають російською мовою! Я дуже дивувалась: навіщо відправляти дітей вчитися в іншу (англомовну!) країну, якщо там російські вчители викладають російською по російській програмі?! Дивина!
Ну і путінолюбів там, як собак.
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06.10.2022 12:58 Ответить
ЄС це політичний трупак, якщо рішення більшості може блокувати меншість це тупиковий шлях розвитку.... Великобританія це зрозуміла, для всіх інших це лише питання часу.
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06.10.2022 12:39 Ответить
Великій Британії було що втрачати з ЄС. Нам, українцям є що набувати у тому ж ЄС... Поки що. А там - собі подумаємо...
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06.10.2022 13:18 Ответить
Безвізовий режим і зона вільної торгівлі без жодних мит і квот по суті більше від ЄС нам нічого не потрібно.
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06.10.2022 13:58 Ответить
Нам треба дубинка, яка змушує реформи робити, а звт то вже побічне
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06.10.2022 15:33 Ответить
Визвуть на коврик, розкажуть про обмеження фінансування і будуть голосувати і за наступні санкції - хіба вже вперше така історія. Зате вспливає російське лоббі, яким потім займаються відповідні органи.
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06.10.2022 12:40 Ответить
Для всех, кто недоумевает по поводу Бельгии:

https://defence-line.org/2022/09/iz-dalnix-stranstvij-vozvratyas-antverpen-chast-1/

Санкции не распространились на российского поставщика алмазов "алроса".
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06.10.2022 12:40 Ответить
Зайве підтвердження, що кожен діє в першу чергу у власних інтересах.
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06.10.2022 12:42 Ответить
Сук. .
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06.10.2022 12:43 Ответить
Так восьмий пакет заблокували чи ухвалили . .? Не зрозуміло . А як же тоді це - Євросоюз затвердив 8-й пакет санкцій проти Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3371865
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06.10.2022 12:44 Ответить
Ухвалили, але алмази не увійшли.
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06.10.2022 12:59 Ответить
Бельгия белены объелась?
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06.10.2022 12:48 Ответить
Алмазів.
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06.10.2022 13:11 Ответить
Вот поэтому у меня скептические взгляды на так называемую *цивилизованную* и законопослушную Европу. За бабки они и мать свою продадут рашистам.
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06.10.2022 12:48 Ответить
Тут главное - не очаровываться Европой, а взять у неё всё лучшее, что поможет Украине в её развитии. Помня, что в политике друзей нет, а есть лишь ситуативные союзники и партнёры...
Со временем Украина всё равно займёт свою нишу в экономике Европы и её политической жизни, главное - быть более нахрапистыми. Своей 3,14здюлиной параше Украина уже показала Европе ху из ху.
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06.10.2022 13:16 Ответить
Кіпр- там повно мокшів ще до війни було.
Греція - повно вати з українськими паспортами (косять під біженців).
Бельгія - в її області Валлонія, повно французів а вони здавна ******* мокшів.
Мальта - посуті це англомовні італійці, і стара офшорна зона така ж як і Кіпр з Чорногорією, повна кацапні- теж зрозуміло
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06.10.2022 12:55 Ответить
В Бельгии в первую очередь любят не русских, а российские алмазы, и делают это не франкоязычные валлоны, а говорящие по-голландски антверпенские банкиры. На мальте - свой язык, мальтийский - семитский с сильным влиянием арабского. Кстати, несколько недель при павле была в подданстве российской империи. Впрочем, как и остров, емнип, Кауаи на Гавайях.
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06.10.2022 13:01 Ответить
Англомовні італійці?

Ви були на Мальті?
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06.10.2022 13:41 Ответить
Мрази не понимают, что хата с краю уже не катит. Можем вообще сдаться и вступить в армию мордора. Как потом бельгийцы будут себя чувствовать?
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06.10.2022 12:56 Ответить
Мордор туда не пойдёт. Сидела нужно газ кому то продавать и рубли конвертировать. Самим себе продавать что ли?
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06.10.2022 13:19 Ответить
Уволить послів України в ціх країнах і всіх працівників посольств
ВОНИ там не працюють , а відпочивають
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06.10.2022 13:11 Ответить
Покажіть їм сьогодні новини із Запоріжжя.
Нехай пояснять свої дії.
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06.10.2022 13:33 Ответить
Лайнодержави на боці неонацисткої росії.
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06.10.2022 13:38 Ответить
Список будет увеличиваться если зеля будет продолжать на**вать 3апад принимая помощь как демократическая страна и при этом нагло строя диктатуру .. И это не так сложно увидеть всем кто не слепой.. потому список нежелающих "шитися у дурні" неотвратимо будет увеличиваться... И крошить батон надо не на отка3ников а на того кто им ссыт в глаза и говорит что это дождь..
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06.10.2022 13:53 Ответить
Петро Порошенко: "Восьмий пакет санкцій з боку Євросоюзу - це вірний крок у напрямку послідовного та системного послаблення військової машини путінського режиму та протидії його агресивній політиці проти України та всього демократичного світу. Проте, цього все ще недостатньо для нашої спільної Перемоги.
Необхідні рішучі та потужні санкції для повного енергетичного ембарго російської федерації, включно з нафтою, газом та ядерною енергією. Треба позбавляти агресора можливостей міжнародної торгівлі та остаточно відрізати російський банківський сектор від світової фінансової системи. Потрібні депутінізація росії та глобальна антипутінська коаліція.
Разом переможемо!"
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06.10.2022 17:52 Ответить
 
 