Кроме Венгрии восьмой пакет санкций против РФ блокировали Кипр, Мальта, Бельгия и Греция, - журналист Йозвяк

Несколько стран Европейского союза, кроме Венгрии, блокировали восьмой пакет санкций против России.

Об этом сообщил в твиттере журналист Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что обычно в блокировании новых санкций против РФ обвиняют Венгрию. Однако в этот раз на ее сторону стали несколько других стран. По его словам, речь идет о Кипре, Мальте, Бельгии и Греции.

"Будапешт действительно учится у лучших в Брюсселе", – подчеркнул журналист.

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