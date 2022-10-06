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Евросоюз утвердил 8-й пакет санкций против России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф,єс,євросоюз,санкції

Пакет санкций является ответом на продолжающуюся эскалацию и незаконную войну России против Украины, включая незаконную аннексию украинской территории на основании фиктивных "референдумов", мобилизацией дополнительных войск и открытыми ядерными угрозами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Этот пакет вводит новые запреты ЕС на импорт стоимостью 7 миллиардов евро для ограничения доходов России, а также экспортные ограничения, что еще больше лишит военно-промышленный комплекс Кремля ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику – европейских услуг. Санкции также лишают российскую армию и ее поставщиков дополнительных товаров и оборудования, необходимых для войны на территории Украины. Пакет также закладывает основу для необходимой законодательной базы для введения ограничения цен на нефть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая часть санкций касается лиц и организаций, а вторая – ограничение торговли.

В частности, введено:
- ограничение против физических и юридических лиц;
- дальнейшее ограничение торговли, новые запреты на импорт российской продукции, что лишает российскую экономику семи миллиардов евро, а также товары, ключевые технологии, которые нужны России для войны в Украине;
- ограничение цены на нефть, что поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков;
- санкции против тех, кто пытается обойти предыдущие ограничения.

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Топ комментарии
+3
А що до санкцій МАГАТЕ???

Чекатимуть, поки путєн підірве запорізьку станцію???
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06.10.2022 12:21
+3
нужно блокировать обходы санкций. компании запретили в РФ продукции, а они там есть, потому что эти же компании вероятно продают продукцию пирацким путем и по сути ничего не изменилось. Нужно это остановить!!!
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06.10.2022 13:01
+1
Ох и мозгоёпы... забудьте про неё и забейте... забудьте и забейте навсегда..
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06.10.2022 12:15
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Ох и мозгоёпы... забудьте про неё и забейте... забудьте и забейте навсегда..
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06.10.2022 12:15 Ответить
А що до санкцій МАГАТЕ???

Чекатимуть, поки путєн підірве запорізьку станцію???
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06.10.2022 12:21 Ответить
самі подумайте,ця організація під дахом ООН як і міжнародний суд, тому від цього роя мух користь сумнівна...
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06.10.2022 13:19 Ответить
це так, але політики на Заході ще не прийшли до цього висновку..
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06.10.2022 13:20 Ответить
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06.10.2022 12:28 Ответить
нужно блокировать обходы санкций. компании запретили в РФ продукции, а они там есть, потому что эти же компании вероятно продают продукцию пирацким путем и по сути ничего не изменилось. Нужно это остановить!!!
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06.10.2022 13:01 Ответить
рашизм - сутинер старих шльонд із ЄС.ВІН ЇХ СКУПИВ ЗАДОВГО ДО ВІЙНИ З Україною,
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06.10.2022 13:17 Ответить
коли вже для росії затвердять чорний пластиковий пакет
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06.10.2022 13:22 Ответить
Кремлівського щура загнали у кут усім світом і лупцюють сцяним ганчіррям. Проте головна робота - на плечах ЗСУ.
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06.10.2022 17:28 Ответить
Петро Порошенко: "Восьмий пакет санкцій з боку Євросоюзу - це вірний крок у напрямку послідовного та системного послаблення військової машини путінського режиму та протидії його агресивній політиці проти України та всього демократичного світу. Проте, цього все ще недостатньо для нашої спільної Перемоги.
Необхідні рішучі та потужні санкції для повного енергетичного ембарго російської федерації, включно з нафтою, газом та ядерною енергією. Треба позбавляти агресора можливостей міжнародної торгівлі та остаточно відрізати російський банківський сектор від світової фінансової системи. Потрібні депутінізація росії та глобальна антипутінська коаліція.
Разом переможемо!"
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06.10.2022 17:43 Ответить
 
 