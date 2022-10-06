Евросоюз утвердил 8-й пакет санкций против России
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Пакет санкций является ответом на продолжающуюся эскалацию и незаконную войну России против Украины, включая незаконную аннексию украинской территории на основании фиктивных "референдумов", мобилизацией дополнительных войск и открытыми ядерными угрозами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
"Этот пакет вводит новые запреты ЕС на импорт стоимостью 7 миллиардов евро для ограничения доходов России, а также экспортные ограничения, что еще больше лишит военно-промышленный комплекс Кремля ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику – европейских услуг. Санкции также лишают российскую армию и ее поставщиков дополнительных товаров и оборудования, необходимых для войны на территории Украины. Пакет также закладывает основу для необходимой законодательной базы для введения ограничения цен на нефть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первая часть санкций касается лиц и организаций, а вторая – ограничение торговли.
В частности, введено:
- ограничение против физических и юридических лиц;
- дальнейшее ограничение торговли, новые запреты на импорт российской продукции, что лишает российскую экономику семи миллиардов евро, а также товары, ключевые технологии, которые нужны России для войны в Украине;
- ограничение цены на нефть, что поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков;
- санкции против тех, кто пытается обойти предыдущие ограничения.
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Чекатимуть, поки путєн підірве запорізьку станцію???
Необхідні рішучі та потужні санкції для повного енергетичного ембарго російської федерації, включно з нафтою, газом та ядерною енергією. Треба позбавляти агресора можливостей міжнародної торгівлі та остаточно відрізати російський банківський сектор від світової фінансової системи. Потрібні депутінізація росії та глобальна антипутінська коаліція.
Разом переможемо!"