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Євросоюз затвердив 8-й пакет санкцій проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,єс,євросоюз,санкції

Пакет санкцій є відповіддю на триваючу ескалацію та незаконну війну Росії проти України, включно з незаконною анексією української території на підставі фіктивних "референдумів", мобілізацією додаткових військ і відкритими ядерними погрозами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Єврокомісії.

"Цей пакет запроваджує нові заборони ЄС на імпорт вартістю 7 мільярдів євро для обмеження доходів Росії, а також експортні обмеження, що ще більше позбавить військово-промисловий комплекс Кремля ключових компонентів і технологій, а російську економіку - європейських послуг. Санкції також позбавляють російську армію та її постачальників додаткових товарів і обладнання, необхідних для ведення війни на території України. Пакет також закладає основу для необхідної законодавчої бази для впровадження обмеження цін на нафту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перша частина санкцій стосується осіб і організацій, а друга - обмеження торгівлі.

Зокрема запроваджено:

- обмеження проти фізичних та юридичних осіб;
- подальше обмеження торгівлі, нові заборони на імпорт російської продукції, що позбавляє російську економіку семи мільярдів євро, а також товари, ключові технології, які росії потрібні для війни в Україні;
- обмеження ціни на нафту, що допоможе зменшити доходи росії та зберегти стабільність світових енергетичних ринків;
- санкції проти тих, хто намагається обійти попередні обмеження.

Читайте: Єврокомісія випустила офіційні вказівки країнам ЄС щодо видачі віз росіянам: просить застосовувати суворий підхід до оцінки обґрунтованості поїздки

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
А що до санкцій МАГАТЕ???

Чекатимуть, поки путєн підірве запорізьку станцію???
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06.10.2022 12:21
+3
нужно блокировать обходы санкций. компании запретили в РФ продукции, а они там есть, потому что эти же компании вероятно продают продукцию пирацким путем и по сути ничего не изменилось. Нужно это остановить!!!
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06.10.2022 13:01
+1
Ох и мозгоёпы... забудьте про неё и забейте... забудьте и забейте навсегда..
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06.10.2022 12:15
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Ох и мозгоёпы... забудьте про неё и забейте... забудьте и забейте навсегда..
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06.10.2022 12:15 Відповісти
А що до санкцій МАГАТЕ???

Чекатимуть, поки путєн підірве запорізьку станцію???
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06.10.2022 12:21 Відповісти
самі подумайте,ця організація під дахом ООН як і міжнародний суд, тому від цього роя мух користь сумнівна...
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06.10.2022 13:19 Відповісти
це так, але політики на Заході ще не прийшли до цього висновку..
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06.10.2022 13:20 Відповісти
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06.10.2022 12:28 Відповісти
нужно блокировать обходы санкций. компании запретили в РФ продукции, а они там есть, потому что эти же компании вероятно продают продукцию пирацким путем и по сути ничего не изменилось. Нужно это остановить!!!
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06.10.2022 13:01 Відповісти
рашизм - сутинер старих шльонд із ЄС.ВІН ЇХ СКУПИВ ЗАДОВГО ДО ВІЙНИ З Україною,
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06.10.2022 13:17 Відповісти
коли вже для росії затвердять чорний пластиковий пакет
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06.10.2022 13:22 Відповісти
Кремлівського щура загнали у кут усім світом і лупцюють сцяним ганчіррям. Проте головна робота - на плечах ЗСУ.
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06.10.2022 17:28 Відповісти
Петро Порошенко: "Восьмий пакет санкцій з боку Євросоюзу - це вірний крок у напрямку послідовного та системного послаблення військової машини путінського режиму та протидії його агресивній політиці проти України та всього демократичного світу. Проте, цього все ще недостатньо для нашої спільної Перемоги.
Необхідні рішучі та потужні санкції для повного енергетичного ембарго російської федерації, включно з нафтою, газом та ядерною енергією. Треба позбавляти агресора можливостей міжнародної торгівлі та остаточно відрізати російський банківський сектор від світової фінансової системи. Потрібні депутінізація росії та глобальна антипутінська коаліція.
Разом переможемо!"
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06.10.2022 17:43 Відповісти
 
 