Разрабатывались разные сценарии реагирования на обстрелы инфраструктурных объектов, - Шмыгаль

Украинская энергосистема функционирует в нормальном режиме

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Электроснабжение возобновлено уже почти для 4-х тысяч населенных пунктов и миллионов потребителей. Украина была готова к тому, что россия попытается уничтожить важные инфраструктурные объекты - разрабатывались различные сценарии реагирования", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, сейчас украинская энергосистема работает в нормальном режиме.

"Мы не запрашивали аварийную помощь у наших европейских соседей. Дефицита мощностей нет. Прямо сейчас продолжаются ремонтные работы. В то же время все должны быть готовы к временным перебоям с электроэнергией. Там, где это необходимо, во избежание перегрузки энергетических сетей выключается свет по графику. Просим всех с пониманием относиться к этой ситуации", - добавил премьер.

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