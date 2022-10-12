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Новости Война
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Разрабатывались разные сценарии реагирования на обстрелы инфраструктурных объектов, - Шмыгаль

війна

Украинская энергосистема функционирует в нормальном режиме

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Электроснабжение возобновлено уже почти для 4-х тысяч населенных пунктов и миллионов потребителей. Украина была готова к тому, что россия попытается уничтожить важные инфраструктурные объекты - разрабатывались различные сценарии реагирования", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, сейчас украинская энергосистема работает в нормальном режиме.

"Мы не запрашивали аварийную помощь у наших европейских соседей. Дефицита мощностей нет. Прямо сейчас продолжаются ремонтные работы. В то же время все должны быть готовы к временным перебоям с электроэнергией. Там, где это необходимо, во избежание перегрузки энергетических сетей выключается свет по графику. Просим всех с пониманием относиться к этой ситуации", - добавил премьер.

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Автор: 

энергетика (2551) Тарифы на электроэнергию (2163) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+16
Да, 24.02 тоже все были "готовы"...
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12.10.2022 18:26
+10
мабудь обирали дрова на шашлички
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12.10.2022 18:31
+10
Єдиний дієвий спосіб це обстрілювати у відповідь. І ніяке ППО тут не допоможе...
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12.10.2022 18:31
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Да, 24.02 тоже все были "готовы"...
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12.10.2022 18:26 Ответить
що там розробляти-рашистськи підстанції чекають залпів Зузанни
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12.10.2022 18:30 Ответить
мабудь обирали дрова на шашлички
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12.10.2022 18:31 Ответить
З фруктових порід дерев.
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12.10.2022 18:32 Ответить
Єдиний дієвий спосіб це обстрілювати у відповідь. І ніяке ППО тут не допоможе...
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12.10.2022 18:31 Ответить
Все сценарии рассмотрели , кроме единственного правильного - ответить тем-же .
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12.10.2022 18:31 Ответить
Цікаво які сценарії розРОБлялись?
1. Якщо тобі сусід проколов колеса на лісапєді - йди до татка , прохай полагодити.
2. Прохай татка купити новий.
3. Залиш так, бо можуть знову проколоти.
Чи може щось зробити, щоб більше сусід не бажав шкодити?
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12.10.2022 18:32 Ответить
Белгород снова бабахи - Белгород обстреливают - Дон
https://www.youtube.com/shorts/wrk9uvip6ng
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12.10.2022 18:33 Ответить
99% "обстрілів" Белгороду це падіння їхніх же ракет які запускалися по Харькову...
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12.10.2022 18:38 Ответить
А почему про Спартц нет статей больше, все уже поняли что она такая же трампистка как и Маск, Орбан и компания ?
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12.10.2022 18:33 Ответить
тебе мало єфєсбееешника у преза? чо ты от нее ещё хочешь?)
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12.10.2022 19:19 Ответить
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12.10.2022 18:36 Ответить
Зеленский признает, что в стране минимум 73% болванов, которым нужно просто ездить по ушам, а они и будут рады.. Выборы подтвердили!
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12.10.2022 18:54 Ответить
Сценарій лише один - відповісти кацапопідарам Томагавками.
Якщо вони знатимуть що в Україні є вже Томагавки - то тоді ці ***** вже будуть думать чи варто завдавати ударів.
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12.10.2022 18:37 Ответить
мабудь у Білому домі плани інші
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12.10.2022 18:51 Ответить
по ходу сценарий для украинцев один-терпеть и страдать . ответить ни-ни
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12.10.2022 18:50 Ответить
Кацапіку, ти просрав методичку. Українці ******* так, що у ***** вже валізки з лайном не встигають чистить. Вже луганська область майже повністю звільнена. Херсонська - процес триває. І ані обісраті чмобіки з калашами 40х років глибокого залягання, ані ******** вагнера з руками по лікоть у крові, абсолютно нічого не можуть вдіяти. Нічого, окрім сцикливо кидать обісраті ракети по цивільних скляних туристичних мостиках і дитячих майданчиках.
Так що готуй шестилітрову пляшку, мишебрат. ЗСУ вже близько. Скоро знадобиться
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12.10.2022 21:32 Ответить
ти з пляшками такм не сильно розважайся, самотужки можеш не витягнуть. а якщо і далі продовжить лупить по єлектростанціям , ключовим мостам , залізницям, газорозподільним станціям?
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12.10.2022 21:56 Ответить
Рашке это не поможет
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12.10.2022 23:22 Ответить
а ЧАСУ БУЛО достатньо для будівництва захисних споруд
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12.10.2022 18:52 Ответить
Два варіанти, яй мінімум - Боневтік - втік і другий варіант Боневитік все ж таки не втік. Далі текст не змінний і кожен день транслюється на Боневтіковому марафоні.
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12.10.2022 18:52 Ответить
А навіщо ти його дивишся?
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12.10.2022 19:02 Ответить
Держи друзів близько, а ворогів, ще ближче.
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12.10.2022 19:06 Ответить
Маячня. Чи це - твоя робота? Тоді ясно.
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13.10.2022 09:25 Ответить
Бла-бла-бла...
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12.10.2022 19:14 Ответить
а абизьяная оспа наступила уже?
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12.10.2022 19:20 Ответить
Где удар по Кубинке ?
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12.10.2022 21:19 Ответить
 
 