Разрабатывались разные сценарии реагирования на обстрелы инфраструктурных объектов, - Шмыгаль
Украинская энергосистема функционирует в нормальном режиме
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Электроснабжение возобновлено уже почти для 4-х тысяч населенных пунктов и миллионов потребителей. Украина была готова к тому, что россия попытается уничтожить важные инфраструктурные объекты - разрабатывались различные сценарии реагирования", - отметил глава правительства.
По словам Шмыгаля, сейчас украинская энергосистема работает в нормальном режиме.
"Мы не запрашивали аварийную помощь у наших европейских соседей. Дефицита мощностей нет. Прямо сейчас продолжаются ремонтные работы. В то же время все должны быть готовы к временным перебоям с электроэнергией. Там, где это необходимо, во избежание перегрузки энергетических сетей выключается свет по графику. Просим всех с пониманием относиться к этой ситуации", - добавил премьер.
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1. Якщо тобі сусід проколов колеса на лісапєді - йди до татка , прохай полагодити.
2. Прохай татка купити новий.
3. Залиш так, бо можуть знову проколоти.
Чи може щось зробити, щоб більше сусід не бажав шкодити?
https://www.youtube.com/shorts/wrk9uvip6ng
Якщо вони знатимуть що в Україні є вже Томагавки - то тоді ці ***** вже будуть думать чи варто завдавати ударів.
Так що готуй шестилітрову пляшку, мишебрат. ЗСУ вже близько. Скоро знадобиться