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Новости Война
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Российские ракеты поразили 30% энергетической инфраструктуры Украины, - Галущенко

підстанція

За последние два дня российскими ракетами было повреждено около трети объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне ударили в том числе и потому, что экспорт украинской электроэнергии в Европу "помогает европейским странам экономить на российском газе и угле".

Галущенко подчеркнул, что Украина пытается "быстро возобновить поставки из других источников".

Отвечая на вопрос, будет ли Украина получать дополнительные энергоносители из Европы, Галущенко сказал, что этот вариант рассматривается.

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При этом он указал, что украинская энергетическая система "все еще стабильна", но призвал предоставить средства ПВО.

"Мы посылаем этот месседж нашим партнерам: нам нужно защитить небо. Россияне не играют в какие-то игры с международным правом. Им безразличны какие-либо международные соглашения или конвенции", - добавил глава Минэнерго.

обстрел (26891) энергетика (2551) Тарифы на электроэнергию (2163) Галущенко (257)


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Топ комментарии
+16
Про результати застосування ракет масква знає перша від кротів з ОП,так що заборона щодо розповсюдження громадянами матеріалів в інтернеті про наслідки бомбардирувань це повністю дебільна маячня тогож ОПУ "злодій перший кричить -тримай злодія".
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12.10.2022 06:49
+16
де ви - дебіли беретеся? в країні десятки силових відомств, отримують мільйонні-мільярдні бюджети, чим займаються - хз! але обовʼязково знайдеться якесь тупе обудало, яке буде пропонувати цим займатися цивільній людині
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12.10.2022 06:59
+14
З 2019 року Зермаки зупинили всі наші ракетні програми, - "Гром-2", "Нептун", "Вільха" і САУ "Богдана".
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12.10.2022 07:01
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30% і у відповідь трансформатор в якому щєбєкіно... у нас, взагалі, є спеціалісти у діверсіонній діяльності?
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12.10.2022 06:48 Ответить
де ви - дебіли беретеся? в країні десятки силових відомств, отримують мільйонні-мільярдні бюджети, чим займаються - хз! але обовʼязково знайдеться якесь тупе обудало, яке буде пропонувати цим займатися цивільній людині
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12.10.2022 06:59 Ответить
Что там справляться? Вбил координаты в m270, расхерачил все тэц в пределах досягаемости на болотах. Делов на сутки.
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12.10.2022 08:21 Ответить
Галущенко - людина КГБ/ФСБ-шніка Деркача.
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12.10.2022 06:59 Ответить
Він похваляється досягненнми своїх босів.
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12.10.2022 08:29 Ответить
Галущеннко або недоумок або гнида, як 90 ракет може уразити 30% енергетичних об'єктів такої великої країни як Україна?!
Таке враження, що Галущенко прагне на війну списати все вкрадене ним і разом з ним
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12.10.2022 14:08 Ответить
Про результати застосування ракет масква знає перша від кротів з ОП,так що заборона щодо розповсюдження громадянами матеріалів в інтернеті про наслідки бомбардирувань це повністю дебільна маячня тогож ОПУ "злодій перший кричить -тримай злодія".
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12.10.2022 06:49 Ответить
Вони забороняють, щоб люди не бачили який великий рівень руйнувань і не було зневіри.
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12.10.2022 07:15 Ответить
одно ты мурло все знаешь и горюешь что Украина никак не здаеться)))жаль что тебе в рязань не прилетело ПОКА что
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12.10.2022 07:52 Ответить
у меня один вопрос...что мы *** за полгода пару ракет не можем сделать что бы ипануть по мацква, не дает такие запад но почему наши разработки туда не перенесли и что то уже бы склепали....
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12.10.2022 06:54 Ответить
зараз зʼявиться якесь опудало, яке запропонує тобі зібрати таку ракєту власноруч
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12.10.2022 07:00 Ответить
Ні запропоную захистити найважливіші вузли і агрегати наших тец та електропідстанцій бронею та бетоном, де це можливо, закупати бензинові електрогенератори та запастись теплим одягом. Нас чекає найважча зима в історії. Ще для безпеки наших міст по можливості треба розглянути спуск води з дніпровських водосховищ.
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12.10.2022 12:27 Ответить
З 2019 року Зермаки зупинили всі наші ракетні програми, - "Гром-2", "Нептун", "Вільха" і САУ "Богдана".
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12.10.2022 07:01 Ответить
в 2019 пока......в сторону,вопрос про 2022,мощности ес наших спецов и более полугода времени
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12.10.2022 07:25 Ответить
обіжений не в курсі, що комплектуючі замовляються як мінімум за рік наперед. А виробникам тих комплектуючих потрібен ще рік, щоб зібрати для них матеріали та комплектуючі
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12.10.2022 10:31 Ответить
Украина в своё время ядерный щит ссср создавала,ракеты в космос запускала,а сейчас сраную ракету на 200-500 км.сделать не могут.Я этого не могу понять.Ведь война идёт уже не один год.Или нашим керманичам проще попрошайничать на западе.
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12.10.2022 07:02 Ответить
Особливо коли керманичи працюють на ху#ла.
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12.10.2022 07:06 Ответить
Україна може зробити таку ракєту, якщо не помиляюся є законодавчі обмеження для України в ракетах, які можуть летіти на дальність більше 300 км
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12.10.2022 07:12 Ответить
При чому тут законодавство: у нас повно цілей, де ракети 300км би знадобились (той же Крим, окупований ще з 2014).
Але самих ракет так і не виготовляють.
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12.10.2022 13:00 Ответить
"при чому законодавство"? да при всьому!! заборонено міжнародними угодами Україні мати ракети, які літять на відстань більше 300 км або щось на кшталт цього
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12.10.2022 13:08 Ответить
Як зелені готувались до війни:
- підприємства укроборонпрому переходять на одноденний тиждень
- замовленя озброєння саботуються
- зарплатня військовим затримується (починається зменшення військових контрактів)
- дороги (по яким заїзджала кацапська технвіка) будуються
- шляхи в'їзду розміновуються
- клістрони з ППО знімаються
- замість укріплення кордону - саджали Порошенка.
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12.10.2022 07:18 Ответить
кацапи привели чинну владу в Україні (і попередню), яка навіть теоретично не може щось виробити і запустити в бік боліт!
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12.10.2022 08:41 Ответить
"Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм байдужі будь-які міжнародні угоди чи конвенції", - додав глава Міненерго. "
==================================================================
Цю істину давно пора б уяснити європейським та американським лівим і правим лібералам.
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12.10.2022 07:42 Ответить
І це перший більш-менш масований обстріл. А що буде далі?
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12.10.2022 08:12 Ответить
а далі буде утилізація *********!
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12.10.2022 08:42 Ответить
Ничего страшного не произойдет, пока у РФ нет господства в воздухе. Купите аккумулятор на случай веерных отключений электричества.
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12.10.2022 10:45 Ответить
А що далі? Ви впевнені, що подальші обстріли будут серйознішими? росіяни не жаліють своїх людей, але гроші і ракети стараються економити.

А Наша справа - підвищувати щільність та якість роботи ппо.
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12.10.2022 13:10 Ответить
Вспоминаются громкие заявления о том, что мы будем экспортировать энергию в ЕС и не дадим европейцам замёрзнуть! И это на фоне того, что ЗАЭС оккупирована мокшанами. А экспортировать тихо и без пафоса нельзя было, болтуны?
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12.10.2022 08:55 Ответить
цей крадій Галущенко не замерзне на відміну від пересічних. Обігіріває свій особняк на Київщині безкоштовно бо виграв суд в Облгазу ніби лічильник несправний... А хіба так можна??? Попробуйте ви громадяни
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12.10.2022 09:13 Ответить
А як інакше? Після того як зєлЬОнський анонсував "свою" допомогу Європі, Хутін все зрозумів і почав діяти.
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12.10.2022 09:38 Ответить
а що асфальт не помагає?
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12.10.2022 10:03 Ответить
Думаю, что министр говорит о том, чего не понимает. Или жалится на публику.

СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ ОДИНОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ (ОБЪЕКТОВ):

Уничтожение - нанесение цели (объекту) такого ущерба, который приводит к ее (его) гибели (потопление корабля, разрушение стационарного морского или берегового объекта, объекта радиоэлектронного поражения) или к невозможности ее (его) восстановления.
Вывод из строя - нанесение цели (объекту) такого ущерба, который полностью лишает ее (его) возможности функционировать по предназначению в течение длительного времени и требует крупных восстановительных работ (срывает функционирование объекта радиоэлектронного поражения).
Ослабление - нанесение цели (объекту) такого ущерба, который частично лишает ее (его) возможности функционировать по предназначению и требует восстановительных работ (нарушает функционирование объекта радиоэлектронного поражения).
Подавление - воздействие по цели (объекту), которое снижает возможность ее (его) функционирования по предназначению или прекращает ее (его) функционирование на заданный срок (затрудняет функционирование объекта радиоэлектронного поражения).

Потребный уровень вероятности достижения заданной степени поражения одиночной цели (надежности достижения именно этой степени поражения) назначается при постановке боевой задачи или решением командира, как правило, в пределах 0.8 - 0.9. (вот за что люблю Воениздат, так за ясность изложения). Т.е. сложный объект, например, завод, перестанет работать тогда, когда разрушены на 80% 8-9 из 10 его цехов.

Квадратный вопрос: степень поражения? Я думаю, что где-то 0,1-0,2. Система восстановлена в течение суток и повторные удары не привели к возрастанию значений степени поражения. А это означает, что удары не достигли цели. Только и всего. Вывод: министру - незачет; ремонтникам - зачет; Суровикину - незачет.
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12.10.2022 10:07 Ответить
у зеленодупих арихметика накшталт:

купую за бакс, продаю за три.
отак на свої 2% і живу...
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12.10.2022 10:37 Ответить
А навіщо Галущенко розповідає ворогу про результати його обстрілів? Це хіба не на ворога робота? Час зацікавитись такими писаками відповідним службам. Те ж і Садового стосується..
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12.10.2022 11:24 Ответить
Говорити про 30% енергетичної інфраструктури без уточнення методики - маніпуляція. Адже не знищено 30% опор ЛЕП чи 30% гребель гідроелетростанцій. І розмір збитків навряд чи 30% від загальної вартості об'єктів.
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12.10.2022 12:51 Ответить
Зато на восстановление спишут миллиарды.
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12.10.2022 17:11 Ответить
А не пора ли, млять, восстановить работу Чернобыльской АЭС?
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12.10.2022 13:15 Ответить
 
 