Российские ракеты поразили 30% энергетической инфраструктуры Украины, - Галущенко

За последние два дня российскими ракетами было повреждено около трети объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне ударили в том числе и потому, что экспорт украинской электроэнергии в Европу "помогает европейским странам экономить на российском газе и угле".

Галущенко подчеркнул, что Украина пытается "быстро возобновить поставки из других источников".

Отвечая на вопрос, будет ли Украина получать дополнительные энергоносители из Европы, Галущенко сказал, что этот вариант рассматривается.

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При этом он указал, что украинская энергетическая система "все еще стабильна", но призвал предоставить средства ПВО.

"Мы посылаем этот месседж нашим партнерам: нам нужно защитить небо. Россияне не играют в какие-то игры с международным правом. Им безразличны какие-либо международные соглашения или конвенции", - добавил глава Минэнерго.