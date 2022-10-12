Российские ракеты поразили 30% энергетической инфраструктуры Украины, - Галущенко
За последние два дня российскими ракетами было повреждено около трети объектов энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне ударили в том числе и потому, что экспорт украинской электроэнергии в Европу "помогает европейским странам экономить на российском газе и угле".
Галущенко подчеркнул, что Украина пытается "быстро возобновить поставки из других источников".
Отвечая на вопрос, будет ли Украина получать дополнительные энергоносители из Европы, Галущенко сказал, что этот вариант рассматривается.
При этом он указал, что украинская энергетическая система "все еще стабильна", но призвал предоставить средства ПВО.
"Мы посылаем этот месседж нашим партнерам: нам нужно защитить небо. Россияне не играют в какие-то игры с международным правом. Им безразличны какие-либо международные соглашения или конвенции", - добавил глава Минэнерго.
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Таке враження, що Галущенко прагне на війну списати все вкрадене ним і разом з ним
Але самих ракет так і не виготовляють.
- підприємства укроборонпрому переходять на одноденний тиждень
- замовленя озброєння саботуються
- зарплатня військовим затримується (починається зменшення військових контрактів)
- дороги (по яким заїзджала кацапська технвіка) будуються
- шляхи в'їзду розміновуються
- клістрони з ППО знімаються
- замість укріплення кордону - саджали Порошенка.
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Цю істину давно пора б уяснити європейським та американським лівим і правим лібералам.
А Наша справа - підвищувати щільність та якість роботи ппо.
СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ ОДИНОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ (ОБЪЕКТОВ):
Уничтожение - нанесение цели (объекту) такого ущерба, который приводит к ее (его) гибели (потопление корабля, разрушение стационарного морского или берегового объекта, объекта радиоэлектронного поражения) или к невозможности ее (его) восстановления.
Вывод из строя - нанесение цели (объекту) такого ущерба, который полностью лишает ее (его) возможности функционировать по предназначению в течение длительного времени и требует крупных восстановительных работ (срывает функционирование объекта радиоэлектронного поражения).
Ослабление - нанесение цели (объекту) такого ущерба, который частично лишает ее (его) возможности функционировать по предназначению и требует восстановительных работ (нарушает функционирование объекта радиоэлектронного поражения).
Подавление - воздействие по цели (объекту), которое снижает возможность ее (его) функционирования по предназначению или прекращает ее (его) функционирование на заданный срок (затрудняет функционирование объекта радиоэлектронного поражения).
Потребный уровень вероятности достижения заданной степени поражения одиночной цели (надежности достижения именно этой степени поражения) назначается при постановке боевой задачи или решением командира, как правило, в пределах 0.8 - 0.9. (вот за что люблю Воениздат, так за ясность изложения). Т.е. сложный объект, например, завод, перестанет работать тогда, когда разрушены на 80% 8-9 из 10 его цехов.
Квадратный вопрос: степень поражения? Я думаю, что где-то 0,1-0,2. Система восстановлена в течение суток и повторные удары не привели к возрастанию значений степени поражения. А это означает, что удары не достигли цели. Только и всего. Вывод: министру - незачет; ремонтникам - зачет; Суровикину - незачет.
купую за бакс, продаю за три.
отак на свої 2% і живу...