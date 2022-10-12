УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4111 відвідувач онлайн
Новини Війна
7 121 38

Російські ракети вразили 30% енергетичної інфраструктури України, - Галущенко

підстанція

За останні два дні російськими ракетами було уражено близько третини об’єктів енергетичної інфраструктури України.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив в інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни вдарили зокрема й через те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі".

Галущенко наголосив, що Україна намагається "швидко відновити постачання з інших джерел".

Відповідаючи на запитання, чи отримуватиме Україна додаткові енергоносії з Європи, Галущенко сказав, що цей варіант розглядається.

Також читайте: На Київщині дефіцит потужності: від електропостачання відключать більше клієнтів

При цьому він вказав, що українська енергетична система "все ще стабільна", але закликав надати засоби ППО.

"Ми посилаємо цей меседж нашим партнерам: нам потрібно захистити небо. Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм байдужі будь-які міжнародні угоди чи конвенції", - додав глава Міненерго.

Автор: 

обстріл (28196) енергетика (2577) електроенергія (6176) Галущенко (528)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Про результати застосування ракет масква знає перша від кротів з ОП,так що заборона щодо розповсюдження громадянами матеріалів в інтернеті про наслідки бомбардирувань це повністю дебільна маячня тогож ОПУ "злодій перший кричить -тримай злодія".
показати весь коментар
12.10.2022 06:49
+16
де ви - дебіли беретеся? в країні десятки силових відомств, отримують мільйонні-мільярдні бюджети, чим займаються - хз! але обовʼязково знайдеться якесь тупе обудало, яке буде пропонувати цим займатися цивільній людині
показати весь коментар
12.10.2022 06:59
+14
З 2019 року Зермаки зупинили всі наші ракетні програми, - "Гром-2", "Нептун", "Вільха" і САУ "Богдана".
показати весь коментар
12.10.2022 07:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
30% і у відповідь трансформатор в якому щєбєкіно... у нас, взагалі, є спеціалісти у діверсіонній діяльності?
показати весь коментар
12.10.2022 06:48 Відповісти
де ви - дебіли беретеся? в країні десятки силових відомств, отримують мільйонні-мільярдні бюджети, чим займаються - хз! але обовʼязково знайдеться якесь тупе обудало, яке буде пропонувати цим займатися цивільній людині
показати весь коментар
12.10.2022 06:59 Відповісти
Что там справляться? Вбил координаты в m270, расхерачил все тэц в пределах досягаемости на болотах. Делов на сутки.
показати весь коментар
12.10.2022 08:21 Відповісти
Галущенко - людина КГБ/ФСБ-шніка Деркача.
показати весь коментар
12.10.2022 06:59 Відповісти
Він похваляється досягненнми своїх босів.
показати весь коментар
12.10.2022 08:29 Відповісти
Галущеннко або недоумок або гнида, як 90 ракет може уразити 30% енергетичних об'єктів такої великої країни як Україна?!
Таке враження, що Галущенко прагне на війну списати все вкрадене ним і разом з ним
показати весь коментар
12.10.2022 14:08 Відповісти
Про результати застосування ракет масква знає перша від кротів з ОП,так що заборона щодо розповсюдження громадянами матеріалів в інтернеті про наслідки бомбардирувань це повністю дебільна маячня тогож ОПУ "злодій перший кричить -тримай злодія".
показати весь коментар
12.10.2022 06:49 Відповісти
Вони забороняють, щоб люди не бачили який великий рівень руйнувань і не було зневіри.
показати весь коментар
12.10.2022 07:15 Відповісти
одно ты мурло все знаешь и горюешь что Украина никак не здаеться)))жаль что тебе в рязань не прилетело ПОКА что
показати весь коментар
12.10.2022 07:52 Відповісти
у меня один вопрос...что мы *** за полгода пару ракет не можем сделать что бы ипануть по мацква, не дает такие запад но почему наши разработки туда не перенесли и что то уже бы склепали....
показати весь коментар
12.10.2022 06:54 Відповісти
зараз зʼявиться якесь опудало, яке запропонує тобі зібрати таку ракєту власноруч
показати весь коментар
12.10.2022 07:00 Відповісти
Ні запропоную захистити найважливіші вузли і агрегати наших тец та електропідстанцій бронею та бетоном, де це можливо, закупати бензинові електрогенератори та запастись теплим одягом. Нас чекає найважча зима в історії. Ще для безпеки наших міст по можливості треба розглянути спуск води з дніпровських водосховищ.
показати весь коментар
12.10.2022 12:27 Відповісти
З 2019 року Зермаки зупинили всі наші ракетні програми, - "Гром-2", "Нептун", "Вільха" і САУ "Богдана".
показати весь коментар
12.10.2022 07:01 Відповісти
в 2019 пока......в сторону,вопрос про 2022,мощности ес наших спецов и более полугода времени
показати весь коментар
12.10.2022 07:25 Відповісти
обіжений не в курсі, що комплектуючі замовляються як мінімум за рік наперед. А виробникам тих комплектуючих потрібен ще рік, щоб зібрати для них матеріали та комплектуючі
показати весь коментар
12.10.2022 10:31 Відповісти
Украина в своё время ядерный щит ссср создавала,ракеты в космос запускала,а сейчас сраную ракету на 200-500 км.сделать не могут.Я этого не могу понять.Ведь война идёт уже не один год.Или нашим керманичам проще попрошайничать на западе.
показати весь коментар
12.10.2022 07:02 Відповісти
Особливо коли керманичи працюють на ху#ла.
показати весь коментар
12.10.2022 07:06 Відповісти
Україна може зробити таку ракєту, якщо не помиляюся є законодавчі обмеження для України в ракетах, які можуть летіти на дальність більше 300 км
показати весь коментар
12.10.2022 07:12 Відповісти
При чому тут законодавство: у нас повно цілей, де ракети 300км би знадобились (той же Крим, окупований ще з 2014).
Але самих ракет так і не виготовляють.
показати весь коментар
12.10.2022 13:00 Відповісти
"при чому законодавство"? да при всьому!! заборонено міжнародними угодами Україні мати ракети, які літять на відстань більше 300 км або щось на кшталт цього
показати весь коментар
12.10.2022 13:08 Відповісти
Як зелені готувались до війни:
- підприємства укроборонпрому переходять на одноденний тиждень
- замовленя озброєння саботуються
- зарплатня військовим затримується (починається зменшення військових контрактів)
- дороги (по яким заїзджала кацапська технвіка) будуються
- шляхи в'їзду розміновуються
- клістрони з ППО знімаються
- замість укріплення кордону - саджали Порошенка.
показати весь коментар
12.10.2022 07:18 Відповісти
кацапи привели чинну владу в Україні (і попередню), яка навіть теоретично не може щось виробити і запустити в бік боліт!
показати весь коментар
12.10.2022 08:41 Відповісти
"Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм байдужі будь-які міжнародні угоди чи конвенції", - додав глава Міненерго. "
==================================================================
Цю істину давно пора б уяснити європейським та американським лівим і правим лібералам.
показати весь коментар
12.10.2022 07:42 Відповісти
І це перший більш-менш масований обстріл. А що буде далі?
показати весь коментар
12.10.2022 08:12 Відповісти
а далі буде утилізація *********!
показати весь коментар
12.10.2022 08:42 Відповісти
Ничего страшного не произойдет, пока у РФ нет господства в воздухе. Купите аккумулятор на случай веерных отключений электричества.
показати весь коментар
12.10.2022 10:45 Відповісти
А що далі? Ви впевнені, що подальші обстріли будут серйознішими? росіяни не жаліють своїх людей, але гроші і ракети стараються економити.

А Наша справа - підвищувати щільність та якість роботи ппо.
показати весь коментар
12.10.2022 13:10 Відповісти
Вспоминаются громкие заявления о том, что мы будем экспортировать энергию в ЕС и не дадим европейцам замёрзнуть! И это на фоне того, что ЗАЭС оккупирована мокшанами. А экспортировать тихо и без пафоса нельзя было, болтуны?
показати весь коментар
12.10.2022 08:55 Відповісти
цей крадій Галущенко не замерзне на відміну від пересічних. Обігіріває свій особняк на Київщині безкоштовно бо виграв суд в Облгазу ніби лічильник несправний... А хіба так можна??? Попробуйте ви громадяни
показати весь коментар
12.10.2022 09:13 Відповісти
А як інакше? Після того як зєлЬОнський анонсував "свою" допомогу Європі, Хутін все зрозумів і почав діяти.
показати весь коментар
12.10.2022 09:38 Відповісти
а що асфальт не помагає?
показати весь коментар
12.10.2022 10:03 Відповісти
Думаю, что министр говорит о том, чего не понимает. Или жалится на публику.

СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ ОДИНОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ (ОБЪЕКТОВ):

Уничтожение - нанесение цели (объекту) такого ущерба, который приводит к ее (его) гибели (потопление корабля, разрушение стационарного морского или берегового объекта, объекта радиоэлектронного поражения) или к невозможности ее (его) восстановления.
Вывод из строя - нанесение цели (объекту) такого ущерба, который полностью лишает ее (его) возможности функционировать по предназначению в течение длительного времени и требует крупных восстановительных работ (срывает функционирование объекта радиоэлектронного поражения).
Ослабление - нанесение цели (объекту) такого ущерба, который частично лишает ее (его) возможности функционировать по предназначению и требует восстановительных работ (нарушает функционирование объекта радиоэлектронного поражения).
Подавление - воздействие по цели (объекту), которое снижает возможность ее (его) функционирования по предназначению или прекращает ее (его) функционирование на заданный срок (затрудняет функционирование объекта радиоэлектронного поражения).

Потребный уровень вероятности достижения заданной степени поражения одиночной цели (надежности достижения именно этой степени поражения) назначается при постановке боевой задачи или решением командира, как правило, в пределах 0.8 - 0.9. (вот за что люблю Воениздат, так за ясность изложения). Т.е. сложный объект, например, завод, перестанет работать тогда, когда разрушены на 80% 8-9 из 10 его цехов.

Квадратный вопрос: степень поражения? Я думаю, что где-то 0,1-0,2. Система восстановлена в течение суток и повторные удары не привели к возрастанию значений степени поражения. А это означает, что удары не достигли цели. Только и всего. Вывод: министру - незачет; ремонтникам - зачет; Суровикину - незачет.
показати весь коментар
12.10.2022 10:07 Відповісти
у зеленодупих арихметика накшталт:

купую за бакс, продаю за три.
отак на свої 2% і живу...
показати весь коментар
12.10.2022 10:37 Відповісти
А навіщо Галущенко розповідає ворогу про результати його обстрілів? Це хіба не на ворога робота? Час зацікавитись такими писаками відповідним службам. Те ж і Садового стосується..
показати весь коментар
12.10.2022 11:24 Відповісти
Говорити про 30% енергетичної інфраструктури без уточнення методики - маніпуляція. Адже не знищено 30% опор ЛЕП чи 30% гребель гідроелетростанцій. І розмір збитків навряд чи 30% від загальної вартості об'єктів.
показати весь коментар
12.10.2022 12:51 Відповісти
Зато на восстановление спишут миллиарды.
показати весь коментар
12.10.2022 17:11 Відповісти
А не пора ли, млять, восстановить работу Чернобыльской АЭС?
показати весь коментар
12.10.2022 13:15 Відповісти
 
 