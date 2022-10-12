Російські ракети вразили 30% енергетичної інфраструктури України, - Галущенко

За останні два дні російськими ракетами було уражено близько третини об’єктів енергетичної інфраструктури України.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив в інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни вдарили зокрема й через те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі".

Галущенко наголосив, що Україна намагається "швидко відновити постачання з інших джерел".

Відповідаючи на запитання, чи отримуватиме Україна додаткові енергоносії з Європи, Галущенко сказав, що цей варіант розглядається.

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При цьому він вказав, що українська енергетична система "все ще стабільна", але закликав надати засоби ППО.

"Ми посилаємо цей меседж нашим партнерам: нам потрібно захистити небо. Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм байдужі будь-які міжнародні угоди чи конвенції", - додав глава Міненерго.