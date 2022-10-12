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В Черкасской области работает ПВО, жителей призывают сохранять спокойствие

ппо

На территории Черкасской области работает противовоздушная оборона ВСУ. Сообщается, что в регионе воздушной тревоги нет

Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"Без паники! В Черкасской области работает ПВО. Тревога в соседней области", - написал Табурец.

Читайте также: НАТО трудно найти системы ПВО для Украины, такое оружие в дефиците, - Financial Times

Автор: 

ПВО (2707) Черниговская область (1119)


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ладижинські комунальники від весни,
два рази білили бордюри
маз-пилосос кожен Божий день підмітав та пилососив Ладижин і робить це сьогодня
весною посадили квітів на мільйони грн
зараз викопують.....
війна війною а тендери треба відпрацьовувати
за що їм, величезна подяка від мера-втікача і незаконнопризначеного виконувача його обов,язків
до речі, призначений був у старого мера 20 років нач комунгоспа
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12.10.2022 20:03 Ответить
Я інколи думаю , що єдина сила , яка тримає наших чиновників і держслужбовців в Україні - це корупція . Патріотизму у них немає і воювати вони не підуть ніколи - хоч вбивай , але не підуть .
Сумно , але відновлювати країну після перемоги будуть вони і це буде песець .
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12.10.2022 20:14 Ответить
О,а скільки таких гнид по Україні! В кожному місті чи селі сидить поганець як свиня біля корита. От саме тому,народ має просипатись і гнати в своїх населених пунктах таких поганою мітлою.
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12.10.2022 20:14 Ответить
 
 