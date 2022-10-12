В Черкасской области работает ПВО, жителей призывают сохранять спокойствие

На территории Черкасской области работает противовоздушная оборона ВСУ. Сообщается, что в регионе воздушной тревоги нет

Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"Без паники! В Черкасской области работает ПВО. Тревога в соседней области", - написал Табурец.

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