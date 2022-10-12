В Черкасской области работает ПВО, жителей призывают сохранять спокойствие
На территории Черкасской области работает противовоздушная оборона ВСУ. Сообщается, что в регионе воздушной тревоги нет
Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
"Без паники! В Черкасской области работает ПВО. Тревога в соседней области", - написал Табурец.
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два рази білили бордюри
маз-пилосос кожен Божий день підмітав та пилососив Ладижин і робить це сьогодня
весною посадили квітів на мільйони грн
зараз викопують.....
війна війною а тендери треба відпрацьовувати
за що їм, величезна подяка від мера-втікача і незаконнопризначеного виконувача його обов,язків
до речі, призначений був у старого мера 20 років нач комунгоспа
Сумно , але відновлювати країну після перемоги будуть вони і це буде песець .