Союзники работают над созданием интегрированной ракетной системы защиты воздушного пространства Украины, - Милли

Западные союзники намерены создать для Украины интегрированную ракетную систему обороны для защиты воздушного пространства.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что просит Украина и что может быть поставлено, так это интегрированная ракетная оборонная система. Она не контролирует все воздушное пространство Украины, но создана для того, чтобы защитить приоритетные цели, которые Украина должна защитить", - сказал Милли в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на пресс-конференции по окончании заседания Контактной группы в формате "Рамштадт".

По словам Милли, члены Контактной группы рассматривают использование систем короткой дальности-низкой высоты, средней дальности-средней высоты и дальней дальности-высокой высоты. "Это - микс всего этого, и мы пытаемся создать защитную систему. До сегодня Украина очень эффективно использует С300, С310 и так далее, чтобы не позволить России доминировать в небе. Что должно быть сделано – это помочь вновь построить интегрированную ракетную систему обороны", - рассказал генерал.

Он также отметил, что у многих стран-членов Контактной группы есть соответствующие системы, в частности, многие страны имеют Патриот, есть израильские, немецкие системы. "Задача – привезти это вместе, установить на местах, обучить персонал, гарантировать, что они (системы) связаны с командованием и контролем, что есть радары, и они могут говорить друг с другом. Это сложно с технической точки зрения, но достижимо, и мы к этому стремимся", - добавил Милли.

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