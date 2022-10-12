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Союзники работают над созданием интегрированной ракетной системы защиты воздушного пространства Украины, - Милли

марк,міллі

Западные союзники намерены создать для Украины интегрированную ракетную систему обороны для защиты воздушного пространства.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что просит Украина и что может быть поставлено, так это интегрированная ракетная оборонная система. Она не контролирует все воздушное пространство Украины, но создана для того, чтобы защитить приоритетные цели, которые Украина должна защитить", - сказал Милли в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на пресс-конференции по окончании заседания Контактной группы в формате "Рамштадт".

По словам Милли, члены Контактной группы рассматривают использование систем короткой дальности-низкой высоты, средней дальности-средней высоты и дальней дальности-высокой высоты. "Это - микс всего этого, и мы пытаемся создать защитную систему. До сегодня Украина очень эффективно использует С300, С310 и так далее, чтобы не позволить России доминировать в небе. Что должно быть сделано – это помочь вновь построить интегрированную ракетную систему обороны", - рассказал генерал.

Он также отметил, что у многих стран-членов Контактной группы есть соответствующие системы, в частности, многие страны имеют Патриот, есть израильские, немецкие системы. "Задача – привезти это вместе, установить на местах, обучить персонал, гарантировать, что они (системы) связаны с командованием и контролем, что есть радары, и они могут говорить друг с другом. Это сложно с технической точки зрения, но достижимо, и мы к этому стремимся", - добавил Милли.

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Автор: 

ПВО (2715) Милли Марк (121)


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Топ комментарии
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Несмотря на скептицизм Запада Украина может победить россиян в их агрессивной войне, если оснастить ее соответствующим вооружением, считают депутаты Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, Никола Бер и Михаэль Галер. Свою позицию они высказали в публикации для издания Euractiv.

Евродепутаты подчеркнули, что решающим фактором практически для всех наступлений оккупантов с апреля была артиллерия.

«В нынешних условиях войны единственным способом противодействия российской артиллерии для Украины является ее собственная артиллерия», - заявили они.

Также депутаты подчеркнули, что Украина получила значительный арсенал артиллерии натовского стандарта, однако этого недостаточно. Организация поставила Украине более 200 тяжелых гаубиц и несколько более легких, а также около 25 РСЗО. В то же время, по количеству артиллерии Украина до 24 февраля имела гораздо больше, чем получила от партнеров - более тысячи единиц.

С другой стороны, Россия разместила в Украине несколько тысяч артиллерийских орудий, в частности около тысячи систем реактивной артиллерии.

«Западная артиллерия доказала свое преимущество относительно точности и дальности действия над советскими/российскими системами. Однако Украине ее не хватает, чтобы прикрыть линию фронта протяженностью более 1000 км», - пишут депутаты.

Они отмечают: хотя хорошо было бы иметь больше средств для защиты от агрессора такого масштаба, дополнительные 300-400 гаубиц и пара десятков РСЗО кардинально бы изменили ситуацию. Украина все равно будет иметь меньшее количество единиц вооружения, чем Россия, но их будет достаточно, чтобы прикрыть все участки линии фронта, а дальность и точность западного вооружения компенсируют разницу в численности.

«Так российские войска потеряют свое последнее преимущество. Особенно, если Украина получит больше средств защиты от дронов для противодействия российской разведке. Страны НАТО, особенно самые большие из них, имеют достаточно артиллерии, чтобы иметь достаточное влияние», - заявили евродепутаты.

Другой распространенный аргумент не поставки тяжелого вооружения Украине состоит в том, что западные государства не могут предоставить больше из-за обязательств по защите своего населения и союзников.

Однако депутаты уверены: у России нет боеспособных войск для нападения на НАТО. С каждой уничтоженной гаубицей или танком Россия теряет всеобщую способность атаковать кого-то еще.

«До наступления зимы мы должны предоставить больше тяжелого вооружения, боевых бронированных машин и значительно больше высокоточных боеприпасов. Это должно идти бок о бок с подготовкой тяжелого оружия и тактическими советами для офицеров. Один из способов начать эффективнее вооружать Украину - разделить бремя между всеми союзниками Например, одна конкретная идея была озвучена и принята нами подавляющим большинством в последней резолюции Европарламента: если 13 европейских государств, которые вместе владеют 2000 танками «Леопард-2″, дадут Украине 10% своих танков, у них все равно останется много военного потенциала , чтобы защитить себя в случае нападения», - убеждены парламентарии.

«Этой осенью украинские силы могут продолжить добиваться больших успехов. С этими успехами, а также с достаточным количеством артиллерии и боеприпасов украинские силы смогут активизировать уничтожение российской логистики, складов боеприпасов и командования и управления. И это заложило бы основу для последующего большого контрнаступления по освобождению оккупированных территорий», - добавляют евродепутаты.
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12.10.2022 20:38
+9
Давайте быстрее уже, ну...Для вас время измеряется в часах и минутах, а для Украины - в количестве погибших и покалеченных.
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12.10.2022 20:51
+6
не поспішайте так. поспішати нікуди. всього 8 місяців ракети ***** вбивають українців, ще можна почекати.
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12.10.2022 20:40
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Несмотря на скептицизм Запада Украина может победить россиян в их агрессивной войне, если оснастить ее соответствующим вооружением, считают депутаты Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, Никола Бер и Михаэль Галер. Свою позицию они высказали в публикации для издания Euractiv.

Евродепутаты подчеркнули, что решающим фактором практически для всех наступлений оккупантов с апреля была артиллерия.

«В нынешних условиях войны единственным способом противодействия российской артиллерии для Украины является ее собственная артиллерия», - заявили они.

Также депутаты подчеркнули, что Украина получила значительный арсенал артиллерии натовского стандарта, однако этого недостаточно. Организация поставила Украине более 200 тяжелых гаубиц и несколько более легких, а также около 25 РСЗО. В то же время, по количеству артиллерии Украина до 24 февраля имела гораздо больше, чем получила от партнеров - более тысячи единиц.

С другой стороны, Россия разместила в Украине несколько тысяч артиллерийских орудий, в частности около тысячи систем реактивной артиллерии.

«Западная артиллерия доказала свое преимущество относительно точности и дальности действия над советскими/российскими системами. Однако Украине ее не хватает, чтобы прикрыть линию фронта протяженностью более 1000 км», - пишут депутаты.

Они отмечают: хотя хорошо было бы иметь больше средств для защиты от агрессора такого масштаба, дополнительные 300-400 гаубиц и пара десятков РСЗО кардинально бы изменили ситуацию. Украина все равно будет иметь меньшее количество единиц вооружения, чем Россия, но их будет достаточно, чтобы прикрыть все участки линии фронта, а дальность и точность западного вооружения компенсируют разницу в численности.

«Так российские войска потеряют свое последнее преимущество. Особенно, если Украина получит больше средств защиты от дронов для противодействия российской разведке. Страны НАТО, особенно самые большие из них, имеют достаточно артиллерии, чтобы иметь достаточное влияние», - заявили евродепутаты.

Другой распространенный аргумент не поставки тяжелого вооружения Украине состоит в том, что западные государства не могут предоставить больше из-за обязательств по защите своего населения и союзников.

Однако депутаты уверены: у России нет боеспособных войск для нападения на НАТО. С каждой уничтоженной гаубицей или танком Россия теряет всеобщую способность атаковать кого-то еще.

«До наступления зимы мы должны предоставить больше тяжелого вооружения, боевых бронированных машин и значительно больше высокоточных боеприпасов. Это должно идти бок о бок с подготовкой тяжелого оружия и тактическими советами для офицеров. Один из способов начать эффективнее вооружать Украину - разделить бремя между всеми союзниками Например, одна конкретная идея была озвучена и принята нами подавляющим большинством в последней резолюции Европарламента: если 13 европейских государств, которые вместе владеют 2000 танками «Леопард-2″, дадут Украине 10% своих танков, у них все равно останется много военного потенциала , чтобы защитить себя в случае нападения», - убеждены парламентарии.

«Этой осенью украинские силы могут продолжить добиваться больших успехов. С этими успехами, а также с достаточным количеством артиллерии и боеприпасов украинские силы смогут активизировать уничтожение российской логистики, складов боеприпасов и командования и управления. И это заложило бы основу для последующего большого контрнаступления по освобождению оккупированных территорий», - добавляют евродепутаты.
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12.10.2022 20:38 Ответить
не поспішайте так. поспішати нікуди. всього 8 місяців ракети ***** вбивають українців, ще можна почекати.
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12.10.2022 20:40 Ответить
Ну, во первых, европарламентарии комменты к Цензору вряд ли читают, а во вторых требовать от европейцев, что бы "на блюдечке с голубой каемочкой и на вчера", можно только тогда, когда сами усиленно готовились к войне, закупали системы ПВО, финансировали Гром, Вильху М, Нептуны, Стугны, производство "Оплотов", ДБР бы не снимала с действующих комплексов ПВО вакуумные лампы и еще тысячи позиций. Тогда совесть была бы чиста.
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12.10.2022 21:33 Ответить
вам же ясно восемь месяцев назад сказали: дороги, шашлыки и лыжи. На Армию денег нет.
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12.10.2022 21:37 Ответить
Але риторика змінилась - це факт... прийде і прозріння, пізно, на жаль, але прийде
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13.10.2022 07:28 Ответить
Боже поможи!
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12.10.2022 20:41 Ответить
Спасибо.
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12.10.2022 20:41 Ответить
блин,да просто ***** с соратниками растворите в кислоте...
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12.10.2022 20:43 Ответить
шоб всякие юнармии нэ малы на шо надрачивать по утрам..
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12.10.2022 20:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1PvLe_WIgMw ЗЕлені МАРОДЕРИ! 2022/Григорій Тука | ПолітПросвіта
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12.10.2022 20:45 Ответить
Зараз в реальному часі в 20.32.31-на карті вибухи в Київській обл.А союзники лише планують створити щось там
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12.10.2022 20:45 Ответить
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12.10.2022 20:46 Ответить
Это дорого или дёшево?
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12.10.2022 20:52 Ответить
бюрократія заходу довго запрягає..то факт..
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12.10.2022 20:50 Ответить
Марк Міллі - це голова!

цікаво тільки як він збирається інтегрувати віртуальні петріоти - за Риманом чи за Лебегом?

ця задача з інтегрування є надскладною, тому генералові варто її ретельно вивчити
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12.10.2022 20:51 Ответить
Давайте быстрее уже, ну...Для вас время измеряется в часах и минутах, а для Украины - в количестве погибших и покалеченных.
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12.10.2022 20:51 Ответить
Нам пообіцяли тільки що розробити спеціально для нас багатоешелонну ******* систему на кшталт тої, що десятиріччями найдосвідченіші підприємства типу Raytheon та Lockheed Martin розробляли для Ізраілю. І це буде система краща за ізраільску, бо інакше нема сенсу і починати: тут у нас не кассами, а іскандери з калібрами.

Будеш по місцю, там де твій прапорець показує - передай мою щиру подяку американській націі.
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12.10.2022 22:37 Ответить
Ця система поляже у основу ядерного щиту Європи...
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12.10.2022 22:39 Ответить
Мы тут с початку 90-х. И народ тут в массе поддерживает Украину, в нашем селе почти на каждом доме теперь - Украинский флаг поруч с Американским.
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12.10.2022 22:39 Ответить
Работайте, братья.
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12.10.2022 21:14 Ответить
крайне зашкваренная фраза....
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12.10.2022 22:12 Ответить
Очень разумно. Единственное, конечно надо было это делать как минимум, после Кремечуга. Но, как говорил Черчилль, американцы всегда принимают правильные решения, перепробовав все остальные.
Следующий шаг будет поставка танков и БМП. Затем авиация.
Дай Бог Байдену здоровья а американскому народу мудрости на выборах!
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12.10.2022 22:48 Ответить
...а завершальним і логічним акордом буде реорганізація НАТО З ОБОВ'ЯЗКОВИМ ЧЛЕНСТВОМ УКРАЇНИ
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13.10.2022 07:38 Ответить
 
 