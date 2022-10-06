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Ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивается по нашему плану, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.
Стороны обсудили оперативную обстановку, проанализировав наступательную и оборонительную операцию Вооруженных сил Украины.
"Ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивающаяся по нашему плану. Мы также сверили часы по состоянию обеспечения украинской армии вооружением и техникой", - отметил Залужный.
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а зелені це мразі і зрадники яких треба знищити як недорозуменіе 73% едіотів.