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Ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивается по нашему плану, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

Стороны обсудили оперативную обстановку, проанализировав наступательную и оборонительную операцию Вооруженных сил Украины.

"Ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивающаяся по нашему плану. Мы также сверили часы по состоянию обеспечения украинской армии вооружением и техникой", - отметил Залужный.

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Топ комментарии
+54
Генералу респєкт і уважуха! Слава ВСУ! Слава Україні!
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06.10.2022 19:17
+46
Залужному довіра
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06.10.2022 19:17
+44
Пане Залужний, пали вату, роби бавовну і лишайся ангелом-охоронцем України до Перемоги і після! Україна вірить в тебе, Генерал, і бережи тебе Бог!
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06.10.2022 19:18
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Генералу респєкт і уважуха! Слава ВСУ! Слава Україні!
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06.10.2022 19:17 Ответить
Залужному довіра
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06.10.2022 19:17 Ответить
Пане Залужний, пали вату, роби бавовну і лишайся ангелом-охоронцем України до Перемоги і після! Україна вірить в тебе, Генерал, і бережи тебе Бог!
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06.10.2022 19:18 Ответить
Вата не может думать, вата только впитывает. Вата даже гореть не может, а только тлеет и воняет
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06.10.2022 23:44 Ответить
Бережи тебе Бог.
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06.10.2022 19:19 Ответить
Зброï замало. Але Залужний - джентльмен.
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06.10.2022 19:19 Ответить
Ситуация развивается за нашим планом несмотря на все старания Дерьмака и других парашных гнид в нынешней власти.
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06.10.2022 19:22 Ответить
Ось тут ви праві. Уряд робить усе,але не для ЗСУ
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06.10.2022 21:16 Ответить
Может хватит повторять бред?
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07.10.2022 01:50 Ответить
Может хватить здесь нести Куйловский бред, если нет своих мозгов? Напишите здесь прямо, что Дерьмак- "не агент Куйла". А мы вызовем вам санитаров.
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07.10.2022 09:09 Ответить
Дядьку на тебе покладається вся країна
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06.10.2022 19:22 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.10.2022 19:24 Ответить
Спасибо Дорогие
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06.10.2022 19:27 Ответить
Залужний - наш герой. Бандера - наш батько
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06.10.2022 19:28 Ответить
Респект Генералу!!! Он никогда не пользуется какими-то напыщенными терминами и не выпендривается. Говорит по делу. Коротко и ясно. Прямой противоположность Зе...
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06.10.2022 19:29 Ответить
Залужний здійснив неможливе і продовжує це робити. Однак необхідно знайти шлях від «важкого» до «легкого». Це вимагає постійного мислення, винахідливості та зусиль усіх учасників, у тому числі тих, хто сидить на дивані. Робіть пожертви, заходьте в соціальні мережі та допомагайте дестабілізувати ворога (пам'ятаєте новини кілька місяців тому про українських хакерів, які прикидалися дівчатами та переконували російських солдатів надати інформацію? використовуйте свою уяву), аналізуйте, досліджуйте, поширюйте корисну інформацію тощо.
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06.10.2022 19:52 Ответить
Про складність би зрозуміти що мається на увазі..
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06.10.2022 19:57 Ответить
НАШ Генерал! Повага!!!
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06.10.2022 20:10 Ответить
Єрмак з Арахамією мабуть готові пожертвувати одне одним, щоб послухати цю бесіду.
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06.10.2022 20:12 Ответить
Наш Головнокомандувач Залужний та наші Славетні ЗСУ, наша українська Церква, наша справжня, українська, Історія, наша Мова та наша люта, свята Ненависть до підлої, нелюдської, здичавілої, тупої москальської сарани. ВСЕ ЦЕ зараз об"єднує всю Україну, від Харкова до Львова, від Чернігова до Одеси. Слава Україні! Слава Героям! Смерть ворогам! І тим ворогам, яких наші ЗСУ нищать щохвилини на фронті і тим ворогам, які удають з себе "українських депутатів" ("слуги" та ОПЗЖ), "українських керівників" (ОП), але насправді відпрацьовують "оманські" офшори та є тою москальською дволикою мерзотою, яка мусить бути покарана, щоб, нарешті, знищити в українській політиці вплив нашого одвічного ворога - москальської сарани.
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06.10.2022 20:18 Ответить
Берегти його треба, як скарб нації.
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06.10.2022 20:26 Ответить
Чому досі не усунули з посади Залужного.
https://youtu.be/d6fEhx9XFPI
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06.10.2022 20:53 Ответить
Такий як Залужний,це цвет і гордість нашої нації.
а зелені це мразі і зрадники яких треба знищити як недорозуменіе 73% едіотів.
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06.10.2022 21:02 Ответить
Бережи вас Бог, пане Залужний. Ви гордість націі. Слава Україні
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06.10.2022 21:58 Ответить
Можно только догадываться, сколько нервов и здоровья, потерял этот человек за время войны. Это тяжелый груз, командовать десятками тысяч человек жизнь которых зависит от твоих решений.
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06.10.2022 22:17 Ответить
 
 