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Ситуація складна, але повністю контрольована і розвивається за нашим планом, - Залужний
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.
Сторони обговорили оперативну обстановку, проаналізувавши наступальну та оборонну операції Збройних сил України.
"Ситуація складна, але повністю контрольована і розвивається за нашим планом. Ми також звірили годинники щодо стану забезпечення українського війська озброєнням і технікою", - зазначив Залужний.
Топ коментарі
+54 Злий Грицько
показати весь коментар06.10.2022 19:17
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+44 Evgeny N
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https://youtu.be/d6fEhx9XFPI
а зелені це мразі і зрадники яких треба знищити як недорозуменіе 73% едіотів.