Ситуація складна, але повністю контрольована і розвивається за нашим планом, - Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

Сторони обговорили оперативну обстановку, проаналізувавши наступальну та оборонну операції Збройних сил України.

"Ситуація складна, але повністю контрольована і розвивається за нашим планом. Ми також звірили годинники щодо стану забезпечення українського війська озброєнням і технікою", - зазначив Залужний.

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