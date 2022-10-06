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Ситуація складна, але повністю контрольована і розвивається за нашим планом, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

Сторони обговорили оперативну обстановку, проаналізувавши наступальну та оборонну операції Збройних сил України.

"Ситуація складна, але повністю контрольована і розвивається за нашим планом. Ми також звірили годинники щодо стану забезпечення українського війська озброєнням і технікою", - зазначив Залужний.

Також читайте: Ми боротимемось до останньої краплі крові, але наша перемога не буде фіналом, - Залужний

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+54
Генералу респєкт і уважуха! Слава ВСУ! Слава Україні!
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06.10.2022 19:17
+46
Залужному довіра
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06.10.2022 19:17
+44
Пане Залужний, пали вату, роби бавовну і лишайся ангелом-охоронцем України до Перемоги і після! Україна вірить в тебе, Генерал, і бережи тебе Бог!
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06.10.2022 19:18
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Генералу респєкт і уважуха! Слава ВСУ! Слава Україні!
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06.10.2022 19:17 Відповісти
Залужному довіра
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06.10.2022 19:17 Відповісти
Пане Залужний, пали вату, роби бавовну і лишайся ангелом-охоронцем України до Перемоги і після! Україна вірить в тебе, Генерал, і бережи тебе Бог!
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06.10.2022 19:18 Відповісти
Вата не может думать, вата только впитывает. Вата даже гореть не может, а только тлеет и воняет
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06.10.2022 23:44 Відповісти
Бережи тебе Бог.
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06.10.2022 19:19 Відповісти
Зброï замало. Але Залужний - джентльмен.
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06.10.2022 19:19 Відповісти
Ситуация развивается за нашим планом несмотря на все старания Дерьмака и других парашных гнид в нынешней власти.
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06.10.2022 19:22 Відповісти
Ось тут ви праві. Уряд робить усе,але не для ЗСУ
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06.10.2022 21:16 Відповісти
Может хватит повторять бред?
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07.10.2022 01:50 Відповісти
Может хватить здесь нести Куйловский бред, если нет своих мозгов? Напишите здесь прямо, что Дерьмак- "не агент Куйла". А мы вызовем вам санитаров.
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07.10.2022 09:09 Відповісти
Дядьку на тебе покладається вся країна
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06.10.2022 19:22 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.10.2022 19:24 Відповісти
Спасибо Дорогие
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06.10.2022 19:27 Відповісти
Залужний - наш герой. Бандера - наш батько
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06.10.2022 19:28 Відповісти
Респект Генералу!!! Он никогда не пользуется какими-то напыщенными терминами и не выпендривается. Говорит по делу. Коротко и ясно. Прямой противоположность Зе...
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06.10.2022 19:29 Відповісти
Залужний здійснив неможливе і продовжує це робити. Однак необхідно знайти шлях від «важкого» до «легкого». Це вимагає постійного мислення, винахідливості та зусиль усіх учасників, у тому числі тих, хто сидить на дивані. Робіть пожертви, заходьте в соціальні мережі та допомагайте дестабілізувати ворога (пам'ятаєте новини кілька місяців тому про українських хакерів, які прикидалися дівчатами та переконували російських солдатів надати інформацію? використовуйте свою уяву), аналізуйте, досліджуйте, поширюйте корисну інформацію тощо.
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06.10.2022 19:52 Відповісти
Про складність би зрозуміти що мається на увазі..
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06.10.2022 19:57 Відповісти
НАШ Генерал! Повага!!!
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06.10.2022 20:10 Відповісти
Єрмак з Арахамією мабуть готові пожертвувати одне одним, щоб послухати цю бесіду.
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06.10.2022 20:12 Відповісти
Наш Головнокомандувач Залужний та наші Славетні ЗСУ, наша українська Церква, наша справжня, українська, Історія, наша Мова та наша люта, свята Ненависть до підлої, нелюдської, здичавілої, тупої москальської сарани. ВСЕ ЦЕ зараз об"єднує всю Україну, від Харкова до Львова, від Чернігова до Одеси. Слава Україні! Слава Героям! Смерть ворогам! І тим ворогам, яких наші ЗСУ нищать щохвилини на фронті і тим ворогам, які удають з себе "українських депутатів" ("слуги" та ОПЗЖ), "українських керівників" (ОП), але насправді відпрацьовують "оманські" офшори та є тою москальською дволикою мерзотою, яка мусить бути покарана, щоб, нарешті, знищити в українській політиці вплив нашого одвічного ворога - москальської сарани.
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06.10.2022 20:18 Відповісти
Берегти його треба, як скарб нації.
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06.10.2022 20:26 Відповісти
Чому досі не усунули з посади Залужного.
https://youtu.be/d6fEhx9XFPI
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06.10.2022 20:53 Відповісти
Такий як Залужний,це цвет і гордість нашої нації.
а зелені це мразі і зрадники яких треба знищити як недорозуменіе 73% едіотів.
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06.10.2022 21:02 Відповісти
Бережи вас Бог, пане Залужний. Ви гордість націі. Слава Україні
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06.10.2022 21:58 Відповісти
Можно только догадываться, сколько нервов и здоровья, потерял этот человек за время войны. Это тяжелый груз, командовать десятками тысяч человек жизнь которых зависит от твоих решений.
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06.10.2022 22:17 Відповісти
 
 