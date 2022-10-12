На Житомирщине сработала ПВО, - председатель ОВА Бунечко

Вечером на Житомирщине силы ПВО предварительно сработали по неопознанному летательному аппарату.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня вечером на Житомирщине силы ПВО предварительно сработали по неопознанному летательному аппарату.

Более подробная информация будет впоследствии после детального изучения территории специалистами. Спасибо ВСУ!" - говорится в сообщении.

Читайте также: На севере Ривненщины сбита вражеская цель, - ОВА