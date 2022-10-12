РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11218 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 497 5

На Житомирщине сработала ПВО, - председатель ОВА Бунечко

ппо

Вечером на Житомирщине силы ПВО предварительно сработали по неопознанному летательному аппарату.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня вечером на Житомирщине силы ПВО предварительно сработали по неопознанному летательному аппарату.

Более подробная информация будет впоследствии после детального изучения территории специалистами. Спасибо ВСУ!" - говорится в сообщении.

Читайте также: На севере Ривненщины сбита вражеская цель, - ОВА

Автор: 

ПВО (2715) Бунечко Виталий (46) Житомирская область (1386)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...і літаючому полумиску разом з братами по розуму прийшов пізичний дець...
показать весь комментарий
12.10.2022 21:45 Ответить
То бульбомарсіяни на іраноскрєпних дирчиках під знаком двоголової курки!

Зрозуміло, що то щось кацапське з території мінської волості московії. Дуже сподіваюсь, що це щось вже відоме нашим воїнам, а не якась модернізована в "шаражці" фігня китайського (чи ще якогось) виробництва.
показать весь комментарий
12.10.2022 21:57 Ответить
Хлопці, лайкніть це відео на Youtube https://www.youtube.com/watch?v=jaQq0t-Elg0
показать весь комментарий
12.10.2022 21:58 Ответить
Done
показать весь комментарий
12.10.2022 22:22 Ответить
Взорвали крымский мост, на этот раз совсем...
В кремле собрались все члены совета безопасности, решают кто пойдёт путину о гибели его любимого детища докладывать.
-Ну, так кто самый смелый?- наконец-то спрашивает Патрушев. Гробовая тишина.
-Нарышкин, а ты чё молчишь? Давай, иди, я вижу ты один не обосцался!
показать весь комментарий
12.10.2022 22:26 Ответить
 
 