На Житомирщине сработала ПВО, - председатель ОВА Бунечко
Вечером на Житомирщине силы ПВО предварительно сработали по неопознанному летательному аппарату.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
Сегодня вечером на Житомирщине силы ПВО предварительно сработали по неопознанному летательному аппарату.
Более подробная информация будет впоследствии после детального изучения территории специалистами. Спасибо ВСУ!" - говорится в сообщении.
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Зрозуміло, що то щось кацапське з території мінської волості московії. Дуже сподіваюсь, що це щось вже відоме нашим воїнам, а не якась модернізована в "шаражці" фігня китайського (чи ще якогось) виробництва.
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