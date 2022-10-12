РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11218 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 284 6

На севере Ривненщины сбита вражеская цель, - ОВА

ппо

Во время последней воздушной тревоги на севере Ривненщины была сбита вражеская цель.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, во время последней воздушной тревоги на севере Ривненщины была сбита вражеская цель.

Спасибо силам ПВО и ВСУ за надежную защиту! Победа - за нами", - написал он.

Читайте также: Союзники работают над созданием интегрированной ракетной системы защиты воздушного пространства Украины, - Милли

Автор: 

ПВО (2715) Коваль (109) Ровенская область (1229)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"крайньої" - жаргон...
карочє стрьомна еліта.
показать весь комментарий
12.10.2022 21:10 Ответить
то кажуть іноді - крайній, замість - останній..але щось у такому контексті якось стрьомно..
показать весь комментарий
12.10.2022 21:25 Ответить
Головне що збили, орфографію можна пробачити.
показать весь комментарий
12.10.2022 21:40 Ответить
так то як раз не орфографія..то не очепятка
показать весь комментарий
12.10.2022 21:45 Ответить
та можна...але колись ви у цих джукі-пукі заблукаєте...
показать весь комментарий
12.10.2022 21:45 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2022 21:13 Ответить
 
 