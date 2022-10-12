На севере Ривненщины сбита вражеская цель, - ОВА

Во время последней воздушной тревоги на севере Ривненщины была сбита вражеская цель.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, во время последней воздушной тревоги на севере Ривненщины была сбита вражеская цель.

Спасибо силам ПВО и ВСУ за надежную защиту! Победа - за нами", - написал он.

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