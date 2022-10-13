Мы продолжим поставлять Украине оружие, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении интенсифицировать военную помощь Украине.
"Мы поставили (...) знаменитые артиллерийские установки "Цезарь", и украинцы нас поблагодарили. Мы продолжим", - сказал Макрон в среду в эфире телеканала France 2, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы работаем над поставками еще шести дополнительных орудий "Цезарь", - продолжил президент.
Он сообщил также о планах поставок ракет, систем ПВО и радаров.
"Мы не можем поставить столько, сколько просят украинцы, так как мы должны иметь вооружения еще для защиты нашего восточного фланга. Мы защищаем нашу национальную территорию. Мы с первых дней (полномасштабного вторжения РФ в Украину) направили солдат и развернули средства в Румынии. Мы усиливаем наше присутствие", - объяснил Макрон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Однозначно Франции есть чем гордится)))
а не требовать от всех вокруг как неблагодарная свинья
Бо кацапи, також, нажаль не сидять склавши руки, а кидають на фронт взагалі все, що є
‼️На окупованій Луганщині помітили 152-мм гармати Д-1, які випускалися у 1943-1946 роках.
https://t.me/bochkala_war/9095 Про це повідомляє Bochkala_War
Наступного разу коли відчуєте що якась американська пика хоче використати Україну у розборках зі своїми політичними опонентами в Америці бийте на звук. Не помилитеся.
https://youtu.be/AH6oxeXhb7o?t=2201 «Рамштайн-6»: яку зброю отримають ЗСУ. Нові версії атаки на Кримський міст | Свобода Live