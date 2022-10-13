Мы продолжим поставлять Украине оружие, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении интенсифицировать военную помощь Украине.

"Мы поставили (...) знаменитые артиллерийские установки "Цезарь", и украинцы нас поблагодарили. Мы продолжим", - сказал Макрон в среду в эфире телеканала France 2, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем над поставками еще шести дополнительных орудий "Цезарь", - продолжил президент.

Он сообщил также о планах поставок ракет, систем ПВО и радаров.

"Мы не можем поставить столько, сколько просят украинцы, так как мы должны иметь вооружения еще для защиты нашего восточного фланга. Мы защищаем нашу национальную территорию. Мы с первых дней (полномасштабного вторжения РФ в Украину) направили солдат и развернули средства в Румынии. Мы усиливаем наше присутствие", - объяснил Макрон.

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