РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5440 посетителей онлайн
Новости
4 305 26

Мы продолжим поставлять Украине оружие, - Макрон

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении интенсифицировать военную помощь Украине.

"Мы поставили (...) знаменитые артиллерийские установки "Цезарь", и украинцы нас поблагодарили. Мы продолжим", - сказал Макрон в среду в эфире телеканала France 2, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем над поставками еще шести дополнительных орудий "Цезарь", - продолжил президент.

Он сообщил также о планах поставок ракет, систем ПВО и радаров.

"Мы не можем поставить столько, сколько просят украинцы, так как мы должны иметь вооружения еще для защиты нашего восточного фланга. Мы защищаем нашу национальную территорию. Мы с первых дней (полномасштабного вторжения РФ в Украину) направили солдат и развернули средства в Румынии. Мы усиливаем наше присутствие", - объяснил Макрон.

Читайте также: Великобритания передаст Украине ракеты для NASAMS, беспилотники и еще 18 гаубиц, - Уоллес

Автор: 

оружие (10198) Макрон Эмманюэль (1298)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Дякуємо, Франції за допомогу. Потрібно більше зброї.
Бо кацапи, також, нажаль не сидять склавши руки, а кидають на фронт взагалі все, що є

‼️На окупованій Луганщині помітили 152-мм гармати Д-1, які випускалися у 1943-1946 роках.

https://t.me/bochkala_war/9095 Про це повідомляє Bochkala_War
показать весь комментарий
13.10.2022 02:13
+10
Україна таки вміє https://youtu.be/-ovJHJYLARo оригінально дякувати за допомогу!
показать весь комментарий
13.10.2022 02:04
+5
Великобританія надасть Україні ракети середньої дальності AMRAAM для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS - повідомив сайт газети The Times.
показать весь комментарий
13.10.2022 03:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна таки вміє https://youtu.be/-ovJHJYLARo оригінально дякувати за допомогу!
показать весь комментарий
13.10.2022 02:04 Ответить
показать весь комментарий
13.10.2022 02:10 Ответить
Смешно когда одна из богатейших стран мира и Европы буквально на пальцах пересчитывает количество единиц орудий передаваемых в помощь демократии и свободы. Не проще ли французским президентам лизать дальше зад *****?
Однозначно Франции есть чем гордится)))
показать весь комментарий
13.10.2022 02:07 Ответить
нет проще перестать клянчить и иметь свое
а не требовать от всех вокруг как неблагодарная свинья
показать весь комментарий
13.10.2022 08:33 Ответить
Кацапидло Сомов, лизати сраки хузяїну це заняття для таких виродків, як ти.
показать весь комментарий
13.10.2022 08:53 Ответить
Дякуємо, Франції за допомогу. Потрібно більше зброї.
Бо кацапи, також, нажаль не сидять склавши руки, а кидають на фронт взагалі все, що є

‼️На окупованій Луганщині помітили 152-мм гармати Д-1, які випускалися у 1943-1946 роках.

https://t.me/bochkala_war/9095 Про це повідомляє Bochkala_War
показать весь комментарий
13.10.2022 02:13 Ответить
SAMP-T в студию!
показать весь комментарий
13.10.2022 02:22 Ответить
бабушка сказала - это на Новый Год.
показать весь комментарий
13.10.2022 02:44 Ответить
"Ми не можемо поставити стільки, скільки просять українці, тому що ми повинні мати озброєння ще для захисту нашого східного флангу.... - не зрозумів а шо у них на сході? Монако хоче Ніццу віджати? Чи Швейцарія на Ліон наступає? Чи то він так Гваделупу та інші острови обозначив - схадний фланг
показать весь комментарий
13.10.2022 03:21 Ответить
Та підла Італія хоче Корсику форсувати, що ж ще. Замість того, щоб по повній запускати свій ВПК вони продовжують гратися одиницями важкої техніки.
показать весь комментарий
13.10.2022 04:04 Ответить
Просто переведіть кількість у відсотки (дізнавшись, а скільки всього їх є) і зрозумієте що вони у відсотках віддають дуже багато і у них не багато залишається.
показать весь комментарий
13.10.2022 08:41 Ответить
Ну порахував це 23% тобто меньше чверті, а могли б надати хоча б тритину, їх звичайні потужності виробництва - 10 Цезарів на рік, значить з початку війни вже виробленно 7 штук то як раз третина і буде якщо ще 7 нададуть. Можна довіку дискутувати про асфальт і таке далі, але Франція частка той системи яка дозволила цій війні відбутися і напряму залежіть від її результатів, а по-друге Франція має ядерну зброю, якої лишили Україну то хто на них нападе?
показать весь комментарий
13.10.2022 13:29 Ответить
Великобританія надасть Україні ракети середньої дальності AMRAAM для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS - повідомив сайт газети The Times.
показать весь комментарий
13.10.2022 03:24 Ответить
що сталось?Чіп і Дейл спішать на допомогу
показать весь комментарий
13.10.2022 03:50 Ответить
Также Макрон заявил, что https://www.rbc.ua/ukr/news/makron-hoche-rozmovlyati-putinim-navit-pislya-1665601919.html хочет разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным даже после массовых обстрелов Украины.
показать весь комментарий
13.10.2022 03:53 Ответить
Послухайте що Чалий (знаєте хто такий, так?) каже про підтримку США, ленд-ліз тощо. Особливо зверніть увагу на коментар Чалого щодо слів такого собі Юрія Айзенберга з Нью Йорка.
Наступного разу коли відчуєте що якась американська пика хоче використати Україну у розборках зі своїми політичними опонентами в Америці бийте на звук. Не помилитеся.

https://youtu.be/AH6oxeXhb7o?t=2201 «Рамштайн-6»: яку зброю отримають ЗСУ. Нові версії атаки на Кримський міст | Свобода Live
показать весь комментарий
13.10.2022 04:33 Ответить
Вот уж меньше всего я бы полагалась на информацию от Чалого , который помогал подписывть Будапешский договор и учавствовал в Стамбульской встрече с руснёй после начала войны ,когда чуть не подписали позорный договор с пуйлом . Вообще он похож на заланного давным -давно в Украину российсого козачка.
показать весь комментарий
13.10.2022 05:45 Ответить
Угу, давайте будем закидати лайном Чалого тому що нам страшенно не хочеться визнати що Айзенберг - обмежений партизанський хак.
показать весь комментарий
13.10.2022 06:50 Ответить
ты специально гонишь беса ? это совсем другой Чалый
показать весь комментарий
13.10.2022 08:56 Ответить
Це не той Чалий) Ви про Олександра кажете, а про Валерія.
показать весь комментарий
13.10.2022 09:51 Ответить
ми і є ваш східний фронт
показать весь комментарий
13.10.2022 09:18 Ответить
а что ж скромно умолчали о словах Макрона о том, что Франция не будет наносить ядерный удар по РФ в случае применения российского ЯО в Украине, так как ЭТО НЕ УГРОЖАЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ФРАНЦИИ?
показать весь комментарий
13.10.2022 09:48 Ответить
АналоГовнеты рабZeи круче блока НАТО...,но СУ-57 и рОкета СРАМат не получилось довести до ума...,просто денех сейчас нет,🤣🤣🤣
показать весь комментарий
13.10.2022 10:06 Ответить
Финансовая полиция США каже что хмырь мавзолейный за 22 года у власти спутиниздил 6 триллионов долларов...,та брешуть американці...стінки бабла намити неможливо 🤣
показать весь комментарий
13.10.2022 10:10 Ответить
Щиро дякуємо, Франціє.
показать весь комментарий
13.10.2022 10:26 Ответить
 
 