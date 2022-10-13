9 лет за решеткой получила информатор РФ, которая наводила огонь по ВСУ на Донбассе, - СБУ

По материалам СБУ, информатор РФ, которая наводила огонь по ВСУ на Донбассе, получила 9 лет за решеткой.

Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Информатор врага, которую СБУ задержала в Покровском районе Донецкой области, получила 9 лет заключения. Она передавала сведения о расположении подразделений и передвижении техники ВСУ на Донбассе.

"В суде подтверждены собранные следователями СБУ доказательства, в том числе факты передачи:

координат состава боеприпасов ВСУ вблизи Покровска;

информации о численности подразделения украинских сил обороны в районе;

маршрута перемещения колонны бронированной техники и военного транспорта Вооруженных Сил.

Своими действиями информатор поставила под угрозу жизнь большого количества военнослужащих ВСУ. Только благодаря своевременному реагированию сил обороны, подразделение Вооруженных сил своевременно изменило позиции", - говорится в сообщении.

Информатор приговорена к 9 годам лишения свободы и признана виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украине, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины).

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