9 лет за решеткой получила информатор РФ, которая наводила огонь по ВСУ на Донбассе, - СБУ
По материалам СБУ, информатор РФ, которая наводила огонь по ВСУ на Донбассе, получила 9 лет за решеткой.
Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Информатор врага, которую СБУ задержала в Покровском районе Донецкой области, получила 9 лет заключения. Она передавала сведения о расположении подразделений и передвижении техники ВСУ на Донбассе.
"В суде подтверждены собранные следователями СБУ доказательства, в том числе факты передачи:
- координат состава боеприпасов ВСУ вблизи Покровска;
- информации о численности подразделения украинских сил обороны в районе;
- маршрута перемещения колонны бронированной техники и военного транспорта Вооруженных Сил.
Своими действиями информатор поставила под угрозу жизнь большого количества военнослужащих ВСУ. Только благодаря своевременному реагированию сил обороны, подразделение Вооруженных сил своевременно изменило позиции", - говорится в сообщении.
Информатор приговорена к 9 годам лишения свободы и признана виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украине, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і в чому логіка? при чому тут штепа?
Клава-ви якось не в курсі..
Там все равно все анонимно, но мы хотя бы видели, как в реальности обстоит дело.
Накуя такі суди що посібникам ворога та масового вбивства дають 9ть років???!!! Мінімум має бути 25 без права на амністію. Де той Вова "боневтік" , хочь щось корисне може зробити чи тільки відоси???
Суки