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Новости Агрессия России против Украины Война
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9 лет за решеткой получила информатор РФ, которая наводила огонь по ВСУ на Донбассе, - СБУ

решетка

По материалам СБУ, информатор РФ, которая наводила огонь по ВСУ на Донбассе, получила 9 лет за решеткой.

Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Информатор врага, которую СБУ задержала в Покровском районе Донецкой области, получила 9 лет заключения. Она передавала сведения о расположении подразделений и передвижении техники ВСУ на Донбассе.

"В суде подтверждены собранные следователями СБУ доказательства, в том числе факты передачи:

  •  координат состава боеприпасов ВСУ вблизи Покровска;
  •  информации о численности подразделения украинских сил обороны в районе;
  •  маршрута перемещения колонны бронированной техники и военного транспорта Вооруженных Сил.

Своими действиями информатор поставила под угрозу жизнь большого количества военнослужащих ВСУ. Только благодаря своевременному реагированию сил обороны, подразделение Вооруженных сил своевременно изменило позиции", - говорится в сообщении.

Информатор приговорена к 9 годам лишения свободы и признана виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украине, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины).

Читайте также: Ракетные удары по Киеву помогал корректировать врагу предатель из Крыма через своего агента в столице, - СБУ

Автор: 

СБУ (19855) Донбасс (26955) государственная измена (1532) ВСУ (6547)


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Топ комментарии
+6
та випустіть уже її під заставу, як оту "директорку школи" у києві, а вона тоді закордон іще втече. дятли.
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13.10.2022 09:49
+5
Ну ніхрена не розумію! Наводити вогонь то ж співучасть у масовому вбивстві! А хіба то не пожиттєве, якщо не смертна кара в час війни?!
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13.10.2022 10:04
+4
15 лет максимум - это не серьёзно в нынешней ситуации , УК нужно срочно менять . И в подобных случаях не ограничиваться только лишением свободы , учитывая тяжесть содеянного .
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13.10.2022 09:58
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та випустіть уже її під заставу, як оту "директорку школи" у києві, а вона тоді закордон іще втече. дятли.
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13.10.2022 09:49 Ответить
а штепу посадили? так отож
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13.10.2022 10:15 Ответить
не розумію, чому всі згадують штепу. по-моєму, вона якраз півтора роки відсиділа.
і в чому логіка? при чому тут штепа?
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13.10.2022 18:07 Ответить
де відсиділа? в кончезаспі? чи в опі?
Клава-ви якось не в курсі..
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13.10.2022 18:24 Ответить
Ще й компенсацiю висудила!
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23.11.2022 19:37 Ответить
Донецкий суд? Без испытательного срока? Не "условный"?
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13.10.2022 09:50 Ответить
В чем проблема давать ссылку на реестр судовых решений?
Там все равно все анонимно, но мы хотя бы видели, как в реальности обстоит дело.
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13.10.2022 09:52 Ответить
Колись за подібни справи був розстріл, зараз що крадіжку що за зраду, яка різниця, так??????ще за добру поведінку через пару років випустять!!!!! Суди ви що там оху.....ли всі?????
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13.10.2022 09:57 Ответить
Так суди ох#їли в Україні, й вже давно.
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13.10.2022 10:00 Ответить
15 лет максимум - это не серьёзно в нынешней ситуации , УК нужно срочно менять . И в подобных случаях не ограничиваться только лишением свободы , учитывая тяжесть содеянного .
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13.10.2022 09:58 Ответить
9 грам краще заміняють 9 років
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13.10.2022 09:58 Ответить
Реформа судів ПОВНА, назріла ще 20 років назад!!!
Накуя такі суди що посібникам ворога та масового вбивства дають 9ть років???!!! Мінімум має бути 25 без права на амністію. Де той Вова "боневтік" , хочь щось корисне може зробити чи тільки відоси???
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13.10.2022 10:02 Ответить
Таке враження, що таким "покаранням" за такі злочини ту мерзоту просто захищають, а не карають!
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13.10.2022 10:05 Ответить
90років=118 міс - пять тисяч вбитих .. 5000/18 -це небагато.. тьфу на таку арифметику
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13.10.2022 10:17 Ответить
9*12=108
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13.10.2022 10:27 Ответить
Ну ніхрена не розумію! Наводити вогонь то ж співучасть у масовому вбивстві! А хіба то не пожиттєве, якщо не смертна кара в час війни?!
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13.10.2022 10:04 Ответить
9 років дуже мало
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13.10.2022 10:07 Ответить
якщо дати при виконанні обов'язків цеглою по морді муссору, то отримаєш такий самий, а може й більший термін, а якщо за твоєю наводкою загине безліч воїнів України та цивільних, то отримаєш 9 років, і з правом дострокового звільнення.

Суки
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13.10.2022 10:08 Ответить
Еще бы и конфискацию жилья у этих уродов, семью предателей на улицу , жилье отдать утратившим жилье украинцам.
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13.10.2022 10:12 Ответить
Известного фашизта Италии и предателя итальянского народу Бенито Муссолини подвесили на площади вниз башкой...,а фишка в том, что Дуче был соратником советского пролетариата с 1922 года и братана Гитлера...
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13.10.2022 10:20 Ответить
Як так людей вбивали через неї а їй 9ть років, а ще потім наші податки йдуть на утримування різного роду гівна.
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13.10.2022 10:24 Ответить
9?! *** хоч не умовно? я взагалі не розумію, чому колаборантів беруть у полон та судить цивільний суд? що за ***дство рішення суду має бути або розстріл, або 25 років з позбавленням громадянства.
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13.10.2022 12:33 Ответить
 
 