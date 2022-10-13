Склад российских учебников обнаружили в школе на Харьковщине. ФОТО

После освобождения пгт Борова в Харьковской области следователи обнаружили в школе около 700 российских учебников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Среди учебников были пособия по истории России, русскому языку, а также обществоведение с русским триколором на обложке.

"Книги будут использованы как вещественные доказательства по делу против коллаборантов", - написал Болвинов.

Во время оккупации Боровской громады учителя, которые согласились работать на РФ, ездили на педагогическую конференцию во временно оккупированный Купянск, где педагогов, как сообщали в поселковом совете, настраивали работать по российским стандартам.

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