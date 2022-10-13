Склад российских учебников обнаружили в школе на Харьковщине. ФОТО
После освобождения пгт Борова в Харьковской области следователи обнаружили в школе около 700 российских учебников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
Среди учебников были пособия по истории России, русскому языку, а также обществоведение с русским триколором на обложке.
"Книги будут использованы как вещественные доказательства по делу против коллаборантов", - написал Болвинов.
Во время оккупации Боровской громады учителя, которые согласились работать на РФ, ездили на педагогическую конференцию во временно оккупированный Купянск, где педагогов, как сообщали в поселковом совете, настраивали работать по российским стандартам.
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+30 Alex Dev #442192
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+20 Алла Новосад #194524
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+16 Vadim Izumov #511001
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Мова - какаяразніца, москальські попи - нізя, депутата, який вже у орків служить, щоб вигнати - немає закону (медвечуку ті ківі досі платять зарплати!)
Я маю сумнів, що всю цю макулатуру передадуть на переробку, більш за все, зелені покладуть на зберегання.
Якщо є час і натхнення, занурити кожну пачку на пару хвилин у ємність з водою.
Так вони стануть непридатними для перепродажу або розповсюдження іншими шляхами.
Ні, з ворожою літературою треба поводитись так, як з відстріляними снарядами або авіабомбами, які не вибухнули: ліквідувати силами спеціальних служб.
В даному випадку можна утилізувати з користю для нашої переробної промисловості.
Стануть вони коробками для "Укрпошти" або туалетним папером.
Більше скажу, не обов'язково читати текст, зображення також впливають.
Напевно бачили совєцькі абетки і читанки. Там всюди червоні прапори, обов'язково є зображення кремля, постатей людей різних національностей в одному ряду (і постаті в руськіх національних костюмах, як правило, в центрі або трохи вище), мапа СРСР з жирною крапкою на заході і написом "МОСКВА" великим шрифтом.
Це все має значення. У русні навчальні матеріали розробляли обов'язково у зв'язці зі спецами з КДБ.
Культура - теж зброя. Тому з носіями "руської" культури треба поводитись відповідно.
Більшість пройде скрізь нього - і нічого, як ми з вами.
Хтось почне симпатизувати, а потім "нє всьо так однозначно".
І обов'язково знайдеться той один, хто буде наводити крилаті ракети і радіти їх влучанням у рідне місто. І навіть грошей за це не візьме.
Ось вам історія "Сократа": Це значною мірою результат роботи "культурної зброї" росії.
Доречі, який середній вік бійців "добровольческіх батальонов", у які йшли кацапи влітку?
Щось підозрюю, що 40+.
Джерело:
*
"мову на хліб не намажеш", - верещала л@рва коломойського-медведчука Мосейчук.
наші діди давно дали рецепт на це - черга з автомата щоб там кацапидло не сказало.