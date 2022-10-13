Склад російських підручників виявили в школі на Харківщині. ФОТО
Після звільнення смт Борова на Харківщині слідчі виявили в школі близько 700 російських підручників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Серед підручників були посібники з історії Росії, російської мови, а також суспільствознавства з російським триколором на обкладинці.
"Книги будуть використані як речові докази у справі проти колаборантів", — написав Болвінов.
Під час окупації Борівської громади вчителі, які погодилися працювати на РФ, їздили на педагогічну конференцію до тимчасово окупованого Куп'янська, де освітян, як повідомляли у селищній раді, налаштовували працювати за російськими стандартами.
Топ коментарі
+30 Alex Dev #442192
показати весь коментар13.10.2022 16:16
+20 Алла Новосад #194524
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+16 Vadim Izumov #511001
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Мова - какаяразніца, москальські попи - нізя, депутата, який вже у орків служить, щоб вигнати - немає закону (медвечуку ті ківі досі платять зарплати!)
Я маю сумнів, що всю цю макулатуру передадуть на переробку, більш за все, зелені покладуть на зберегання.
Якщо є час і натхнення, занурити кожну пачку на пару хвилин у ємність з водою.
Так вони стануть непридатними для перепродажу або розповсюдження іншими шляхами.
Ні, з ворожою літературою треба поводитись так, як з відстріляними снарядами або авіабомбами, які не вибухнули: ліквідувати силами спеціальних служб.
В даному випадку можна утилізувати з користю для нашої переробної промисловості.
Стануть вони коробками для "Укрпошти" або туалетним папером.
Більше скажу, не обов'язково читати текст, зображення також впливають.
Напевно бачили совєцькі абетки і читанки. Там всюди червоні прапори, обов'язково є зображення кремля, постатей людей різних національностей в одному ряду (і постаті в руськіх національних костюмах, як правило, в центрі або трохи вище), мапа СРСР з жирною крапкою на заході і написом "МОСКВА" великим шрифтом.
Це все має значення. У русні навчальні матеріали розробляли обов'язково у зв'язці зі спецами з КДБ.
Культура - теж зброя. Тому з носіями "руської" культури треба поводитись відповідно.
Більшість пройде скрізь нього - і нічого, як ми з вами.
Хтось почне симпатизувати, а потім "нє всьо так однозначно".
І обов'язково знайдеться той один, хто буде наводити крилаті ракети і радіти їх влучанням у рідне місто. І навіть грошей за це не візьме.
Ось вам історія "Сократа": Це значною мірою результат роботи "культурної зброї" росії.
Доречі, який середній вік бійців "добровольческіх батальонов", у які йшли кацапи влітку?
Щось підозрюю, що 40+.
Джерело:
*
"мову на хліб не намажеш", - верещала л@рва коломойського-медведчука Мосейчук.
наші діди давно дали рецепт на це - черга з автомата щоб там кацапидло не сказало.