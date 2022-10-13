Склад російських підручників виявили в школі на Харківщині. ФОТО

Після звільнення смт Борова на Харківщині слідчі виявили в школі близько 700 російських підручників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Серед підручників були посібники з історії Росії, російської мови, а також суспільствознавства з російським триколором на обкладинці.

"Книги будуть використані як речові докази у справі проти колаборантів", — написав Болвінов.

Під час окупації Борівської громади вчителі, які погодилися працювати на РФ, їздили на педагогічну конференцію до тимчасово окупованого Куп'янська, де освітян, як повідомляли у селищній раді, налаштовували працювати за російськими стандартами.

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