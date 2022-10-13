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Склад російських підручників виявили в школі на Харківщині. ФОТО

підручники

Після звільнення смт Борова на Харківщині слідчі виявили в школі близько 700 російських підручників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Серед підручників були посібники з історії Росії, російської мови, а також суспільствознавства з російським триколором на обкладинці.

"Книги будуть використані як речові докази у справі проти колаборантів", — написав Болвінов.

Під час окупації Борівської громади вчителі, які погодилися працювати на РФ, їздили на педагогічну конференцію до тимчасово окупованого Куп'янська, де освітян, як повідомляли у селищній раді, налаштовували працювати за російськими стандартами.

Також дивіться: Окупанти спалили українські підручники у дворі школи Маріуполя, - Андрющенко. ФОТО

Склад російських підручників виявили в школі на Харківщині 01

Автор: 

підручники (93) Харківщина (6054) школа (2204) русский мир (448)


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Топ коментарі
+30
А ось і паливо для опалення буржуєк
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13.10.2022 16:16
+20
"Серед підручників були посібники з історії Росії, російської мови, а також суспільствознавства з російським триколором на обкладинці."

Джерело:

*
"мову на хліб не намажеш", - верещала л@рва коломойського-медведчука Мосейчук.
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13.10.2022 16:21
+16
Преподаватели ездившие в мокшандию должны понять, что судить их будут за геноцид , а это хуже чем просто убийство.|
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13.10.2022 16:19
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А ось і паливо для опалення буржуєк
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13.10.2022 16:16 Відповісти
Папір - погане паливо. Окремі аркуші миттєво згоряють, не залишаючи жару. Щільна пачка (тобто книжковий блок) швидко обвуглюється ззовні, не підтримує повільне тліюче горіння, тобто немає поступового просування фронту горіння всередину маси палива (як у деревини).
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13.10.2022 16:35 Відповісти
нiчого, по аркушам пiде на розпалювання. помаленько.))
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13.10.2022 17:14 Відповісти
то може дупу підтирати?
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13.10.2022 17:51 Відповісти
Ось орки не проводять референдумів, опитувань, спалили все українське, поміняли назви, знищили українськи пам'ятники, - хто проти, тих розстріляли. У нас все навпаки (бо у нас у владі орки сидять), прибрати пам'ятник кату - петицію давай, змінити москальську назву провулку всеукраїнське опитування !
Мова - какаяразніца, москальські попи - нізя, депутата, який вже у орків служить, щоб вигнати - немає закону (медвечуку ті ківі досі платять зарплати!)
Я маю сумнів, що всю цю макулатуру передадуть на переробку, більш за все, зелені покладуть на зберегання.
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13.10.2022 16:48 Відповісти
заїбала ця демократія
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13.10.2022 19:06 Відповісти
Зразу в макулатуру.
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13.10.2022 16:17 Відповісти
Ні, спочатку зірвати політурки.
Якщо є час і натхнення, занурити кожну пачку на пару хвилин у ємність з водою.
Так вони стануть непридатними для перепродажу або розповсюдження іншими шляхами.
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13.10.2022 16:26 Відповісти
А чим люди будуть пічки розпалювать?
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13.10.2022 17:24 Відповісти
А якщо книжка потрапить до рук якоїсь дитини, привабить своїми кольоровими картинками, і дитина почне її з цікавості читати?
Ні, з ворожою літературою треба поводитись так, як з відстріляними снарядами або авіабомбами, які не вибухнули: ліквідувати силами спеціальних служб.
В даному випадку можна утилізувати з користю для нашої переробної промисловості.
Стануть вони коробками для "Укрпошти" або туалетним папером.
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14.10.2022 09:47 Відповісти
А батьки для чого? Тим більше - щоб "читать" - треба мову знать! І не тільки "знать мову" російську, але й знать, як на письмі та "мова" викладається! Товариш сміявся - показав сину латинський алфавіт і пояснив, яка буква відповідає українській Той взявся читать анлійські написи А потім каже - "це не англійська мова! Тут слова не так звучать повинні!"
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14.10.2022 10:05 Відповісти
Зараз дуже багато людей (і дітей в тому числі) російську таки знають. Тому ризик є.
Більше скажу, не обов'язково читати текст, зображення також впливають.
Напевно бачили совєцькі абетки і читанки. Там всюди червоні прапори, обов'язково є зображення кремля, постатей людей різних національностей в одному ряду (і постаті в руськіх національних костюмах, як правило, в центрі або трохи вище), мапа СРСР з жирною крапкою на заході і написом "МОСКВА" великим шрифтом.
Це все має значення. У русні навчальні матеріали розробляли обов'язково у зв'язці зі спецами з КДБ.
Культура - теж зброя. Тому з носіями "руської" культури треба поводитись відповідно.
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14.10.2022 10:49 Відповісти
Ну - я виріс на "російсько-радянській культурі" І ходив на демонстрації під червоними прапорами І значки з налстуком носив І в комсомолі був Більша половина бібліотеки - книги російською мовою Я "окацапився"?
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14.10.2022 11:04 Відповісти
Розумієте, культурна зброя працює як мінне поле.
Більшість пройде скрізь нього - і нічого, як ми з вами.
Хтось почне симпатизувати, а потім "нє всьо так однозначно".
І обов'язково знайдеться той один, хто буде наводити крилаті ракети і радіти їх влучанням у рідне місто. І навіть грошей за це не візьме.
Ось вам історія "Сократа": Це значною мірою результат роботи "культурної зброї" росії.
Доречі, який середній вік бійців "добровольческіх батальонов", у які йшли кацапи влітку?
Щось підозрюю, що 40+.
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14.10.2022 11:13 Відповісти
От тільки мені не треба розказувать про "ідеологічні мінні поля" Мені курс риторики читав колись викладач Вищої партійної школи ЦК КПРС Тому, як треба "охмурять" - прекрасно розумію!
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14.10.2022 11:27 Відповісти
Пощастило. Мені таких курсів ніхто не читав. Але з результатами "охмурьожа" мав неприємність стикатись особисто. Відтоді з'явилась деяка зацікавленість.
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14.10.2022 11:33 Відповісти
Преподаватели ездившие в мокшандию должны понять, что судить их будут за геноцид , а это хуже чем просто убийство.|
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13.10.2022 16:19 Відповісти
"Серед підручників були посібники з історії Росії, російської мови, а також суспільствознавства з російським триколором на обкладинці."

Джерело:

*
"мову на хліб не намажеш", - верещала л@рва коломойського-медведчука Мосейчук.
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13.10.2022 16:21 Відповісти
Эта ***** не плохо себя чувствует на телемарафете
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13.10.2022 16:24 Відповісти
Новости на которые мы заслужили. **** 600 млн гривен на 23 год
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13.10.2022 16:27 Відповісти
блювотиння
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13.10.2022 19:08 Відповісти
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13.10.2022 16:28 Відповісти
Її годуює проституція. Що замовляють її сутенери, власники Г+Г коломойський з медведчуком, те вона і виконує.
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13.10.2022 16:29 Відповісти
Раніше підручник називався Родная речь. Не знаю як зараз.
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13.10.2022 16:25 Відповісти
А зараз в обіймі з унітазом " Родная вещь".
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13.10.2022 16:29 Відповісти
Екая діковінка для кацапа.
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13.10.2022 16:31 Відповісти
Учителів-іуд не можна пускати до дітей. Краще якось по-іншому організувати навчання дітей, але продажних Сук треба вигнати... Хай бикам хвости крутять!...
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13.10.2022 16:33 Відповісти
Це саме ті "освітяни", які малювали у виборчкомах голоси для ригів.
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13.10.2022 16:53 Відповісти
Хтось же відкривав школу і заносив цей мотлох в спортзал! Колаборанти страшніші за орків- бо вміють миттєво мімікрувати в залежності від обстановки! всіх -гнид освітян- до суду!
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13.10.2022 18:48 Відповісти
цілу зиму можна грубу топити кацапською макулатурою.
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13.10.2022 16:33 Відповісти
все прогназовано,повзуча окупація що так добре спрацювала для путлера на Добасі, де витравили усе українське під час голодомору, русіфікація від членина, що зараз привела до війни зомбованого бидла не тільки на парашці ,але і наших зрадників що забули своє коріння.
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13.10.2022 16:37 Відповісти
Макулатура з цих підручників ось і все
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13.10.2022 16:43 Відповісти
Коли катьку в Одесі буде знесено? Бонусом пересаджати всіх хто вийде її захищати.
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13.10.2022 16:54 Відповісти
Ще толком не захопили території, а свого гівна вже навезли... І у нас хтось ще мав наглість заявляти "какая разніца на каком язикє гаваріть" і "пачіму ви ваюєтє с памятнікамі"? От нехай кацапам задає ці питання.
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13.10.2022 17:27 Відповісти
полоненим кацапам треба пропонувати таку гру - якщо за пів хвилини пояснять як знищення українських підручників з української мови та заборона української мови на окупованих територіях зупиняє НАТО то житимуть.

наші діди давно дали рецепт на це - черга з автомата щоб там кацапидло не сказало.
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13.10.2022 17:42 Відповісти
Спалити нах...
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13.10.2022 18:35 Відповісти
А казали що топити нема чим))) Принаймнi розпалити пiч чим буде)))iiiiii
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13.10.2022 19:34 Відповісти
 
 