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Силы ПВО сбили 4 российских "Калибра" над западными областями Украины

ракета,крилата

Силы ПВО 13 октября сбили четыре крылатые ракеты, которые Россия выпустила по западным областям Украины из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушное командование "Захід".

Украинские военные отметили, что враг обстреливал "Калибрамы" объекты критической инфраструктуры.

"Четыре крылатых ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - отметили в ВК "Захід".

В командовании также добавили, что российские атаки мирных украинских городов свидетельствуют о страхе государства-агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали ракетами военный объект во Львовской области, - ОВА

крылатые ракеты (878) ПВО (2713)


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Топ комментарии
+7
пока по зубам не врежешь, гопник с балалайкой не отстанет....а мы все прыгаем перед ним с мелочью в карманах.
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13.10.2022 18:29
+6
Дякуємо, герої.
Хай Бог вас береже та допомагає
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13.10.2022 18:47
+5
отакої!! молодці! і далі валіть це касабско-чалмате гівно
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13.10.2022 18:26
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отакої!! молодці! і далі валіть це касабско-чалмате гівно
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13.10.2022 18:26 Ответить
пока по зубам не врежешь, гопник с балалайкой не отстанет....а мы все прыгаем перед ним с мелочью в карманах.
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13.10.2022 18:29 Ответить
За оцінкою Forbes, загальна вартість чотирьох збитих "Калібрів" складає $26 млн", - повідомило видання
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13.10.2022 18:30 Ответить
гроші не найкраще порівняння вони в день заробляють більше-За перші сто днів війни в Україні росія заробила 93 млрд євро від експорту викопного палива - https://www.slovoidilo.ua/2022/06/03/novyna/polityka/shostyj-paket-sankczij-proty-rosiyi-xto-potrapyv-spysku нафти , газу та вугілля. Європейський союз імпортував 61% цього обсягу на суму близько 57 мільярдів.Про це https://energyandcleanair.org/publication/russian-fossil-exports-first-100-days повідомляє фінський Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).Дохід включає приблизно 46 млрд євро за сиру нафту, 24 млрд - за трубопровідний газ, 13 млрд - за нафтопродукти, 5,1 млрд - за ЗПГ та 4,8 млрд - за вугілля.
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13.10.2022 18:43 Ответить
І що вони на ті доляри купили? Іранські безпилотники?
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13.10.2022 19:17 Ответить
У багатых свои причуды, мать их за ногу. Шикуют, твари. А мокши унитазов не видят, газа нет, воды нет, стирают в реках. Поистине тупорылые - молчат как стадо баранов, а как в военкомат зовут, тикают от страха, штаны по дороге теряя))
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13.10.2022 18:44 Ответить
молчат как стадо баранов

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13.10.2022 18:50 Ответить
Эта на сносях, похоже, овечка) Хорошенькая. Не то, что орки тупоголовые. Овечку жалко, а орков - нет)
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13.10.2022 18:53 Ответить
Дякуємо, герої.
Хай Бог вас береже та допомагає
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13.10.2022 18:47 Ответить
и одну на Юге
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13.10.2022 18:53 Ответить
так,я чув,у західній частині Тернопільщини десь біля 16.30 були три голосні *хлопки*,такий звук чув вперше.Спочатку подумав,що десь поблизу прилетіло,але то очевидно був звук роботи ППО.
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13.10.2022 20:30 Ответить
 
 