Силы ПВО сбили 4 российских "Калибра" над западными областями Украины
Силы ПВО 13 октября сбили четыре крылатые ракеты, которые Россия выпустила по западным областям Украины из акватории Черного моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушное командование "Захід".
Украинские военные отметили, что враг обстреливал "Калибрамы" объекты критической инфраструктуры.
"Четыре крылатых ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - отметили в ВК "Захід".
В командовании также добавили, что российские атаки мирных украинских городов свидетельствуют о страхе государства-агрессора.
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