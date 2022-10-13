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Сили ППО збили 4 російські "Калібри" над західними областями України

ракета,крилата

Сили ППО 13 жовтня збили чотири крилаті ракети, які Росія випустила по західних областях України з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряне командування "Захід".

Українські військові зазначили, що ворог обстрілював "Калібрами" об'єкти критичної інфраструктури.

"Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - зазначили в ПК "Захід".

У командуванні також додали, що російські атаки мирних українських міст свідчать про страх держави-агресора.

Читайте також: Росіяни атакували ракетами військовий об’єкт на Львівщині, - ОВА

Автор: 

крилаті ракети (1070) ППО (3149)


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Топ коментарі
+7
пока по зубам не врежешь, гопник с балалайкой не отстанет....а мы все прыгаем перед ним с мелочью в карманах.
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13.10.2022 18:29
+6
Дякуємо, герої.
Хай Бог вас береже та допомагає
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13.10.2022 18:47
+5
отакої!! молодці! і далі валіть це касабско-чалмате гівно
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13.10.2022 18:26
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отакої!! молодці! і далі валіть це касабско-чалмате гівно
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13.10.2022 18:26 Відповісти
пока по зубам не врежешь, гопник с балалайкой не отстанет....а мы все прыгаем перед ним с мелочью в карманах.
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13.10.2022 18:29 Відповісти
За оцінкою Forbes, загальна вартість чотирьох збитих "Калібрів" складає $26 млн", - повідомило видання
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13.10.2022 18:30 Відповісти
гроші не найкраще порівняння вони в день заробляють більше-За перші сто днів війни в Україні росія заробила 93 млрд євро від експорту викопного палива - https://www.slovoidilo.ua/2022/06/03/novyna/polityka/shostyj-paket-sankczij-proty-rosiyi-xto-potrapyv-spysku нафти , газу та вугілля. Європейський союз імпортував 61% цього обсягу на суму близько 57 мільярдів.Про це https://energyandcleanair.org/publication/russian-fossil-exports-first-100-days повідомляє фінський Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).Дохід включає приблизно 46 млрд євро за сиру нафту, 24 млрд - за трубопровідний газ, 13 млрд - за нафтопродукти, 5,1 млрд - за ЗПГ та 4,8 млрд - за вугілля.
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13.10.2022 18:43 Відповісти
І що вони на ті доляри купили? Іранські безпилотники?
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13.10.2022 19:17 Відповісти
У багатых свои причуды, мать их за ногу. Шикуют, твари. А мокши унитазов не видят, газа нет, воды нет, стирают в реках. Поистине тупорылые - молчат как стадо баранов, а как в военкомат зовут, тикают от страха, штаны по дороге теряя))
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13.10.2022 18:44 Відповісти
молчат как стадо баранов

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13.10.2022 18:50 Відповісти
Эта на сносях, похоже, овечка) Хорошенькая. Не то, что орки тупоголовые. Овечку жалко, а орков - нет)
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13.10.2022 18:53 Відповісти
Дякуємо, герої.
Хай Бог вас береже та допомагає
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13.10.2022 18:47 Відповісти
и одну на Юге
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13.10.2022 18:53 Відповісти
так,я чув,у західній частині Тернопільщини десь біля 16.30 були три голосні *хлопки*,такий звук чув вперше.Спочатку подумав,що десь поблизу прилетіло,але то очевидно був звук роботи ППО.
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13.10.2022 20:30 Відповісти
 
 