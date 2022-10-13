Сили ППО збили 4 російські "Калібри" над західними областями України

Сили ППО 13 жовтня збили чотири крилаті ракети, які Росія випустила по західних областях України з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряне командування "Захід".

Українські військові зазначили, що ворог обстрілював "Калібрами" об'єкти критичної інфраструктури.

"Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - зазначили в ПК "Захід".

У командуванні також додали, що російські атаки мирних українських міст свідчать про страх держави-агресора.

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