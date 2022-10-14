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Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: запланировали следующие шаги по освобождению украинских земель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он отметил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, рассмотрели ситуацию на оперативных направлениях, а также обсудили возможные действия агрессора в ближайшее время.

"Запланировали следующие шаги по освобождению украинских земель. Совершенствуем схему бесперебойного снабжения боеприпасов нашему войску и продолжаем готовить его к зимнему периоду. В заключение обсудили вопросы урегулирования деятельности добровольческих формирований тергромад. Каждый день становимся крепче, каждый день приближаемся к победе!", - говорится в сообщении.

Смотрите: Зеленский и Залужный вошли в десятку выдающихся украинцев всех времен. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+11
геостратег світового рівня. ви ще не бачили, які гарні стрілки він на контурних картах малює
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14.10.2022 12:08
+8
Бонапарт.
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14.10.2022 12:12
+7
Пора у Белгороде проводить референдум . Вже і флаг е

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14.10.2022 12:23
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геостратег світового рівня. ви ще не бачили, які гарні стрілки він на контурних картах малює
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14.10.2022 12:08 Ответить
Бонапарт.
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14.10.2022 12:12 Ответить
була б у нього під руками картопля - чапай ридав би навзрид!!
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14.10.2022 12:15 Ответить
теж про чапая перша думка була
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14.10.2022 12:18 Ответить
надо сценаристам подсказать))) пусть такую сценку переснимут - просто и душевно до слез)))))
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14.10.2022 12:19 Ответить
останній кадр - ридаючий чапай?
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14.10.2022 12:21 Ответить
естественно.....ну не плывущий жеж )))) топиться ))))
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14.10.2022 12:27 Ответить
Спочатку здає, а потім звільняє.

Две шаги налево,
Две шаги направо,
Шаг впирод и две назад.
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14.10.2022 12:11 Ответить
Погано, коли Зе приймає участь у плануванні зі звільнення. Але сподіваюсь, що Залужний знов водить за ніс зелених, як з Балаклійським проривом
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14.10.2022 12:13 Ответить
Закінчилося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Закрилися Зеленський з д"Єрмаком у кабінеті
Зеленський:
Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял... Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!

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14.10.2022 12:23 Ответить
Це точно було про наступ ?
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14.10.2022 12:13 Ответить
Произошел очередной слив информации путлеру через здавку, тьфу, ставку наивеличайшего гундосика во всем мире.
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14.10.2022 12:22 Ответить
Пора у Белгороде проводить референдум . Вже і флаг е

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14.10.2022 12:23 Ответить
Чувак, який ніколи не служив у армії, який ніколи не мав в універі військової кафедри, збирає ставку верховного головнокомандуючого. ***, це цирк якийсь!
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14.10.2022 12:32 Ответить
Делят тришкин кафтан .
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14.10.2022 12:52 Ответить
боневтик тебе не стыдно, что маленькая Эстония и Канада занимаются вопросами зимней формы для ВСУ, а твои чинуши в минобороны на это не способны? Пошив зимней формы можно было решить своими силами, это не снаряды и пушки выпускать.
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14.10.2022 13:39 Ответить
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14.10.2022 14:11 Ответить
 
 