Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: запланировали следующие шаги по освобождению украинских земель

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он отметил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, рассмотрели ситуацию на оперативных направлениях, а также обсудили возможные действия агрессора в ближайшее время.

"Запланировали следующие шаги по освобождению украинских земель. Совершенствуем схему бесперебойного снабжения боеприпасов нашему войску и продолжаем готовить его к зимнему периоду. В заключение обсудили вопросы урегулирования деятельности добровольческих формирований тергромад. Каждый день становимся крепче, каждый день приближаемся к победе!", - говорится в сообщении.

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