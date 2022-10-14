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Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: запланировали следующие шаги по освобождению украинских земель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом он отметил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, рассмотрели ситуацию на оперативных направлениях, а также обсудили возможные действия агрессора в ближайшее время.
"Запланировали следующие шаги по освобождению украинских земель. Совершенствуем схему бесперебойного снабжения боеприпасов нашему войску и продолжаем готовить его к зимнему периоду. В заключение обсудили вопросы урегулирования деятельности добровольческих формирований тергромад. Каждый день становимся крепче, каждый день приближаемся к победе!", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+11 акаб акабіч
показать весь комментарий14.10.2022 12:08
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+7 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий14.10.2022 12:23
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Две шаги налево,
Две шаги направо,
Шаг впирод и две назад.
Зеленський:
Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял... Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!