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Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: запланували наступні кроки зі звільнення українських земель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це він зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, розглянули ситуацію на оперативних напрямках, а також обговорили ймовірні дії агресора в найближчий час.

"Запланували наступні кроки зі звільнення українських земель. Удосконалюємо схему безперебійного постачання боєприпасів нашому війську й продовжуємо готувати його до зимового періоду. Наостанок обговорили питання врегулювання діяльності добровольчих формувань тергромад. Кожного дня стаємо міцнішими, кожного дня наближаємося до перемоги!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо

За даними Офісу Президента, учасники заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України, керівника розвідки та командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на фронтах та ймовірних дій ворога у найближчий період.

"Було окреслено кроки з подальшого звільнення українських територій. Також було розглянуто питання матеріально-технічного забезпечення військ, зокрема безперебійного постачання боєприпасів, і підготовки до зими. Крім того, було обговорено подальше врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад. У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків", - йдеться у повідомленні.

Також до засідання Ставки долучилися: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
геостратег світового рівня. ви ще не бачили, які гарні стрілки він на контурних картах малює
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14.10.2022 12:08
+8
Бонапарт.
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14.10.2022 12:12
+7
Пора у Белгороде проводить референдум . Вже і флаг е

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14.10.2022 12:23
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геостратег світового рівня. ви ще не бачили, які гарні стрілки він на контурних картах малює
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14.10.2022 12:08 Відповісти
Бонапарт.
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14.10.2022 12:12 Відповісти
була б у нього під руками картопля - чапай ридав би навзрид!!
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14.10.2022 12:15 Відповісти
теж про чапая перша думка була
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14.10.2022 12:18 Відповісти
надо сценаристам подсказать))) пусть такую сценку переснимут - просто и душевно до слез)))))
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14.10.2022 12:19 Відповісти
останній кадр - ридаючий чапай?
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14.10.2022 12:21 Відповісти
естественно.....ну не плывущий жеж )))) топиться ))))
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14.10.2022 12:27 Відповісти
Спочатку здає, а потім звільняє.

Две шаги налево,
Две шаги направо,
Шаг впирод и две назад.
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14.10.2022 12:11 Відповісти
Погано, коли Зе приймає участь у плануванні зі звільнення. Але сподіваюсь, що Залужний знов водить за ніс зелених, як з Балаклійським проривом
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14.10.2022 12:13 Відповісти
Закінчилося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Закрилися Зеленський з д"Єрмаком у кабінеті
Зеленський:
Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял... Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!

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14.10.2022 12:23 Відповісти
Це точно було про наступ ?
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14.10.2022 12:13 Відповісти
Произошел очередной слив информации путлеру через здавку, тьфу, ставку наивеличайшего гундосика во всем мире.
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14.10.2022 12:22 Відповісти
Пора у Белгороде проводить референдум . Вже і флаг е

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14.10.2022 12:23 Відповісти
Чувак, який ніколи не служив у армії, який ніколи не мав в універі військової кафедри, збирає ставку верховного головнокомандуючого. ***, це цирк якийсь!
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14.10.2022 12:32 Відповісти
Делят тришкин кафтан .
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14.10.2022 12:52 Відповісти
боневтик тебе не стыдно, что маленькая Эстония и Канада занимаются вопросами зимней формы для ВСУ, а твои чинуши в минобороны на это не способны? Пошив зимней формы можно было решить своими силами, это не снаряды и пушки выпускать.
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14.10.2022 13:39 Відповісти
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14.10.2022 14:11 Відповісти
 
 