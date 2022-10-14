Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: запланували наступні кроки зі звільнення українських земель
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Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це він зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, розглянули ситуацію на оперативних напрямках, а також обговорили ймовірні дії агресора в найближчий час.
"Запланували наступні кроки зі звільнення українських земель. Удосконалюємо схему безперебійного постачання боєприпасів нашому війську й продовжуємо готувати його до зимового періоду. Наостанок обговорили питання врегулювання діяльності добровольчих формувань тергромад. Кожного дня стаємо міцнішими, кожного дня наближаємося до перемоги!", - йдеться у повідомленні.
За даними Офісу Президента, учасники заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України, керівника розвідки та командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на фронтах та ймовірних дій ворога у найближчий період.
"Було окреслено кроки з подальшого звільнення українських територій. Також було розглянуто питання матеріально-технічного забезпечення військ, зокрема безперебійного постачання боєприпасів, і підготовки до зими. Крім того, було обговорено подальше врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад. У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків", - йдеться у повідомленні.
Також до засідання Ставки долучилися: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів.
Будь ласка, зачекайте...
Две шаги налево,
Две шаги направо,
Шаг впирод и две назад.
Зеленський:
Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял... Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!