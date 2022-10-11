УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4472 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 078 26

Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо

зеленський

Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомим у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, розглянули низку важливих питань.

"Передусім обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо. Обговорили кроки подальшої деокупації українських територій. Про те, як відбувається ліквідація руйнувань, завданих ракетними обстрілами агресора, а також про захист об’єктів критичної інфраструктури доповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Наостанок обговорили підготовку нашого війська до зими. Вистоїмо, переможемо!" - зазначив Зеленський. 

Також читайте: Зеленський розповів, де лишаються проблеми з електрикою після ударів РФ: "Росія спеціально завдала їх саме в ранкову годину пік. Це характерна тактика терористів". ВIДЕО

Автор: 

Зеленський (23667) ЗСУ (7496)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
https://eurosolidarity.org/2022/10/11/poroshenko-zaklykav-*******-uchasnyczi-ramshtajnu-daty-********-systemy-protyraketnoyi-ta-protypovitryanoyi-oborony-i-vynyshhuvachi/ Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI закликав держави-учасниці «Рамштайну» надати Україні необхідне протиповітряне та протиракетне озброєння, а також літаки-винищувачі; і нагадує стосовно необхідності членства України в НАТО (відео за ссиллю).
Чергова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 жовтня у Брюсселі. «Група країн-учасниць «Рамштайн» - це справжня антипутінська коаліція. І ми дуже сподіваємося, що внаслідок цієї зустрічі буде прийнято рішення про поставки в Україну систем протиракетної оборони, які здатні будуть захистити небо України, систем протиповітряної оборони. Поставки винищувачів, які зможуть збивати російські літаки. І поставки антидронової техніки, яка буде здатна садити іранські дрони», - зазначив п'ятий Президент.https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/49ca4c23-9df8-4bf1-b220-f007cf6dc998-1024x566.jpeg Порошенко також закликав негайно надати Україні членство в НАТО. «Це є найкоротший шлях до миру. Якби Україна мала ті самі результати, як Швеція і Фінляндія, якби зараз ми мали безпекові гарантії, як країни НАТО, то путін точно не посмів би нападати на цивільні об'єкти», - наголошує Петро Порошенко.
«Треба припиняти розмови і рішуче діяти, щоб забезпечити вступ України в НАТО», - резюмує Порошенко.
показати весь коментар
11.10.2022 13:01
+6
Натало время офуительных историй про деньги и асфальт!
показати весь коментар
11.10.2022 12:47
+6
А його не можна звільнити зі ставки Головного Командування?
показати весь коментар
11.10.2022 12:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Натало время офуительных историй про деньги и асфальт!
показати весь коментар
11.10.2022 12:47 Відповісти
А його не можна звільнити зі ставки Головного Командування?
показати весь коментар
11.10.2022 12:48 Відповісти
До речі, це був би потужний крок до нашої Перемоги!...
показати весь коментар
11.10.2022 12:54 Відповісти
ні , народ повинен добре зафіксувати в голові який буває результат коли голосуєш папріколу
показати весь коментар
11.10.2022 13:01 Відповісти
на жаль, на жаль... навіть опісля всіх цих нещасть знову проголосують, нехай не по пріколу, а по Г+Г в їхніх черепках і подлякових методичках...
Якщо не вірите - то хоч відкрийте тег "" на цьому форумі; зокрема, останню інфу "". Подивіться, які і чиї там ще кадри брешуть... І більшість вірить! тому і проголосують за Zе знову.
показати весь коментар
11.10.2022 13:09 Відповісти
так а ніхто і не кажу що це вже кінець наших мук з гундосом , він ще здивує навіть самих затятих зелебобіків
показати весь коментар
11.10.2022 13:12 Відповісти
Розкаже про шашлики і ремонт дороги...
показати весь коментар
11.10.2022 12:49 Відповісти
своє виробництво чого б то не було, вони налагоджувати так і не збираються. все на дороги!
показати весь коментар
11.10.2022 12:49 Відповісти
Можна було б закупити зброї на мільйон, але за що тоді будувати дороги???
показати весь коментар
11.10.2022 12:51 Відповісти
Маю надію,що воїнів зодягнуть вже в зимову форму?!...
Чи ці союзники геть безвідповідальні, і їм наплювати...! На відміну від нашої влади, яка дуже цим переймається!!!...
( нажаль сарказм....)
показати весь коментар
11.10.2022 12:53 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/10/11/poroshenko-zaklykav-*******-uchasnyczi-ramshtajnu-daty-********-systemy-protyraketnoyi-ta-protypovitryanoyi-oborony-i-vynyshhuvachi/ Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI закликав держави-учасниці «Рамштайну» надати Україні необхідне протиповітряне та протиракетне озброєння, а також літаки-винищувачі; і нагадує стосовно необхідності членства України в НАТО (відео за ссиллю).
Чергова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 жовтня у Брюсселі. «Група країн-учасниць «Рамштайн» - це справжня антипутінська коаліція. І ми дуже сподіваємося, що внаслідок цієї зустрічі буде прийнято рішення про поставки в Україну систем протиракетної оборони, які здатні будуть захистити небо України, систем протиповітряної оборони. Поставки винищувачів, які зможуть збивати російські літаки. І поставки антидронової техніки, яка буде здатна садити іранські дрони», - зазначив п'ятий Президент.https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/49ca4c23-9df8-4bf1-b220-f007cf6dc998-1024x566.jpeg Порошенко також закликав негайно надати Україні членство в НАТО. «Це є найкоротший шлях до миру. Якби Україна мала ті самі результати, як Швеція і Фінляндія, якби зараз ми мали безпекові гарантії, як країни НАТО, то путін точно не посмів би нападати на цивільні об'єкти», - наголошує Петро Порошенко.
«Треба припиняти розмови і рішуче діяти, щоб забезпечити вступ України в НАТО», - резюмує Порошенко.
показати весь коментар
11.10.2022 13:01 Відповісти
zvaryovaniy

@zvaryovaniy

·

https://mobile.twitter.com/zvaryovaniy/status/1579760826873151488 58m

А якщо на Зільонского одягти вовняний светр і хєрачить його *********** палками, то в Україні закінчиться дефіцит електроенергії?
показати весь коментар
11.10.2022 13:08 Відповісти
Аудиторія сайту знову заспівала звичну херню про асфальт та дороги. Скільки можна товкти гівно в ступі? Краще поцікавтесь - як будемо відбиватись вид російської "акции устрашения". Які перспективи бачить керівництво країни в цьому сенсі? Адже через тиждень такого "бліцу" ми реально можемо залишитись без енергетики. Чи є у керівництва України план щодо цього? Якщо нема, то скоро триндіти про асфальт та шашлики можна буде лише з сусідами.
показати весь коментар
11.10.2022 13:10 Відповісти
так аудитория сайта поёт про асфальт или керівництво запевала?) вы по методичкам ИПсО зе или фсб работаете?
показати весь коментар
11.10.2022 13:36 Відповісти
План незмінний: Україна веде війну на своїй території, захід знищує ***** руками украінців і за рахунок життів украінців тому захід нам винен. І він буде сплачувати і допомогати.
показати весь коментар
11.10.2022 13:44 Відповісти
При ком были разминированы перешейки, раз асфальт не зашёл)
показати весь коментар
11.10.2022 14:16 Відповісти
Ща! Зебилы, выбрали клоуна, наголосовали паприколу, ему на рояле играть а не президентом быть. Правильно????
показати весь коментар
11.10.2022 14:22 Відповісти
Краще поцікавтесь(у сусіда.котрий руками і ногами голосував за "зе лідора" - як будемо відбиватись вид російської "акции устрашения". Які перспективи бачить керівництво країни в цьому сенсі? Адже через тиждень такого "бліцу" ми реально можемо залишитись без енергетики. Чи є у керівництва України план щодо цього?- протриндів і тільки всього.(відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо )Якісний захист неба передбачає знищення 100% рашистських цілей.В даному випадку захист українського неба можна прирівняти до асвальтування однієї полоси двохполосної дороги.
показати весь коментар
11.10.2022 13:28 Відповісти
А можна питання - чому у Вас прапорець США?
показати весь коментар
11.10.2022 13:50 Відповісти
а що означають цифри
показати весь коментар
11.10.2022 14:14 Відповісти
извини за мой предыдущий пост...
показати весь коментар
11.10.2022 21:23 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2022 13:38 Відповісти
 
 