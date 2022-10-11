Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо

Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомим у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, розглянули низку важливих питань.

"Передусім обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо. Обговорили кроки подальшої деокупації українських територій. Про те, як відбувається ліквідація руйнувань, завданих ракетними обстрілами агресора, а також про захист об’єктів критичної інфраструктури доповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Наостанок обговорили підготовку нашого війська до зими. Вистоїмо, переможемо!" - зазначив Зеленський.

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