Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо
Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це повідомим у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ
За його словами, розглянули низку важливих питань.
"Передусім обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо. Обговорили кроки подальшої деокупації українських територій. Про те, як відбувається ліквідація руйнувань, завданих ракетними обстрілами агресора, а також про захист об’єктів критичної інфраструктури доповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Наостанок обговорили підготовку нашого війська до зими. Вистоїмо, переможемо!" - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+7 Ан Мур
показати весь коментар11.10.2022 13:01
+6 Yev Mir
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+6 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар11.10.2022 12:48
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Якщо не вірите - то хоч відкрийте тег "" на цьому форумі; зокрема, останню інфу "". Подивіться, які і чиї там ще кадри брешуть... І більшість вірить! тому і проголосують за Zе знову.
Чи ці союзники геть безвідповідальні, і їм наплювати...! На відміну від нашої влади, яка дуже цим переймається!!!...
( нажаль сарказм....)
Чергова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 жовтня у Брюсселі. «Група країн-учасниць «Рамштайн» - це справжня антипутінська коаліція. І ми дуже сподіваємося, що внаслідок цієї зустрічі буде прийнято рішення про поставки в Україну систем протиракетної оборони, які здатні будуть захистити небо України, систем протиповітряної оборони. Поставки винищувачів, які зможуть збивати російські літаки. І поставки антидронової техніки, яка буде здатна садити іранські дрони», - зазначив п'ятий Президент.https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/49ca4c23-9df8-4bf1-b220-f007cf6dc998-1024x566.jpeg Порошенко також закликав негайно надати Україні членство в НАТО. «Це є найкоротший шлях до миру. Якби Україна мала ті самі результати, як Швеція і Фінляндія, якби зараз ми мали безпекові гарантії, як країни НАТО, то путін точно не посмів би нападати на цивільні об'єкти», - наголошує Петро Порошенко.
«Треба припиняти розмови і рішуче діяти, щоб забезпечити вступ України в НАТО», - резюмує Порошенко.
@zvaryovaniy
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https://mobile.twitter.com/zvaryovaniy/status/1579760826873151488 58m
А якщо на Зільонского одягти вовняний светр і хєрачить його *********** палками, то в Україні закінчиться дефіцит електроенергії?