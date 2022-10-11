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Новости Война
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Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: отметили качественную работу подразделений ВСУ, защищающих наше небо

зеленський

Состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ

По его словам, был рассмотрен ряд важных вопросов.

"Прежде всего, обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений ВСУ, которые защищают наше небо. Обсудили шаги дальнейшей деоккупации украинских территорий. О том, как происходит ликвидация разрушений, нанесенных ракетными обстрелами агрессора, а также о защите объектов критической инфраструктуры доложил министр внутренних дел Денис Монастырский. Напоследок обсудили подготовку нашего войска к зиме. Выстоим, победим!", - отметил Зеленский.

Смотрите: Мобилизированным россиянам на юге Украины не выдают патроны из-за страха бунта. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20224) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
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https://eurosolidarity.org/2022/10/11/poroshenko-zaklykav-*******-uchasnyczi-ramshtajnu-daty-********-systemy-protyraketnoyi-ta-protypovitryanoyi-oborony-i-vynyshhuvachi/ Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI закликав держави-учасниці «Рамштайну» надати Україні необхідне протиповітряне та протиракетне озброєння, а також літаки-винищувачі; і нагадує стосовно необхідності членства України в НАТО (відео за ссиллю).
Чергова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 жовтня у Брюсселі. «Група країн-учасниць «Рамштайн» - це справжня антипутінська коаліція. І ми дуже сподіваємося, що внаслідок цієї зустрічі буде прийнято рішення про поставки в Україну систем протиракетної оборони, які здатні будуть захистити небо України, систем протиповітряної оборони. Поставки винищувачів, які зможуть збивати російські літаки. І поставки антидронової техніки, яка буде здатна садити іранські дрони», - зазначив п'ятий Президент.https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/49ca4c23-9df8-4bf1-b220-f007cf6dc998-1024x566.jpeg Порошенко також закликав негайно надати Україні членство в НАТО. «Це є найкоротший шлях до миру. Якби Україна мала ті самі результати, як Швеція і Фінляндія, якби зараз ми мали безпекові гарантії, як країни НАТО, то путін точно не посмів би нападати на цивільні об'єкти», - наголошує Петро Порошенко.
«Треба припиняти розмови і рішуче діяти, щоб забезпечити вступ України в НАТО», - резюмує Порошенко.
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11.10.2022 13:01
+6
Натало время офуительных историй про деньги и асфальт!
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11.10.2022 12:47
+6
А його не можна звільнити зі ставки Головного Командування?
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11.10.2022 12:48
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Правила форума Совет форумчан
Натало время офуительных историй про деньги и асфальт!
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11.10.2022 12:47 Ответить
А його не можна звільнити зі ставки Головного Командування?
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11.10.2022 12:48 Ответить
До речі, це був би потужний крок до нашої Перемоги!...
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11.10.2022 12:54 Ответить
ні , народ повинен добре зафіксувати в голові який буває результат коли голосуєш папріколу
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11.10.2022 13:01 Ответить
на жаль, на жаль... навіть опісля всіх цих нещасть знову проголосують, нехай не по пріколу, а по Г+Г в їхніх черепках і подлякових методичках...
Якщо не вірите - то хоч відкрийте тег "" на цьому форумі; зокрема, останню інфу "". Подивіться, які і чиї там ще кадри брешуть... І більшість вірить! тому і проголосують за Zе знову.
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11.10.2022 13:09 Ответить
так а ніхто і не кажу що це вже кінець наших мук з гундосом , він ще здивує навіть самих затятих зелебобіків
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11.10.2022 13:12 Ответить
Розкаже про шашлики і ремонт дороги...
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11.10.2022 12:49 Ответить
своє виробництво чого б то не було, вони налагоджувати так і не збираються. все на дороги!
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11.10.2022 12:49 Ответить
Можна було б закупити зброї на мільйон, але за що тоді будувати дороги???
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11.10.2022 12:51 Ответить
Маю надію,що воїнів зодягнуть вже в зимову форму?!...
Чи ці союзники геть безвідповідальні, і їм наплювати...! На відміну від нашої влади, яка дуже цим переймається!!!...
( нажаль сарказм....)
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11.10.2022 12:53 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/10/11/poroshenko-zaklykav-*******-uchasnyczi-ramshtajnu-daty-********-systemy-protyraketnoyi-ta-protypovitryanoyi-oborony-i-vynyshhuvachi/ Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI закликав держави-учасниці «Рамштайну» надати Україні необхідне протиповітряне та протиракетне озброєння, а також літаки-винищувачі; і нагадує стосовно необхідності членства України в НАТО (відео за ссиллю).
Чергова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 жовтня у Брюсселі. «Група країн-учасниць «Рамштайн» - це справжня антипутінська коаліція. І ми дуже сподіваємося, що внаслідок цієї зустрічі буде прийнято рішення про поставки в Україну систем протиракетної оборони, які здатні будуть захистити небо України, систем протиповітряної оборони. Поставки винищувачів, які зможуть збивати російські літаки. І поставки антидронової техніки, яка буде здатна садити іранські дрони», - зазначив п'ятий Президент.https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/49ca4c23-9df8-4bf1-b220-f007cf6dc998-1024x566.jpeg Порошенко також закликав негайно надати Україні членство в НАТО. «Це є найкоротший шлях до миру. Якби Україна мала ті самі результати, як Швеція і Фінляндія, якби зараз ми мали безпекові гарантії, як країни НАТО, то путін точно не посмів би нападати на цивільні об'єкти», - наголошує Петро Порошенко.
«Треба припиняти розмови і рішуче діяти, щоб забезпечити вступ України в НАТО», - резюмує Порошенко.
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11.10.2022 13:01 Ответить
zvaryovaniy

@zvaryovaniy

·

https://mobile.twitter.com/zvaryovaniy/status/1579760826873151488 58m

А якщо на Зільонского одягти вовняний светр і хєрачить його *********** палками, то в Україні закінчиться дефіцит електроенергії?
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11.10.2022 13:08 Ответить
Аудиторія сайту знову заспівала звичну херню про асфальт та дороги. Скільки можна товкти гівно в ступі? Краще поцікавтесь - як будемо відбиватись вид російської "акции устрашения". Які перспективи бачить керівництво країни в цьому сенсі? Адже через тиждень такого "бліцу" ми реально можемо залишитись без енергетики. Чи є у керівництва України план щодо цього? Якщо нема, то скоро триндіти про асфальт та шашлики можна буде лише з сусідами.
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11.10.2022 13:10 Ответить
так аудитория сайта поёт про асфальт или керівництво запевала?) вы по методичкам ИПсО зе или фсб работаете?
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11.10.2022 13:36 Ответить
План незмінний: Україна веде війну на своїй території, захід знищує ***** руками украінців і за рахунок життів украінців тому захід нам винен. І він буде сплачувати і допомогати.
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11.10.2022 13:44 Ответить
При ком были разминированы перешейки, раз асфальт не зашёл)
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11.10.2022 14:16 Ответить
Ща! Зебилы, выбрали клоуна, наголосовали паприколу, ему на рояле играть а не президентом быть. Правильно????
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11.10.2022 14:22 Ответить
Краще поцікавтесь(у сусіда.котрий руками і ногами голосував за "зе лідора" - як будемо відбиватись вид російської "акции устрашения". Які перспективи бачить керівництво країни в цьому сенсі? Адже через тиждень такого "бліцу" ми реально можемо залишитись без енергетики. Чи є у керівництва України план щодо цього?- протриндів і тільки всього.(відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо )Якісний захист неба передбачає знищення 100% рашистських цілей.В даному випадку захист українського неба можна прирівняти до асвальтування однієї полоси двохполосної дороги.
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11.10.2022 13:28 Ответить
А можна питання - чому у Вас прапорець США?
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11.10.2022 13:50 Ответить
а що означають цифри
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11.10.2022 14:14 Ответить
извини за мой предыдущий пост...
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11.10.2022 21:23 Ответить
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11.10.2022 13:38 Ответить
 
 