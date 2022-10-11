Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: отметили качественную работу подразделений ВСУ, защищающих наше небо
Состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ
По его словам, был рассмотрен ряд важных вопросов.
"Прежде всего, обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений ВСУ, которые защищают наше небо. Обсудили шаги дальнейшей деоккупации украинских территорий. О том, как происходит ликвидация разрушений, нанесенных ракетными обстрелами агрессора, а также о защите объектов критической инфраструктуры доложил министр внутренних дел Денис Монастырский. Напоследок обсудили подготовку нашего войска к зиме. Выстоим, победим!", - отметил Зеленский.
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+7 Ан Мур
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+6 Yev Mir
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+6 Владимир Сухов #378743
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Якщо не вірите - то хоч відкрийте тег "" на цьому форумі; зокрема, останню інфу "". Подивіться, які і чиї там ще кадри брешуть... І більшість вірить! тому і проголосують за Zе знову.
Чи ці союзники геть безвідповідальні, і їм наплювати...! На відміну від нашої влади, яка дуже цим переймається!!!...
( нажаль сарказм....)
Чергова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 жовтня у Брюсселі. «Група країн-учасниць «Рамштайн» - це справжня антипутінська коаліція. І ми дуже сподіваємося, що внаслідок цієї зустрічі буде прийнято рішення про поставки в Україну систем протиракетної оборони, які здатні будуть захистити небо України, систем протиповітряної оборони. Поставки винищувачів, які зможуть збивати російські літаки. І поставки антидронової техніки, яка буде здатна садити іранські дрони», - зазначив п'ятий Президент.https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/49ca4c23-9df8-4bf1-b220-f007cf6dc998-1024x566.jpeg Порошенко також закликав негайно надати Україні членство в НАТО. «Це є найкоротший шлях до миру. Якби Україна мала ті самі результати, як Швеція і Фінляндія, якби зараз ми мали безпекові гарантії, як країни НАТО, то путін точно не посмів би нападати на цивільні об'єкти», - наголошує Петро Порошенко.
«Треба припиняти розмови і рішуче діяти, щоб забезпечити вступ України в НАТО», - резюмує Порошенко.
@zvaryovaniy
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https://mobile.twitter.com/zvaryovaniy/status/1579760826873151488 58m
А якщо на Зільонского одягти вовняний светр і хєрачить його *********** палками, то в Україні закінчиться дефіцит електроенергії?