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Новости Видео Война Мобилизация в РФ
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Мобилизированным россиянам на юге Украины не выдают патроны из-за страха бунта. ВИДЕО

Российское командование боится бунта, поэтому мобилизованным не выдают патроны.

Видео обнародовал СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Кацапские командиры не выдают мобилизованным патроны из-за страха бунта. В зоне боевых действий на юге Украины мобилизованные российские военнослужащие вынуждены перемещаться с незаряженным оружием. Весь боекомплект путешествует отдельно. Результат предсказуемый: смерть или плен", - говорится в сообщении.

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Автор: 

плен (2608) россия (95502) мобилизация (2761)


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Топ комментарии
+35
Добра новина. Чи мо їх пожаліти треба?
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11.10.2022 10:51
+31
страна рабов, страна господ..., им даже при наличии патронов не придет в голову устроить бунт, будут идти на убой как скот в надежде, что баба сможет погасить кредит...
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11.10.2022 10:56
+17
та ж для бунту навіть цеглини достатньо...
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11.10.2022 10:53
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Добра новина. Чи мо їх пожаліти треба?
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11.10.2022 10:51 Ответить
нашим треба менше патякати,в рай так у рай все по графіку спецоперації.
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11.10.2022 11:00 Ответить
я тільки радію такому стану речей, ще в частіше їх в рукопашну на мінні поля посилали то ваабще б заїпця було б!
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11.10.2022 12:35 Ответить
Поржати. До сліз. Воістину "чмобіки"
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11.10.2022 16:17 Ответить
видають гороховий суп.. в пакетах..
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11.10.2022 10:52 Ответить
та ж для бунту навіть цеглини достатньо...
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11.10.2022 10:53 Ответить
и лопаты
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11.10.2022 10:57 Ответить
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11.10.2022 10:58 Ответить
на кирпич иди бунтуй, только не сильно и из комнаты не выходи
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11.10.2022 10:59 Ответить
главное чёрный пластиковый пакет в наличии
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11.10.2022 10:54 Ответить
Який чорний пакет? Замість пакета його завернули у біле ...він скоро і дівчат забажає від такої зустрічі ...
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11.10.2022 12:15 Ответить
страна рабов, страна господ..., им даже при наличии патронов не придет в голову устроить бунт, будут идти на убой как скот в надежде, что баба сможет погасить кредит...
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11.10.2022 10:56 Ответить
Точно
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11.10.2022 10:57 Ответить
Но зато когда начинается то валят друг друга по полной

Царька тоже
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11.10.2022 11:02 Ответить
похоже йдуть вбивати з охотою. це в полоні не знають чого приїхали в Україну.
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11.10.2022 11:15 Ответить
Хай швабрами воюють.
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11.10.2022 10:58 Ответить
Неможливо, вони у них в дупах...
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11.10.2022 11:10 Ответить
Це правильно. Дать дрючки і відправити на штурм, під кулемети. По методу жукова.
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11.10.2022 10:58 Ответить
и шо? кто там бунтовать собрался???
для бунта хватит и приклада, ножа, камня, палки, зубов, рук... было бы желание
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11.10.2022 10:58 Ответить
Vasia, - taigi jie ne ukrainiečiai
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12.10.2022 01:37 Ответить
Будемо надіятися,
що поки доїдуть до передової ще й автомати заберуть.
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11.10.2022 10:59 Ответить
У них були ак без магазинів, а сусідньому камазі їхали мобіки без ак але з магазинами з трьома патронами. Прям як діди воювали
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11.10.2022 11:00 Ответить
"...А что ми сделаем, ничего..." муму втопи замість барині!
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11.10.2022 11:01 Ответить
І? Нам їх пожаліть?
Нагадую шукачам хароших узкіх і іншим неадекватам з гуманізмом головного мозку: з набоями чи без, ці гниди прийшли на нашу землю нас вбивати. Чим гірше вони будуть екіпійовані, тим більша вірогідність, що наші солдати виживуть, а їхні орки - ні.
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11.10.2022 11:03 Ответить
Правильне рішення. І не потрібно. Дєди так ваєвалі! Скрепно ж! Хай так в атаку гонять. З держаками від лопат. Вскусі всю прєлєсть просраной страни!
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11.10.2022 11:10 Ответить
Одного патрона хватит. Все как в дедов, по заветам Жукова -"бежать вперед пока пулеметЬІ у немцев не закипят"
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11.10.2022 11:11 Ответить
путіну добре від того, що він утилізує чоловіче населення росії. менше буде потенційних бунтівників👈
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11.10.2022 11:11 Ответить
ну врет же, чтоб избежать ответственности, а журнашлюхи розганяют перемогу.
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11.10.2022 11:15 Ответить
100%
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11.10.2022 11:20 Ответить
"сльози мєшают мнє гаваріть" (С)
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11.10.2022 11:18 Ответить
Полкирпича в руки и в атаку.
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11.10.2022 11:19 Ответить
Смирними вони стають виключно в полоні. До того вихваляються скільки хвошиздів повбивають. А самки їхні переживають не за те що чоловік їде вбивати невинних незнайомих людей, а виключно за відсутність пайків, форми, палаток тощо. Бідолашні..
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11.10.2022 11:21 Ответить
Без смартфона
Без медкомисии
Без специальности
Без зарплаті
Без патронов.
89Милионов дегенератов.
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11.10.2022 11:30 Ответить
А вообще ценная инфа, по-сути дальше 400 метров у чмобиков нет прицельного оружия.
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11.10.2022 11:33 Ответить
А у себя дома бунтовать не сподручнее?
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11.10.2022 11:37 Ответить
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11.10.2022 11:37 Ответить
u medveputa sudnyj denj
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12.10.2022 01:39 Ответить
Русского народа нет в составе народов проживающих в РФ, есть мокши, мордва, якуты, чуваши…, русского народа нет, и не было. Название Россия, русские это древние названия Украины, которые просто наглым образом украли у Украины. Редкий турист, бывая в Киеве, не приходит на Старокиевскую гору. Там, где полтора тысячелетия назад начинался мост к замку князя Кия лежит камень с начертанной на нём древнерусскими письменами цитатой из первой русской летописи «Повесть временных лет»: «Отсюда есть пошла русская земля». И вот по этой священной русской земле стреляют ракетами, те, кто называет себя русскими, которыми они никогда не были, которые стыдятся своей истории, обычаев, своей религии, свои корней, которые являются варварами, татаро-монголами, террористами во главе с военным преступником Путиным. Который хочет обстрел мирных городов выдать хоть за победу, которой нет на фронте. Но это ему не поможет, победа будет за Украиной. ВСУ на полях сражения поставит точку в этом вопросе.
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11.10.2022 11:53 Ответить
Чувак в видео живое воплоцение петровского указа "Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство".
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11.10.2022 12:02 Ответить
Какие зайчики. Эта страна с такими мужиками, покорно идущими на убой и даже не требующими патронов, безнадёжна.
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11.10.2022 12:05 Ответить
не надо быть наивными и им верить, они ещё и не такое будут петь в плену. Едут убивать украинцев. А их ещё лечат там на белых простынях
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11.10.2022 14:54 Ответить
Спочатку біжать рашисти ***** убивати Українців, а в полоні такі смиренні та богобоязливі убивці!!
А в мухосранську рашисти на виплати та Ладу білу чекали!
Після їх обміну воно знову полізе, як убивця в Україну!!
Смерть рашистам ***** та гнидам в Україні, що наживаються на горі!
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11.10.2022 14:28 Ответить
 
 