Мобилизированным россиянам на юге Украины не выдают патроны из-за страха бунта. ВИДЕО

Российское командование боится бунта, поэтому мобилизованным не выдают патроны.

Видео обнародовал СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Кацапские командиры не выдают мобилизованным патроны из-за страха бунта. В зоне боевых действий на юге Украины мобилизованные российские военнослужащие вынуждены перемещаться с незаряженным оружием. Весь боекомплект путешествует отдельно. Результат предсказуемый: смерть или плен", - говорится в сообщении.

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