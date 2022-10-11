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Мобилизированным россиянам на юге Украины не выдают патроны из-за страха бунта. ВИДЕО
Российское командование боится бунта, поэтому мобилизованным не выдают патроны.
Видео обнародовал СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Кацапские командиры не выдают мобилизованным патроны из-за страха бунта. В зоне боевых действий на юге Украины мобилизованные российские военнослужащие вынуждены перемещаться с незаряженным оружием. Весь боекомплект путешествует отдельно. Результат предсказуемый: смерть или плен", - говорится в сообщении.
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+35 Михаил Дужик #512165
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+31 Hanka Panyanka
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+17 piligrim
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Царька тоже
для бунта хватит и приклада, ножа, камня, палки, зубов, рук... было бы желание
що поки доїдуть до передової ще й автомати заберуть.
Нагадую шукачам хароших узкіх і іншим неадекватам з гуманізмом головного мозку: з набоями чи без, ці гниди прийшли на нашу землю нас вбивати. Чим гірше вони будуть екіпійовані, тим більша вірогідність, що наші солдати виживуть, а їхні орки - ні.
Без медкомисии
Без специальности
Без зарплаті
Без патронов.
89Милионов дегенератов.
А в мухосранську рашисти на виплати та Ладу білу чекали!
Після їх обміну воно знову полізе, як убивця в Україну!!
Смерть рашистам ***** та гнидам в Україні, що наживаються на горі!