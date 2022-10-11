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Мобілізованим росіянам на півдні України не видають набої через страх бунту. ВIДЕО

Російське командування боїться бунту, тому мобілізованим не видають набої.

Відео оприлюднив СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Кацапські командири не видають мобілізованим патрони через страх бунту. У зоні бойових дій на півдні України мобілізовані російські військовослужбовці змушені переміщатися із незарядженою зброєю. Весь боєкомплект мандрує окремо. Результат передбачуваний: смерть чи полон", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

полон (1560) росія (65129) мобілізація (3053)


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Топ коментарі
+35
Добра новина. Чи мо їх пожаліти треба?
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11.10.2022 10:51
+31
страна рабов, страна господ..., им даже при наличии патронов не придет в голову устроить бунт, будут идти на убой как скот в надежде, что баба сможет погасить кредит...
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11.10.2022 10:56
+17
та ж для бунту навіть цеглини достатньо...
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11.10.2022 10:53
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Добра новина. Чи мо їх пожаліти треба?
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11.10.2022 10:51 Відповісти
нашим треба менше патякати,в рай так у рай все по графіку спецоперації.
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11.10.2022 11:00 Відповісти
я тільки радію такому стану речей, ще в частіше їх в рукопашну на мінні поля посилали то ваабще б заїпця було б!
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11.10.2022 12:35 Відповісти
Поржати. До сліз. Воістину "чмобіки"
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11.10.2022 16:17 Відповісти
видають гороховий суп.. в пакетах..
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11.10.2022 10:52 Відповісти
та ж для бунту навіть цеглини достатньо...
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11.10.2022 10:53 Відповісти
и лопаты
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11.10.2022 10:57 Відповісти
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11.10.2022 10:58 Відповісти
на кирпич иди бунтуй, только не сильно и из комнаты не выходи
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11.10.2022 10:59 Відповісти
главное чёрный пластиковый пакет в наличии
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11.10.2022 10:54 Відповісти
Який чорний пакет? Замість пакета його завернули у біле ...він скоро і дівчат забажає від такої зустрічі ...
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11.10.2022 12:15 Відповісти
страна рабов, страна господ..., им даже при наличии патронов не придет в голову устроить бунт, будут идти на убой как скот в надежде, что баба сможет погасить кредит...
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11.10.2022 10:56 Відповісти
Точно
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11.10.2022 10:57 Відповісти
Но зато когда начинается то валят друг друга по полной

Царька тоже
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11.10.2022 11:02 Відповісти
похоже йдуть вбивати з охотою. це в полоні не знають чого приїхали в Україну.
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11.10.2022 11:15 Відповісти
Хай швабрами воюють.
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11.10.2022 10:58 Відповісти
Неможливо, вони у них в дупах...
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11.10.2022 11:10 Відповісти
Це правильно. Дать дрючки і відправити на штурм, під кулемети. По методу жукова.
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11.10.2022 10:58 Відповісти
и шо? кто там бунтовать собрался???
для бунта хватит и приклада, ножа, камня, палки, зубов, рук... было бы желание
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11.10.2022 10:58 Відповісти
Vasia, - taigi jie ne ukrainiečiai
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12.10.2022 01:37 Відповісти
Будемо надіятися,
що поки доїдуть до передової ще й автомати заберуть.
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11.10.2022 10:59 Відповісти
У них були ак без магазинів, а сусідньому камазі їхали мобіки без ак але з магазинами з трьома патронами. Прям як діди воювали
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11.10.2022 11:00 Відповісти
"...А что ми сделаем, ничего..." муму втопи замість барині!
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11.10.2022 11:01 Відповісти
І? Нам їх пожаліть?
Нагадую шукачам хароших узкіх і іншим неадекватам з гуманізмом головного мозку: з набоями чи без, ці гниди прийшли на нашу землю нас вбивати. Чим гірше вони будуть екіпійовані, тим більша вірогідність, що наші солдати виживуть, а їхні орки - ні.
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11.10.2022 11:03 Відповісти
Правильне рішення. І не потрібно. Дєди так ваєвалі! Скрепно ж! Хай так в атаку гонять. З держаками від лопат. Вскусі всю прєлєсть просраной страни!
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11.10.2022 11:10 Відповісти
Одного патрона хватит. Все как в дедов, по заветам Жукова -"бежать вперед пока пулеметЬІ у немцев не закипят"
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11.10.2022 11:11 Відповісти
путіну добре від того, що він утилізує чоловіче населення росії. менше буде потенційних бунтівників👈
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11.10.2022 11:11 Відповісти
ну врет же, чтоб избежать ответственности, а журнашлюхи розганяют перемогу.
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11.10.2022 11:15 Відповісти
100%
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11.10.2022 11:20 Відповісти
"сльози мєшают мнє гаваріть" (С)
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11.10.2022 11:18 Відповісти
Полкирпича в руки и в атаку.
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11.10.2022 11:19 Відповісти
Смирними вони стають виключно в полоні. До того вихваляються скільки хвошиздів повбивають. А самки їхні переживають не за те що чоловік їде вбивати невинних незнайомих людей, а виключно за відсутність пайків, форми, палаток тощо. Бідолашні..
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11.10.2022 11:21 Відповісти
Без смартфона
Без медкомисии
Без специальности
Без зарплаті
Без патронов.
89Милионов дегенератов.
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11.10.2022 11:30 Відповісти
А вообще ценная инфа, по-сути дальше 400 метров у чмобиков нет прицельного оружия.
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11.10.2022 11:33 Відповісти
А у себя дома бунтовать не сподручнее?
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11.10.2022 11:37 Відповісти
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11.10.2022 11:37 Відповісти
u medveputa sudnyj denj
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12.10.2022 01:39 Відповісти
Русского народа нет в составе народов проживающих в РФ, есть мокши, мордва, якуты, чуваши…, русского народа нет, и не было. Название Россия, русские это древние названия Украины, которые просто наглым образом украли у Украины. Редкий турист, бывая в Киеве, не приходит на Старокиевскую гору. Там, где полтора тысячелетия назад начинался мост к замку князя Кия лежит камень с начертанной на нём древнерусскими письменами цитатой из первой русской летописи «Повесть временных лет»: «Отсюда есть пошла русская земля». И вот по этой священной русской земле стреляют ракетами, те, кто называет себя русскими, которыми они никогда не были, которые стыдятся своей истории, обычаев, своей религии, свои корней, которые являются варварами, татаро-монголами, террористами во главе с военным преступником Путиным. Который хочет обстрел мирных городов выдать хоть за победу, которой нет на фронте. Но это ему не поможет, победа будет за Украиной. ВСУ на полях сражения поставит точку в этом вопросе.
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11.10.2022 11:53 Відповісти
Чувак в видео живое воплоцение петровского указа "Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство".
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11.10.2022 12:02 Відповісти
Какие зайчики. Эта страна с такими мужиками, покорно идущими на убой и даже не требующими патронов, безнадёжна.
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11.10.2022 12:05 Відповісти
не надо быть наивными и им верить, они ещё и не такое будут петь в плену. Едут убивать украинцев. А их ещё лечат там на белых простынях
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11.10.2022 14:54 Відповісти
Спочатку біжать рашисти ***** убивати Українців, а в полоні такі смиренні та богобоязливі убивці!!
А в мухосранську рашисти на виплати та Ладу білу чекали!
Після їх обміну воно знову полізе, як убивця в Україну!!
Смерть рашистам ***** та гнидам в Україні, що наживаються на горі!
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11.10.2022 14:28 Відповісти
 
 