Мобілізованим росіянам на півдні України не видають набої через страх бунту. ВIДЕО

Російське командування боїться бунту, тому мобілізованим не видають набої.

Відео оприлюднив СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Кацапські командири не видають мобілізованим патрони через страх бунту. У зоні бойових дій на півдні України мобілізовані російські військовослужбовці змушені переміщатися із незарядженою зброєю. Весь боєкомплект мандрує окремо. Результат передбачуваний: смерть чи полон", - йдеться в повідомленні.

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