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Мобілізованим росіянам на півдні України не видають набої через страх бунту. ВIДЕО
Російське командування боїться бунту, тому мобілізованим не видають набої.
Відео оприлюднив СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Кацапські командири не видають мобілізованим патрони через страх бунту. У зоні бойових дій на півдні України мобілізовані російські військовослужбовці змушені переміщатися із незарядженою зброєю. Весь боєкомплект мандрує окремо. Результат передбачуваний: смерть чи полон", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+35 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар11.10.2022 10:51
+31 Hanka Panyanka
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+17 piligrim
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Царька тоже
для бунта хватит и приклада, ножа, камня, палки, зубов, рук... было бы желание
що поки доїдуть до передової ще й автомати заберуть.
Нагадую шукачам хароших узкіх і іншим неадекватам з гуманізмом головного мозку: з набоями чи без, ці гниди прийшли на нашу землю нас вбивати. Чим гірше вони будуть екіпійовані, тим більша вірогідність, що наші солдати виживуть, а їхні орки - ні.
Без медкомисии
Без специальности
Без зарплаті
Без патронов.
89Милионов дегенератов.
А в мухосранську рашисти на виплати та Ладу білу чекали!
Після їх обміну воно знову полізе, як убивця в Україну!!
Смерть рашистам ***** та гнидам в Україні, що наживаються на горі!