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Лукашенко хочет обсудить Украину с Эрдоганом с глазу на глаз

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лукашенко,ердоган

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет во время двусторонней встречи в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудить Украину.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Мы вчера (13 октября – ред.) встречались с президентом Эрдоганом, договорились, что в ближайшее время проведем переговоры на высоком уровне. В частности, будем затрагивать вопросы Украины", - сообщил Лукашенко.

Белорусский диктатор заявил, что власти Турции - одной из ключевых стран НАТО - "не в восторге от происходящего и постоянно намекают, и уже не намекают, а даже требуют, что нужно садиться за стол переговоров и договариваться".

Читайте: Путин хочет "нового крупного соглашения" с Западом, - советник президента Турции Калин
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Топ комментарии
+12
а шо такое? с ****** про Украину еще не дообговаривались???
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14.10.2022 16:00
+11
ердоган так до мишей доє...еться
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14.10.2022 15:56
+10
Іди ***** відразу
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14.10.2022 16:00
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ердоган так до мишей доє...еться
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14.10.2022 15:56 Ответить
він сам миша
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14.10.2022 16:05 Ответить
До чого тут бульбофюрер?
Українська мудрість каже: "коня підковують - жаба собі лапу тиче"
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14.10.2022 17:41 Ответить
І не кажи. Знайшов для обговорення геополітика під сракою у *****. Шкода не всі знають цей анекдот.
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14.10.2022 16:10 Ответить
а шо такое? с ****** про Украину еще не дообговаривались???
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14.10.2022 16:00 Ответить
Я впевнений, що картпляний фюрер мав би обговорювати не Украхну, а білорусь і не з Ердоганом, а з бійцями полку ім. Кастуся Калиновсткого. Тому те, про що тут пише, не має ніякого змісту.
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14.10.2022 16:31 Ответить
А бульбофюрер прозорливий. Уже обговорює умови своєї капітуляції.
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14.10.2022 16:00 Ответить
съезд тараканов-диктаторов ?
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14.10.2022 16:56 Ответить
Не дели шкуру неубитого медведя, мудила, особенно когда убивалка не выросла.
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14.10.2022 16:00 Ответить
Іди ***** відразу
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14.10.2022 16:00 Ответить
Опять пе-ре-говоры. Свиньи и их подсвинки со всех сторон визжат про переговоры. Причем визг становиться всё громче и всё жалостней, переходящий в отчаяние.
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14.10.2022 16:00 Ответить
Едік, це тупо заподло .....
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14.10.2022 16:01 Ответить
вроде санек ему обещал карты принести. две колоды.
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14.10.2022 16:12 Ответить
карти ще з Ліманом та Херсоном ?

то фуфляк
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14.10.2022 16:55 Ответить
дві путінські сучки обнюхалися.
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14.10.2022 16:01 Ответить
поїхало вусате мудило вибивати собі префиренціі ,хоче показати що тут усьо від нього залежить, жалюгидна мерзота.
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14.10.2022 16:02 Ответить
Для України це не буде мати ніякого значення адже Україну не запросили а все за спиною вирішують тому Україна і не буде виконувати тих рішень. Це вистава.
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14.10.2022 16:02 Ответить
Коли вже ця маріонетка заспокоїтся ? та здохни ти разом з путіном всім буде краще.
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14.10.2022 16:03 Ответить
Хай, краще врожай картоплі обсудить у себе
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14.10.2022 16:03 Ответить
Ти його в двері, а воно у вікно, ти йому стрижене, а воно тобі смалене
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14.10.2022 16:04 Ответить
И как всё-таки повезло <******* НАТО, что в составе НАТО есть Орбан с Эрдоганом, готовые продать Украину в обмен на углеводороды на привлекательных условиях.
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14.10.2022 16:06 Ответить
Неужели Эрдоган будет встречаться с этим мудаком? Эдик, ты чего?
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14.10.2022 16:08 Ответить
Один вопрос - кто такой лукашенко?
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14.10.2022 16:08 Ответить
цену на картошку обсуди...
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14.10.2022 16:09 Ответить
И на капусту с морковкой
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14.10.2022 17:22 Ответить
Білоруський диктатор заявив, що влада Туреччини - однієї з ключових країн НАТО - "не в захваті від того, що відбувається, і постійно натякає, і вже не натякає, а навіть вимагає, що треба сідати за стіл переговорів і домовлятися". Україна теж не в захваті.що Туречина.країна НАТО.веде себе як прорашистська шлюха.є співучасницею рашистської окупації України з 2014 року дозволяючи рашисту вільний прохід через Босфор війскових рашистських кораблів і підводних лодок із зброєю для знищення українського народу, а пердоган є лицемірний холуй рашиста.
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14.10.2022 16:11 Ответить
Що ти мелеш? Які "військові рашистські кораблі"? Які "підводні човни"? Гржибовський колись, таким як ти, словами свого головного героя сказав: "Послушай! Ври Да знай же меру!"
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14.10.2022 17:26 Ответить
це поки що крихти, щоб Ти не плювався лайном.

http://www.golos.com.ua/news/167763
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14.10.2022 18:57 Ответить
"Під покровом темряви через протоку Босфор у Туреччині прослизнув непоказний російський вантажний корабель. Вузька протока - єдиний водний шлях, що з'єднує Середземне море з Чорним морем. Корабель Sparta II підозрюється у перевезенні ******** зброї для участі у війні росії в Україні. Вважається, що росія переправила ЗРК С-300 зі своїх баз із Сирії до Чорного моря", - пише видання.
Ти ДЕБІЛ? Ти ж писав про ВІЙСЬКОВІ кораблі та підводні човни! "Туречина.країна НАТО.веде себе як прорашистська шлюха.є співучасницею рашистської окупації України з 2014 року дозволяючи рашисту вільний прохід через Босфор війскових рашистських кораблів і підводних лодок із зброєю" Дурня не включай!
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14.10.2022 20:27 Ответить
https://maritimebusinessnews.com.ua/2022/02/09/278952/- не надувайся ,це видає
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14.10.2022 19:15 Ответить
А чого мені "надуваться"? Це ТОБІ "надуваться" треба - ляпнув язиком - відповідай з сказане!
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14.10.2022 20:23 Ответить
ще раз Тобі повторюю ,не надувайся бо це видає в Тобі прорашистську спорчену консерву. Давай проходьhttps://focus.ua/uk/*******-novosti/522454-v-sevastopole-zametili-bolshoy-desantnyy-korabl-baltiyskogo-flota-rf
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14.10.2022 20:42 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/features-60289763 - хоча дебіл буде вважати,що це рашистські пасажирські лайнери

Про кораблі-прибульці у Чорному морі повідомляє моніторингова група BlackSeaNews, цю ж інформацію підтверджують джерела BBC.

Раніше про захід цих шести кораблів заявляв міністр оборони Олексій Резніков.

Зокрема, Москва перекидає до Чорного моря десантні кораблі з Балтійського та Північного флотів РФ - "Королев", "Калининград", "Минск", "Петр Моргунов", "Оленегорский Горняк", "Георгий Победоносец".

Таким чином, за даними BlackSeaNews, кількість російських десантних кораблів на ходу в Чорному морі зросте вдвічі - до 12.

Загалом на початок лютого російська флотилія біля берегів України зросте до 18 бойових кораблів проти восьми в грудні 2021 року, йдеться в звіті організації.
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14.10.2022 20:46 Ответить
Брехло! "Наприкінці лютого турецька влада офіційно заявила про заборону проходу військових суден РФ та України із Середземного до Чорного моря через протоку Босфор. Уряд Туреччини пояснив своє рішення положеннями Конвенції Монтре".
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14.10.2022 20:56 Ответить
Ти не тільки брехло, а й прорашистське тріпло-

https://ua.krymr.com/a/korabli-dlia-nastupu-flot-rosii-chorne-more-zahroza-ukraina-krym/31694510.html
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14.10.2022 21:03 Ответить
Дебіл упертий! Ти на дату статті подивися! Там же 11 лютого 2022 вказано А я тобі пишу про КІНЕЦЬ ЛЮТОГО 2022 року!
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14.10.2022 21:08 Ответить
"замполіт" краще іди вже ., мова іде про війскові кораблі,котрі зайшли в Чорне море озброєні до зубів,через Босфор з дозволу Турецької влади.для ведення війни з Україною .Давай на ж/ д стрілки переводити.
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14.10.2022 21:12 Ответить
Що - "всрався" і попер на "особистості"? Ну - пгавкай! Може "попустить"!
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14.10.2022 21:19 Ответить
Шлюха усатая.
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14.10.2022 16:12 Ответить
Хай переговори веде про *********, поки його не пристрелили
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14.10.2022 16:13 Ответить
Хай переговори веде про бл#дорусь, поки його не пристрелили
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14.10.2022 16:14 Ответить
Цей покидьок уже півроку ******* про війну з НАТО, тобто і з Туреччиною теж.
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14.10.2022 16:14 Ответить
Скоро це опущене ЧМО буде знати, як буде турецькою "йди ***** *****, потороч!"
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14.10.2022 16:14 Ответить
Ну да, ще один лідер супердержави ......манія величі колгоспного зоотехніка.
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14.10.2022 16:15 Ответить
Хай переговори веде про бл#дорусь, поки його не пристрелили
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14.10.2022 16:15 Ответить
ще один ******** антихристів
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14.10.2022 16:20 Ответить
Пох. Хоть очко в очко пускай обговаривают.
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14.10.2022 16:21 Ответить
А хто ти такий взагалі, ****** плєшива, щоб Україну обговорювати?
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14.10.2022 16:22 Ответить
Белорусская чмонька собрался Украину обсуждать! Что он из себя возомнил, ************ картофельный.
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14.10.2022 16:23 Ответить
А карту він привіз? Бо Ердоган ще не бачив...
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14.10.2022 16:32 Ответить
...ердоган до чого ти спустився на куй тобі,це у.бище у вигляді лукашенка чи лукашенко.Це чмо не має національності. Дуже сумно,що немає такої національності,як білоруси,яку знищив сралін,у наслідку переселення народів.
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14.10.2022 16:33 Ответить
Збийте літак із цим підарасом,зробіть подарунок для людей на свято...
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14.10.2022 16:34 Ответить
а що, справді, Ердоган відкрив Босфор і Дарданели для проход касапських озброєних корит? Я щось пропустив?
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14.10.2022 16:34 Ответить
Та тут у декого "надто фантазія розгулялася"!
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14.10.2022 17:27 Ответить
А Туреччина визнала результати останніх президентських виборів в бульборейхі?😦
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14.10.2022 16:34 Ответить
Ты кто или что такое что Украину будеш обсуждать?
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14.10.2022 16:42 Ответить
*****###ніком ти не вийшов,чмошнік бульбашський,щось там з кимось обговорювати. Просто пшол нах...
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14.10.2022 16:45 Ответить
Тебе падло вішати потрібно а не по світу щоб їздив.
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14.10.2022 16:54 Ответить
китай и турция помогают россии обходить санкции ,,
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14.10.2022 16:55 Ответить
Лукашенко, це останній сперматозоїд путіна!
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14.10.2022 17:04 Ответить
Переговори з Ердоганом віч на вічко , а після ***** вічко вже стяглось . От простітут вусатий знає шо після параші його черга от і сцить кип'ятком
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14.10.2022 17:05 Ответить
Чума ходяча !!! Такий весь з себе миротворець, а смерть сіється по Україні з території білорусі. Цих два вилупка, тарган+окурок варті один одного!!! Обох на українську осику!!!
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14.10.2022 17:15 Ответить
буде захисту просити усата чмоня? ))
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14.10.2022 17:18 Ответить
Диалог двух циклопов!
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14.10.2022 17:19 Ответить
Лука дограється шо ердоган загляне йому шоколадный глаз
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14.10.2022 17:26 Ответить
А мені здається що розмова буде в ракурсі - як зробить так щоб "відпетлять" від "подільництва" при відповідальності за агресію, коли путінській Росії "хребет поламають"? Бо поки доберуться до репарацій російських - БРСР "без штанів залишать" А це Луці - ПЕТЛЯ НА ШИЮ!
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14.10.2022 17:33 Ответить
Як мені подобаються ці заклики до перемовин від московських псів...
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14.10.2022 17:42 Ответить
Лукашенко + Ердоган - хз. Ердогану може своєї картоплі не вистачає ?
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14.10.2022 17:53 Ответить
Нехай не забуде і Ердогану карту показати. І взагалі хто воно таке Україну обговорювати. З таким же успіхом це обговорювати можна і з Пенісом Душиліним.
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14.10.2022 18:10 Ответить
Лукашенко такий важний був, поки існував Мінський формат . А зараз м'яч на полі Ердогана .

Да і в Стамбул приемнише іздіть , ніж до совкового Мінську
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14.10.2022 18:24 Ответить
Люди, оставьте Эдика в покое. Лн сделает все как надо. Устала повторять, что Турция - это троянский конь США. И пусть все думают иначе.
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14.10.2022 18:31 Ответить
Лукашенко хоче обговорити Україну з Ердоганом віч-на-віч

І що має статися?
И тогда наверняка вдруг запляшут облака и кузнечик запиликает на скрипке?
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14.10.2022 19:00 Ответить
І шо? а ви хто такі щоб обговорювати Україну?ну про футбол обговоріть
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14.10.2022 19:24 Ответить
 
 