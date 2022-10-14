Лукашенко хочет обсудить Украину с Эрдоганом с глазу на глаз
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет во время двусторонней встречи в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудить Украину.
Об этом сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Мы вчера (13 октября – ред.) встречались с президентом Эрдоганом, договорились, что в ближайшее время проведем переговоры на высоком уровне. В частности, будем затрагивать вопросы Украины", - сообщил Лукашенко.
Белорусский диктатор заявил, что власти Турции - одной из ключевых стран НАТО - "не в восторге от происходящего и постоянно намекают, и уже не намекают, а даже требуют, что нужно садиться за стол переговоров и договариваться".
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+12 Вася Шевченко f77d76ba
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Українська мудрість каже: "коня підковують - жаба собі лапу тиче"
то фуфляк
http://www.golos.com.ua/news/167763
Ти ДЕБІЛ? Ти ж писав про ВІЙСЬКОВІ кораблі та підводні човни! "Туречина.країна НАТО.веде себе як прорашистська шлюха.є співучасницею рашистської окупації України з 2014 року дозволяючи рашисту вільний прохід через Босфор війскових рашистських кораблів і підводних лодок із зброєю" Дурня не включай!
Про кораблі-прибульці у Чорному морі повідомляє моніторингова група BlackSeaNews, цю ж інформацію підтверджують джерела BBC.
Раніше про захід цих шести кораблів заявляв міністр оборони Олексій Резніков.
Зокрема, Москва перекидає до Чорного моря десантні кораблі з Балтійського та Північного флотів РФ - "Королев", "Калининград", "Минск", "Петр Моргунов", "Оленегорский Горняк", "Георгий Победоносец".
Таким чином, за даними BlackSeaNews, кількість російських десантних кораблів на ходу в Чорному морі зросте вдвічі - до 12.
Загалом на початок лютого російська флотилія біля берегів України зросте до 18 бойових кораблів проти восьми в грудні 2021 року, йдеться в звіті організації.
https://ua.krymr.com/a/korabli-dlia-nastupu-flot-rosii-chorne-more-zahroza-ukraina-krym/31694510.html
Да і в Стамбул приемнише іздіть , ніж до совкового Мінську
І що має статися?
И тогда наверняка вдруг запляшут облака и кузнечик запиликает на скрипке?