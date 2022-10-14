УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15623 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
8 912 75
війна (56882) Лукашенко (2279) Україна (5232) Ердоган (756)

Лукашенко хоче обговорити Україну з Ердоганом віч-на-віч

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лукашенко,ердоган

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче під час двосторонньої зустрічі в Анкарі із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорити Україну.

Про це повідомив Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ 

"Ми вчора (13 жовтня – ред.) зустрічалися з президентом Ердоганом, домовилися, що найближчим часом проведемо переговори на високому рівні. Зокрема зачіпатимемо питання України", - повідомив Лукашенко.

Білоруський диктатор заявив, що влада Туреччини - однієї з ключових країн НАТО - "не в захваті від того, що відбувається, і постійно натякає, і вже не натякає, а навіть вимагає, що треба сідати за стіл переговорів і домовлятися".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не має на меті застосувати ядерну зброю в Україні, - Лукашенко

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
а шо такое? с ****** про Украину еще не дообговаривались???
показати весь коментар
14.10.2022 16:00
+11
ердоган так до мишей доє...еться
показати весь коментар
14.10.2022 15:56
+10
Іди ***** відразу
показати весь коментар
14.10.2022 16:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ердоган так до мишей доє...еться
показати весь коментар
14.10.2022 15:56 Відповісти
він сам миша
показати весь коментар
14.10.2022 16:05 Відповісти
До чого тут бульбофюрер?
Українська мудрість каже: "коня підковують - жаба собі лапу тиче"
показати весь коментар
14.10.2022 17:41 Відповісти
І не кажи. Знайшов для обговорення геополітика під сракою у *****. Шкода не всі знають цей анекдот.
показати весь коментар
14.10.2022 16:10 Відповісти
а шо такое? с ****** про Украину еще не дообговаривались???
показати весь коментар
14.10.2022 16:00 Відповісти
Я впевнений, що картпляний фюрер мав би обговорювати не Украхну, а білорусь і не з Ердоганом, а з бійцями полку ім. Кастуся Калиновсткого. Тому те, про що тут пише, не має ніякого змісту.
показати весь коментар
14.10.2022 16:31 Відповісти
А бульбофюрер прозорливий. Уже обговорює умови своєї капітуляції.
показати весь коментар
14.10.2022 16:00 Відповісти
съезд тараканов-диктаторов ?
показати весь коментар
14.10.2022 16:56 Відповісти
Не дели шкуру неубитого медведя, мудила, особенно когда убивалка не выросла.
показати весь коментар
14.10.2022 16:00 Відповісти
Іди ***** відразу
показати весь коментар
14.10.2022 16:00 Відповісти
Опять пе-ре-говоры. Свиньи и их подсвинки со всех сторон визжат про переговоры. Причем визг становиться всё громче и всё жалостней, переходящий в отчаяние.
показати весь коментар
14.10.2022 16:00 Відповісти
Едік, це тупо заподло .....
показати весь коментар
14.10.2022 16:01 Відповісти
вроде санек ему обещал карты принести. две колоды.
показати весь коментар
14.10.2022 16:12 Відповісти
карти ще з Ліманом та Херсоном ?

то фуфляк
показати весь коментар
14.10.2022 16:55 Відповісти
дві путінські сучки обнюхалися.
показати весь коментар
14.10.2022 16:01 Відповісти
поїхало вусате мудило вибивати собі префиренціі ,хоче показати що тут усьо від нього залежить, жалюгидна мерзота.
показати весь коментар
14.10.2022 16:02 Відповісти
Для України це не буде мати ніякого значення адже Україну не запросили а все за спиною вирішують тому Україна і не буде виконувати тих рішень. Це вистава.
показати весь коментар
14.10.2022 16:02 Відповісти
Коли вже ця маріонетка заспокоїтся ? та здохни ти разом з путіном всім буде краще.
показати весь коментар
14.10.2022 16:03 Відповісти
Хай, краще врожай картоплі обсудить у себе
показати весь коментар
14.10.2022 16:03 Відповісти
Ти його в двері, а воно у вікно, ти йому стрижене, а воно тобі смалене
показати весь коментар
14.10.2022 16:04 Відповісти
И как всё-таки повезло <******* НАТО, что в составе НАТО есть Орбан с Эрдоганом, готовые продать Украину в обмен на углеводороды на привлекательных условиях.
показати весь коментар
14.10.2022 16:06 Відповісти
Неужели Эрдоган будет встречаться с этим мудаком? Эдик, ты чего?
показати весь коментар
14.10.2022 16:08 Відповісти
Один вопрос - кто такой лукашенко?
показати весь коментар
14.10.2022 16:08 Відповісти
цену на картошку обсуди...
показати весь коментар
14.10.2022 16:09 Відповісти
И на капусту с морковкой
показати весь коментар
14.10.2022 17:22 Відповісти
Білоруський диктатор заявив, що влада Туреччини - однієї з ключових країн НАТО - "не в захваті від того, що відбувається, і постійно натякає, і вже не натякає, а навіть вимагає, що треба сідати за стіл переговорів і домовлятися". Україна теж не в захваті.що Туречина.країна НАТО.веде себе як прорашистська шлюха.є співучасницею рашистської окупації України з 2014 року дозволяючи рашисту вільний прохід через Босфор війскових рашистських кораблів і підводних лодок із зброєю для знищення українського народу, а пердоган є лицемірний холуй рашиста.
показати весь коментар
14.10.2022 16:11 Відповісти
Що ти мелеш? Які "військові рашистські кораблі"? Які "підводні човни"? Гржибовський колись, таким як ти, словами свого головного героя сказав: "Послушай! Ври Да знай же меру!"
показати весь коментар
14.10.2022 17:26 Відповісти
це поки що крихти, щоб Ти не плювався лайном.

http://www.golos.com.ua/news/167763
показати весь коментар
14.10.2022 18:57 Відповісти
"Під покровом темряви через протоку Босфор у Туреччині прослизнув непоказний російський вантажний корабель. Вузька протока - єдиний водний шлях, що з'єднує Середземне море з Чорним морем. Корабель Sparta II підозрюється у перевезенні ******** зброї для участі у війні росії в Україні. Вважається, що росія переправила ЗРК С-300 зі своїх баз із Сирії до Чорного моря", - пише видання.
Ти ДЕБІЛ? Ти ж писав про ВІЙСЬКОВІ кораблі та підводні човни! "Туречина.країна НАТО.веде себе як прорашистська шлюха.є співучасницею рашистської окупації України з 2014 року дозволяючи рашисту вільний прохід через Босфор війскових рашистських кораблів і підводних лодок із зброєю" Дурня не включай!
показати весь коментар
14.10.2022 20:27 Відповісти
https://maritimebusinessnews.com.ua/2022/02/09/278952/- не надувайся ,це видає
показати весь коментар
14.10.2022 19:15 Відповісти
А чого мені "надуваться"? Це ТОБІ "надуваться" треба - ляпнув язиком - відповідай з сказане!
показати весь коментар
14.10.2022 20:23 Відповісти
ще раз Тобі повторюю ,не надувайся бо це видає в Тобі прорашистську спорчену консерву. Давай проходьhttps://focus.ua/uk/*******-novosti/522454-v-sevastopole-zametili-bolshoy-desantnyy-korabl-baltiyskogo-flota-rf
показати весь коментар
14.10.2022 20:42 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-60289763 - хоча дебіл буде вважати,що це рашистські пасажирські лайнери

Про кораблі-прибульці у Чорному морі повідомляє моніторингова група BlackSeaNews, цю ж інформацію підтверджують джерела BBC.

Раніше про захід цих шести кораблів заявляв міністр оборони Олексій Резніков.

Зокрема, Москва перекидає до Чорного моря десантні кораблі з Балтійського та Північного флотів РФ - "Королев", "Калининград", "Минск", "Петр Моргунов", "Оленегорский Горняк", "Георгий Победоносец".

Таким чином, за даними BlackSeaNews, кількість російських десантних кораблів на ходу в Чорному морі зросте вдвічі - до 12.

Загалом на початок лютого російська флотилія біля берегів України зросте до 18 бойових кораблів проти восьми в грудні 2021 року, йдеться в звіті організації.
показати весь коментар
14.10.2022 20:46 Відповісти
Брехло! "Наприкінці лютого турецька влада офіційно заявила про заборону проходу військових суден РФ та України із Середземного до Чорного моря через протоку Босфор. Уряд Туреччини пояснив своє рішення положеннями Конвенції Монтре".
показати весь коментар
14.10.2022 20:56 Відповісти
Ти не тільки брехло, а й прорашистське тріпло-

https://ua.krymr.com/a/korabli-dlia-nastupu-flot-rosii-chorne-more-zahroza-ukraina-krym/31694510.html
показати весь коментар
14.10.2022 21:03 Відповісти
Дебіл упертий! Ти на дату статті подивися! Там же 11 лютого 2022 вказано А я тобі пишу про КІНЕЦЬ ЛЮТОГО 2022 року!
показати весь коментар
14.10.2022 21:08 Відповісти
"замполіт" краще іди вже ., мова іде про війскові кораблі,котрі зайшли в Чорне море озброєні до зубів,через Босфор з дозволу Турецької влади.для ведення війни з Україною .Давай на ж/ д стрілки переводити.
показати весь коментар
14.10.2022 21:12 Відповісти
Що - "всрався" і попер на "особистості"? Ну - пгавкай! Може "попустить"!
показати весь коментар
14.10.2022 21:19 Відповісти
Шлюха усатая.
показати весь коментар
14.10.2022 16:12 Відповісти
Хай переговори веде про *********, поки його не пристрелили
показати весь коментар
14.10.2022 16:13 Відповісти
Хай переговори веде про бл#дорусь, поки його не пристрелили
показати весь коментар
14.10.2022 16:14 Відповісти
Цей покидьок уже півроку ******* про війну з НАТО, тобто і з Туреччиною теж.
показати весь коментар
14.10.2022 16:14 Відповісти
Скоро це опущене ЧМО буде знати, як буде турецькою "йди ***** *****, потороч!"
показати весь коментар
14.10.2022 16:14 Відповісти
Ну да, ще один лідер супердержави ......манія величі колгоспного зоотехніка.
показати весь коментар
14.10.2022 16:15 Відповісти
Хай переговори веде про бл#дорусь, поки його не пристрелили
показати весь коментар
14.10.2022 16:15 Відповісти
ще один ******** антихристів
показати весь коментар
14.10.2022 16:20 Відповісти
Пох. Хоть очко в очко пускай обговаривают.
показати весь коментар
14.10.2022 16:21 Відповісти
А хто ти такий взагалі, ****** плєшива, щоб Україну обговорювати?
показати весь коментар
14.10.2022 16:22 Відповісти
Белорусская чмонька собрался Украину обсуждать! Что он из себя возомнил, ************ картофельный.
показати весь коментар
14.10.2022 16:23 Відповісти
А карту він привіз? Бо Ердоган ще не бачив...
показати весь коментар
14.10.2022 16:32 Відповісти
...ердоган до чого ти спустився на куй тобі,це у.бище у вигляді лукашенка чи лукашенко.Це чмо не має національності. Дуже сумно,що немає такої національності,як білоруси,яку знищив сралін,у наслідку переселення народів.
показати весь коментар
14.10.2022 16:33 Відповісти
Збийте літак із цим підарасом,зробіть подарунок для людей на свято...
показати весь коментар
14.10.2022 16:34 Відповісти
а що, справді, Ердоган відкрив Босфор і Дарданели для проход касапських озброєних корит? Я щось пропустив?
показати весь коментар
14.10.2022 16:34 Відповісти
Та тут у декого "надто фантазія розгулялася"!
показати весь коментар
14.10.2022 17:27 Відповісти
А Туреччина визнала результати останніх президентських виборів в бульборейхі?😦
показати весь коментар
14.10.2022 16:34 Відповісти
Ты кто или что такое что Украину будеш обсуждать?
показати весь коментар
14.10.2022 16:42 Відповісти
*****###ніком ти не вийшов,чмошнік бульбашський,щось там з кимось обговорювати. Просто пшол нах...
показати весь коментар
14.10.2022 16:45 Відповісти
Тебе падло вішати потрібно а не по світу щоб їздив.
показати весь коментар
14.10.2022 16:54 Відповісти
китай и турция помогают россии обходить санкции ,,
показати весь коментар
14.10.2022 16:55 Відповісти
Лукашенко, це останній сперматозоїд путіна!
показати весь коментар
14.10.2022 17:04 Відповісти
Переговори з Ердоганом віч на вічко , а після ***** вічко вже стяглось . От простітут вусатий знає шо після параші його черга от і сцить кип'ятком
показати весь коментар
14.10.2022 17:05 Відповісти
Чума ходяча !!! Такий весь з себе миротворець, а смерть сіється по Україні з території білорусі. Цих два вилупка, тарган+окурок варті один одного!!! Обох на українську осику!!!
показати весь коментар
14.10.2022 17:15 Відповісти
буде захисту просити усата чмоня? ))
показати весь коментар
14.10.2022 17:18 Відповісти
Диалог двух циклопов!
показати весь коментар
14.10.2022 17:19 Відповісти
Лука дограється шо ердоган загляне йому шоколадный глаз
показати весь коментар
14.10.2022 17:26 Відповісти
А мені здається що розмова буде в ракурсі - як зробить так щоб "відпетлять" від "подільництва" при відповідальності за агресію, коли путінській Росії "хребет поламають"? Бо поки доберуться до репарацій російських - БРСР "без штанів залишать" А це Луці - ПЕТЛЯ НА ШИЮ!
показати весь коментар
14.10.2022 17:33 Відповісти
Як мені подобаються ці заклики до перемовин від московських псів...
показати весь коментар
14.10.2022 17:42 Відповісти
Лукашенко + Ердоган - хз. Ердогану може своєї картоплі не вистачає ?
показати весь коментар
14.10.2022 17:53 Відповісти
Нехай не забуде і Ердогану карту показати. І взагалі хто воно таке Україну обговорювати. З таким же успіхом це обговорювати можна і з Пенісом Душиліним.
показати весь коментар
14.10.2022 18:10 Відповісти
Лукашенко такий важний був, поки існував Мінський формат . А зараз м'яч на полі Ердогана .

Да і в Стамбул приемнише іздіть , ніж до совкового Мінську
показати весь коментар
14.10.2022 18:24 Відповісти
Люди, оставьте Эдика в покое. Лн сделает все как надо. Устала повторять, что Турция - это троянский конь США. И пусть все думают иначе.
показати весь коментар
14.10.2022 18:31 Відповісти
Лукашенко хоче обговорити Україну з Ердоганом віч-на-віч

І що має статися?
И тогда наверняка вдруг запляшут облака и кузнечик запиликает на скрипке?
показати весь коментар
14.10.2022 19:00 Відповісти
І шо? а ви хто такі щоб обговорювати Україну?ну про футбол обговоріть
показати весь коментар
14.10.2022 19:24 Відповісти
 
 