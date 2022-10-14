Лукашенко хоче обговорити Україну з Ердоганом віч-на-віч
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче під час двосторонньої зустрічі в Анкарі із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорити Україну.
Про це повідомив Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ
"Ми вчора (13 жовтня – ред.) зустрічалися з президентом Ердоганом, домовилися, що найближчим часом проведемо переговори на високому рівні. Зокрема зачіпатимемо питання України", - повідомив Лукашенко.
Білоруський диктатор заявив, що влада Туреччини - однієї з ключових країн НАТО - "не в захваті від того, що відбувається, і постійно натякає, і вже не натякає, а навіть вимагає, що треба сідати за стіл переговорів і домовлятися".
Топ коментарі
+12 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар14.10.2022 16:00
+11 акаб акабіч
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+10 мврина
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Українська мудрість каже: "коня підковують - жаба собі лапу тиче"
то фуфляк
http://www.golos.com.ua/news/167763
Ти ДЕБІЛ? Ти ж писав про ВІЙСЬКОВІ кораблі та підводні човни! "Туречина.країна НАТО.веде себе як прорашистська шлюха.є співучасницею рашистської окупації України з 2014 року дозволяючи рашисту вільний прохід через Босфор війскових рашистських кораблів і підводних лодок із зброєю" Дурня не включай!
Про кораблі-прибульці у Чорному морі повідомляє моніторингова група BlackSeaNews, цю ж інформацію підтверджують джерела BBC.
Раніше про захід цих шести кораблів заявляв міністр оборони Олексій Резніков.
Зокрема, Москва перекидає до Чорного моря десантні кораблі з Балтійського та Північного флотів РФ - "Королев", "Калининград", "Минск", "Петр Моргунов", "Оленегорский Горняк", "Георгий Победоносец".
Таким чином, за даними BlackSeaNews, кількість російських десантних кораблів на ходу в Чорному морі зросте вдвічі - до 12.
Загалом на початок лютого російська флотилія біля берегів України зросте до 18 бойових кораблів проти восьми в грудні 2021 року, йдеться в звіті організації.
https://ua.krymr.com/a/korabli-dlia-nastupu-flot-rosii-chorne-more-zahroza-ukraina-krym/31694510.html
Да і в Стамбул приемнише іздіть , ніж до совкового Мінську
І що має статися?
И тогда наверняка вдруг запляшут облака и кузнечик запиликает на скрипке?