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Путін не має на меті застосувати ядерну зброю в Україні, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в РБ, вважає, що президент Росії Путін ніколи не ставив перед собою за мету застосувати ядерну зброю в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю американській телекомпанії NBC, повідомляє "Бєлта"

"Що стосується підтексту вашого питання, ніколи, зокрема й Президент Путін, керівництво Росії не ставило собі за мету застосувати ядерну зброю в Україні. Такої необхідності немає", - відповів журналісту Лукашенко.

Також він додав, що "будь-яка зброя для чогось створюється".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про атаку РФ на Україну 10 жовтня: "Росія завдала високоточною зброєю удари по Україні у відповідь на Кримський міст"

"Є зброя – ясно, що вона створюється для застосування. Росія чітко окреслила свою позицію: якщо буде напад на територію Російської Федерації, у цьому випадку Росія може за необхідності використовувати всі види зброї... Але це ще не все. Росія володіє, це я точно знаю, найсучаснішими видами зброї. І не треба ядерної зброї. Росія впорається без ядерної зброї", - заявив Лукашенко
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Топ коментарі
+19
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14.10.2022 15:18
+17
ВОЇН ЗЕНІТНОЇ РАКЕТНОЇ БРИГАДИ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПИЛИПА ОРЛИКА ЗБИВ ЧОТИРИ КРИЛАТІ РАКЕТИ ОКУПАНТІВ ІЗ ПЗРК "ІГЛА"

За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла". Він - воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування «Південь».
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14.10.2022 15:11
+16
Дайте йому оселедця, нехай іде найух!
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14.10.2022 15:13
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ВОЇН ЗЕНІТНОЇ РАКЕТНОЇ БРИГАДИ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПИЛИПА ОРЛИКА ЗБИВ ЧОТИРИ КРИЛАТІ РАКЕТИ ОКУПАНТІВ ІЗ ПЗРК "ІГЛА"

За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла". Він - воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування «Південь».
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14.10.2022 15:11 Відповісти
Кому интересен , высер шавки ***** путлерастовича⁉️Як не 🤬брехе , то не дихне🤮
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14.10.2022 15:27 Відповісти
Намекает, что куйло передаст бульбофюреру ядерку - а тот решит судьбу белоруского народа.
куйло не станет рисковать - просто даст бульбашу кнопку и вставит пистолет ему в рот.
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14.10.2022 15:35 Відповісти
А це хто такий ?
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14.10.2022 15:11 Відповісти
лукахуйло...
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14.10.2022 15:25 Відповісти
Впорається в чому? У вправах по стрибкам в пакет?
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14.10.2022 15:12 Відповісти
Дайте йому оселедця, нехай іде найух!
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14.10.2022 15:13 Відповісти
Він ніколи й нападати "не хотів".
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14.10.2022 15:14 Відповісти
Заткнись брехливая картофельная шкарлупа. Ни тебе ни твоему дружку петуху веры нет.
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14.10.2022 15:14 Відповісти
такие "дружки", что горлянки друг дружке перегрызут... А, вообще, этот, если выживет, конечно, будет рассказывать как они мир спасал от атомной войны.
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14.10.2022 15:20 Відповісти
Лушпиння, а не шкаралупа. Це у горіха шкаралупа...
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14.10.2022 15:22 Відповісти
А не ботоксное воняет что защищать украденные территории готовы с ЯО?
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14.10.2022 15:14 Відповісти
Пушка Д-1 тоже сойдет за атомную, если прикажут...
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14.10.2022 15:15 Відповісти
Скот, вижу твои пастух, которого ты сам себе выбирал более 25 лет подряд, ещё не сбежал под голоногим натиском, на лавочках, твоим и тебе подобных тупых и безропотных скотов со скотного двора с вывеской "Белоруссия".
Проблей мне, что то по этому поводу, не стесняйся.
Твой пастух, скот, продал тебя Х..лу на скотобойню. Тебя вместе с твоими скотенятами.
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14.10.2022 15:15 Відповісти
"Путин: - И это не блеф...."
И это все слышали. Хотя, после того, как америкосы пообещали кудряшке Пу в этом случае оторвать что-нибудь уже ненужное, может быть он и передумал...
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14.10.2022 15:16 Відповісти
А я вам зараз покажу , звідки він не буде......
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14.10.2022 15:17 Відповісти
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14.10.2022 15:18 Відповісти
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14.10.2022 15:35 Відповісти
подожди бульба фюрер по тебе тоже не будут ядерным оружием бить. справятся обычным.
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14.10.2022 15:18 Відповісти
Це ***** вже глашатим бульбофюрера призначив?
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14.10.2022 15:18 Відповісти
Рабочий рот отрабатывает хловские деньги.
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14.10.2022 15:19 Відповісти
Отже, 100% застосує.
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14.10.2022 15:22 Відповісти
То якого беника він підлякує .
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14.10.2022 15:23 Відповісти
Тухлим пи###жом вся ваша шобла покидьків впоралася вже зі всім всесвітом.
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14.10.2022 15:23 Відповісти
Як я розумію, закордонні журналісти беруть інтерв'ю у Лукашенко для того, щоб якось розважити своїх читачів, бо не відомо хто ще у світі зважує на те, що кажуть своїм брехливим ротом )(уйло та його білоруський посіпака!
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14.10.2022 15:26 Відповісти
КУКА, ПАЙШОВ НА ОТАКЕННИЙ ЙУХХХХ
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14.10.2022 15:29 Відповісти
Что то сегодня много этой вонючки.
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14.10.2022 15:30 Відповісти
Загубись уже де-небудь на болотах ЫдІОТТТТ
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14.10.2022 15:30 Відповісти
************ гаубиця Д-1 - більш ******** ви не знайдете ніде.
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14.10.2022 15:31 Відповісти
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14.10.2022 15:31 Відповісти
кто то в мире верит этому брехлу, халую путлера?!! Марионетка карлика отрабатывает перед путлером возможность сидеть на самозахваченном троне и надеется что его кт то слушает и верит?!! Наивное ЧМО!
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14.10.2022 15:32 Відповісти
Бенину маму знаешь, чЫк-чЫрык!? Вот и иди к ней
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14.10.2022 15:33 Відповісти
Так неодноразово попереджали путіна він звичайно може вдарити ядеркою бо він скоро буде здихати і йому буде начхати на Росію
Але тоді будуть відповідати ті хто буде при владі за путінські злочини
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14.10.2022 15:33 Відповісти
*********** побоку, оно больное, а вот розовощеким из властьимущих надо жить хорошо.
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14.10.2022 15:38 Відповісти
Комусь цікаві коментарі чи розказні цього вісельника?
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14.10.2022 15:39 Відповісти
зачем цензор тратить время журналистов на его слова?Он что угодно скажет что бы и перед Вовой отработать и войну полноценно не влезть?
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14.10.2022 15:45 Відповісти
Вам, виродкам, вірити, - це вже зовсім дурним треба бути.
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14.10.2022 15:52 Відповісти
Значить таки має. Цього підх¥йлака треба читати з точністю до навпаки.
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14.10.2022 15:53 Відповісти
Гандон фальшивий
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14.10.2022 16:24 Відповісти
Надо быть морально к этому готовыми, что бы не впасть в шок. А там как будет.
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14.10.2022 16:26 Відповісти
Ясно, в Україні не буде застосовувати. А в Бульбостані? Ми прийдемо тобі дранік слизький морду бити.
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14.10.2022 16:34 Відповісти
кому цікава думка самозванця?

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14.10.2022 16:43 Відповісти
Что то наш жеребеночек разоржался!
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14.10.2022 17:08 Відповісти
Після відповіді Заходу повсиралися і ***** і ця гнида. Придурок, купи собі чемодан, як *****, і серись в нього.
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14.10.2022 18:28 Відповісти
 
 