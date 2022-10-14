РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15476 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
6 393 45
Беларусь (7524) война (47249) Лукашенко (3499) путин (29865) россия (91354) ядерное оружие (1138)

У Путина нет цели применить ядерное оружие в Украине, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в РБ, считает, что президент России Путин никогда не ставил своей целью применить ядерное оружие в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью американской телекомпании NBC, сообщает "Белта".

"Что касается подтекста вашего вопроса, никогда, в том числе и Президент Путин, руководство России не ставило своей целью применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет", - ответил журналисту Лукашенко.

Также он добавил, что "любое оружие для чего-то создается".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Россия использует ядерное оружие против Украины, это изменит характер конфликта, - Столтенберг

"Есть оружие – ясно, что оно создается для применения. Россия четко обозначила свою позицию: если будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия... Но это еще не все. Россия владеет, это я точно знаю, самыми современными видами оружия. И не нужно ядерное оружие. Россия справится без ядерного оружия", - заявил Лукашенко.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
14.10.2022 15:18
+17
ВОЇН ЗЕНІТНОЇ РАКЕТНОЇ БРИГАДИ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПИЛИПА ОРЛИКА ЗБИВ ЧОТИРИ КРИЛАТІ РАКЕТИ ОКУПАНТІВ ІЗ ПЗРК "ІГЛА"

За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла". Він - воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування «Південь».
показать весь комментарий
14.10.2022 15:11
+16
Дайте йому оселедця, нехай іде найух!
показать весь комментарий
14.10.2022 15:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВОЇН ЗЕНІТНОЇ РАКЕТНОЇ БРИГАДИ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПИЛИПА ОРЛИКА ЗБИВ ЧОТИРИ КРИЛАТІ РАКЕТИ ОКУПАНТІВ ІЗ ПЗРК "ІГЛА"

За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла". Він - воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування «Південь».
показать весь комментарий
14.10.2022 15:11 Ответить
Кому интересен , высер шавки ***** путлерастовича⁉️Як не 🤬брехе , то не дихне🤮
показать весь комментарий
14.10.2022 15:27 Ответить
Намекает, что куйло передаст бульбофюреру ядерку - а тот решит судьбу белоруского народа.
куйло не станет рисковать - просто даст бульбашу кнопку и вставит пистолет ему в рот.
показать весь комментарий
14.10.2022 15:35 Ответить
А це хто такий ?
показать весь комментарий
14.10.2022 15:11 Ответить
лукахуйло...
показать весь комментарий
14.10.2022 15:25 Ответить
Впорається в чому? У вправах по стрибкам в пакет?
показать весь комментарий
14.10.2022 15:12 Ответить
Дайте йому оселедця, нехай іде найух!
показать весь комментарий
14.10.2022 15:13 Ответить
Він ніколи й нападати "не хотів".
показать весь комментарий
14.10.2022 15:14 Ответить
Заткнись брехливая картофельная шкарлупа. Ни тебе ни твоему дружку петуху веры нет.
показать весь комментарий
14.10.2022 15:14 Ответить
такие "дружки", что горлянки друг дружке перегрызут... А, вообще, этот, если выживет, конечно, будет рассказывать как они мир спасал от атомной войны.
показать весь комментарий
14.10.2022 15:20 Ответить
Лушпиння, а не шкаралупа. Це у горіха шкаралупа...
показать весь комментарий
14.10.2022 15:22 Ответить
А не ботоксное воняет что защищать украденные территории готовы с ЯО?
показать весь комментарий
14.10.2022 15:14 Ответить
Пушка Д-1 тоже сойдет за атомную, если прикажут...
показать весь комментарий
14.10.2022 15:15 Ответить
Скот, вижу твои пастух, которого ты сам себе выбирал более 25 лет подряд, ещё не сбежал под голоногим натиском, на лавочках, твоим и тебе подобных тупых и безропотных скотов со скотного двора с вывеской "Белоруссия".
Проблей мне, что то по этому поводу, не стесняйся.
Твой пастух, скот, продал тебя Х..лу на скотобойню. Тебя вместе с твоими скотенятами.
показать весь комментарий
14.10.2022 15:15 Ответить
"Путин: - И это не блеф...."
И это все слышали. Хотя, после того, как америкосы пообещали кудряшке Пу в этом случае оторвать что-нибудь уже ненужное, может быть он и передумал...
показать весь комментарий
14.10.2022 15:16 Ответить
А я вам зараз покажу , звідки він не буде......
показать весь комментарий
14.10.2022 15:17 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 15:18 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 15:35 Ответить
подожди бульба фюрер по тебе тоже не будут ядерным оружием бить. справятся обычным.
показать весь комментарий
14.10.2022 15:18 Ответить
Це ***** вже глашатим бульбофюрера призначив?
показать весь комментарий
14.10.2022 15:18 Ответить
Рабочий рот отрабатывает хловские деньги.
показать весь комментарий
14.10.2022 15:19 Ответить
Отже, 100% застосує.
показать весь комментарий
14.10.2022 15:22 Ответить
То якого беника він підлякує .
показать весь комментарий
14.10.2022 15:23 Ответить
Тухлим пи###жом вся ваша шобла покидьків впоралася вже зі всім всесвітом.
показать весь комментарий
14.10.2022 15:23 Ответить
Як я розумію, закордонні журналісти беруть інтерв'ю у Лукашенко для того, щоб якось розважити своїх читачів, бо не відомо хто ще у світі зважує на те, що кажуть своїм брехливим ротом )(уйло та його білоруський посіпака!
показать весь комментарий
14.10.2022 15:26 Ответить
КУКА, ПАЙШОВ НА ОТАКЕННИЙ ЙУХХХХ
показать весь комментарий
14.10.2022 15:29 Ответить
Что то сегодня много этой вонючки.
показать весь комментарий
14.10.2022 15:30 Ответить
Загубись уже де-небудь на болотах ЫдІОТТТТ
показать весь комментарий
14.10.2022 15:30 Ответить
************ гаубиця Д-1 - більш ******** ви не знайдете ніде.
показать весь комментарий
14.10.2022 15:31 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 15:31 Ответить
кто то в мире верит этому брехлу, халую путлера?!! Марионетка карлика отрабатывает перед путлером возможность сидеть на самозахваченном троне и надеется что его кт то слушает и верит?!! Наивное ЧМО!
показать весь комментарий
14.10.2022 15:32 Ответить
Бенину маму знаешь, чЫк-чЫрык!? Вот и иди к ней
показать весь комментарий
14.10.2022 15:33 Ответить
Так неодноразово попереджали путіна він звичайно може вдарити ядеркою бо він скоро буде здихати і йому буде начхати на Росію
Але тоді будуть відповідати ті хто буде при владі за путінські злочини
показать весь комментарий
14.10.2022 15:33 Ответить
*********** побоку, оно больное, а вот розовощеким из властьимущих надо жить хорошо.
показать весь комментарий
14.10.2022 15:38 Ответить
Комусь цікаві коментарі чи розказні цього вісельника?
показать весь комментарий
14.10.2022 15:39 Ответить
зачем цензор тратить время журналистов на его слова?Он что угодно скажет что бы и перед Вовой отработать и войну полноценно не влезть?
показать весь комментарий
14.10.2022 15:45 Ответить
Вам, виродкам, вірити, - це вже зовсім дурним треба бути.
показать весь комментарий
14.10.2022 15:52 Ответить
Значить таки має. Цього підх¥йлака треба читати з точністю до навпаки.
показать весь комментарий
14.10.2022 15:53 Ответить
Гандон фальшивий
показать весь комментарий
14.10.2022 16:24 Ответить
Надо быть морально к этому готовыми, что бы не впасть в шок. А там как будет.
показать весь комментарий
14.10.2022 16:26 Ответить
Ясно, в Україні не буде застосовувати. А в Бульбостані? Ми прийдемо тобі дранік слизький морду бити.
показать весь комментарий
14.10.2022 16:34 Ответить
кому цікава думка самозванця?

показать весь комментарий
14.10.2022 16:43 Ответить
Что то наш жеребеночек разоржался!
показать весь комментарий
14.10.2022 17:08 Ответить
Після відповіді Заходу повсиралися і ***** і ця гнида. Придурок, купи собі чемодан, як *****, і серись в нього.
показать весь комментарий
14.10.2022 18:28 Ответить
 
 