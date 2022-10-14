У Путина нет цели применить ядерное оружие в Украине, - Лукашенко
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Александр Лукашенко, захвативший власть в РБ, считает, что президент России Путин никогда не ставил своей целью применить ядерное оружие в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью американской телекомпании NBC, сообщает "Белта".
"Что касается подтекста вашего вопроса, никогда, в том числе и Президент Путин, руководство России не ставило своей целью применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет", - ответил журналисту Лукашенко.
Также он добавил, что "любое оружие для чего-то создается".
"Есть оружие – ясно, что оно создается для применения. Россия четко обозначила свою позицию: если будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия... Но это еще не все. Россия владеет, это я точно знаю, самыми современными видами оружия. И не нужно ядерное оружие. Россия справится без ядерного оружия", - заявил Лукашенко.
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И это все слышали. Хотя, после того, как америкосы пообещали кудряшке Пу в этом случае оторвать что-нибудь уже ненужное, может быть он и передумал...
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