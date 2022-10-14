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Россия не ставила задачу уничтожать Украину, - Путин. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент страны-оккупанта Путин заявил, что задачи "уничтожить Украину" не было.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
Отвечая на вопрос, "сможет ли Украина существовать как государство", он сказал: "Конечно, не ставим задачу уничтожение Украины".
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Al Serh
показать весь комментарий15.10.2022 07:56 Ответить Мне нравится 0
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Славко Кара@SlavkoKara·
12 окт.
А ви помітили як раптово зник ісламський тероризм, біженці в Європу, жовті жилети і вже ніхто не штурмує польсько-білоруський кордон?
У головного спонсора цієї ***** просто змінились приорітети, тут би Херсонську область утримати.