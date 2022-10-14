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Россия не ставила задачу уничтожать Украину, - Путин. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Президент страны-оккупанта Путин заявил, что задачи "уничтожить Украину" не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Отвечая на вопрос, "сможет ли Украина существовать как государство", он сказал: "Конечно, не ставим задачу уничтожение Украины".

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Топ комментарии
+92
Какой же он конченный, надеюсь его постигнет судьба Николая 2го
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14.10.2022 16:06
+79
це воно так на облом скаржиться

Славко Кара@SlavkoKara·

12 окт.

А ви помітили як раптово зник ісламський тероризм, біженці в Європу, жовті жилети і вже ніхто не штурмує польсько-білоруський кордон?
У головного спонсора цієї ***** просто змінились приорітети, тут би Херсонську область утримати.
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14.10.2022 16:15
+64
не розумію ,нащо транслювати що каже це чмо,воно і не нападало на Україну,як що вже слухати цього упиря.
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14.10.2022 16:08
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Це все Піндоси і НАТА!
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15.10.2022 07:56 Ответить
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