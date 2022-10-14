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Росія не ставила завдання знищувати Україну, - Путін. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент країни-окупанта Путін заявив, що завдання "знищити Україну" не було.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
Відповідаючи на питання, "чи зможе Україна існувати як держава", він сказав: "Звичайно, не ставимо завданням знищення України".
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Al Serh
показати весь коментар15.10.2022 07:56 Відповісти Мені подобається 0
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Славко Кара@SlavkoKara·
12 окт.
А ви помітили як раптово зник ісламський тероризм, біженці в Європу, жовті жилети і вже ніхто не штурмує польсько-білоруський кордон?
У головного спонсора цієї ***** просто змінились приорітети, тут би Херсонську область утримати.