Росія не ставила завдання знищувати Україну, - Путін. ВIДЕО

Президент країни-окупанта Путін заявив, що завдання "знищити Україну" не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

Відповідаючи на питання, "чи зможе Україна існувати як держава", він сказав: "Звичайно, не ставимо завданням знищення України".

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