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Росія не ставила завдання знищувати Україну, - Путін. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Президент країни-окупанта Путін заявив, що завдання "знищити Україну" не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

Відповідаючи на питання, "чи зможе Україна існувати як держава", він сказав: "Звичайно, не ставимо завданням знищення України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 2 тижнів мобілізацію в Росії буде завершено, - Путін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+92
Какой же он конченный, надеюсь его постигнет судьба Николая 2го
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14.10.2022 16:06
+79
це воно так на облом скаржиться

Славко Кара@SlavkoKara·

12 окт.

А ви помітили як раптово зник ісламський тероризм, біженці в Європу, жовті жилети і вже ніхто не штурмує польсько-білоруський кордон?
У головного спонсора цієї ***** просто змінились приорітети, тут би Херсонську область утримати.
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14.10.2022 16:15
+64
не розумію ,нащо транслювати що каже це чмо,воно і не нападало на Україну,як що вже слухати цього упиря.
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14.10.2022 16:08
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Це все Піндоси і НАТА!
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15.10.2022 07:56 Відповісти
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