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Протягом 2 тижнів мобілізацію в Росії буде завершено, - Путін
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський диктатор Путін заявив, що мобілізацію буде завершено протягом 2 тижнів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Протягом 2 тижнів всі мобілізаційні заходи буде завершено", - сказав кремлівський диктатор.
Водночас, за словами Путіна, жодних нових пропозицій від Міноборони РФ щодо мобілізації не надходило і не планується.
Саму мобілізацію він пояснив тим, що лінія зіткнення з Україною 1,1 тис км, тому "охороняти її лише контрактниками неможливо".
Топ коментарі
+18 MausMike
показати весь коментар14.10.2022 15:55
+14 Топ Ган
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+6 акаб акабіч
показати весь коментар14.10.2022 15:54
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Висновок - кацапи пішли від опаришів!
Так будет и с мобилизацией - года два будут гонятся по бескрайним лесам и полям за "бесстрашными" воинами кацапии !
400000 урок регулярной армии "границу не держат" - а 300000 цивильных в обносках резко решат проблему? Ну-ну )))