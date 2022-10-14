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Протягом 2 тижнів мобілізацію в Росії буде завершено, - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія,мобілізація

Російський диктатор Путін заявив, що мобілізацію буде завершено протягом 2 тижнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Протягом 2 тижнів всі мобілізаційні заходи буде завершено", - сказав кремлівський диктатор.

Водночас, за словами Путіна, жодних нових пропозицій від Міноборони РФ щодо мобілізації не надходило і не планується.

Саму мобілізацію він пояснив тим, що лінія зіткнення з Україною 1,1 тис км, тому "охороняти її лише контрактниками неможливо".

Читайте: Москва гнилою виявилася. Мізерний план мобілізації виконали на 50%, а багато хто виїхав, - Держдума РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Я знаю його радника!
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14.10.2022 15:55
+14
...на глибині 2 метри
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14.10.2022 15:55
+6
всі кцпи ховаються у лісі на 2 тижні
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14.10.2022 15:54
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всі кцпи ховаються у лісі на 2 тижні
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14.10.2022 15:54 Відповісти
...на глибині 2 метри
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14.10.2022 15:55 Відповісти
Я знаю його радника!
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14.10.2022 15:55 Відповісти
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14.10.2022 16:01 Відповісти
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14.10.2022 16:12 Відповісти
Картина репкина - "Как я ходил за линию фронта".
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14.10.2022 17:10 Відповісти
у заголовку помилка, треба виправити на могілізація
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14.10.2022 15:56 Відповісти
Йому Арестович підсунув свій текст?
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14.10.2022 15:58 Відповісти
Ну і ще тиждень на утилізацію - загалом 3 тижні...
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14.10.2022 15:58 Відповісти
Не так і багато для кацапського циклу життя : народився, виліз з багна, помер.
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14.10.2022 16:07 Відповісти
Ну да...
Висновок - кацапи пішли від опаришів!
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14.10.2022 16:16 Відповісти
Не вспокоіця поки не зіграє в ящик .
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14.10.2022 15:58 Відповісти
И на госдуре будет висеть объявление "Дура закрыта, все ушли в дурдом".
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14.10.2022 16:00 Відповісти
Як може закінчитись те що й не починалось.
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14.10.2022 16:01 Відповісти
Мобілізацію закінчать , а потім просто тотально загребуть всіх з п#сюнами і відправлять на фронт ))
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14.10.2022 16:08 Відповісти
Читаем, как обычно, от обратного. В реальности ***** пообещал, что Могилизация росиян НЕ БУДЕТ завершена через 3 недели.
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14.10.2022 16:09 Відповісти
За три дня Киев уже брали.....
Так будет и с мобилизацией - года два будут гонятся по бескрайним лесам и полям за "бесстрашными" воинами кацапии !
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14.10.2022 16:12 Відповісти
Так а шо, фсьо....войско собране? Шось там з москви тільки з трьох вокзалів зібрали з туалетів
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14.10.2022 16:13 Відповісти
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14.10.2022 16:13 Відповісти
Рожки на ак47 тупо закончились?
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14.10.2022 16:20 Відповісти
Я теж цей прикол бачив
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14.10.2022 16:31 Відповісти
Ромалэ вжє обшмонали,а інше кацлайно перегниє...
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14.10.2022 16:31 Відповісти
***** ловит свое разбредшееся стадо на живца. Через две недели начнут возвращаться, вот тут-то он их всех и накроет.
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14.10.2022 16:48 Відповісти
Ну-ну. Хоть бы историю почитал. В 1941-45 г. в СССР проводилась так называемая перманентная мобилизация, чего Германия сделать не смогла.
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14.10.2022 17:03 Відповісти
Врёт. Указ об окончании не подписан.
400000 урок регулярной армии "границу не держат" - а 300000 цивильных в обносках резко решат проблему? Ну-ну )))
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14.10.2022 19:10 Відповісти
Хйло помнится раз 10 кацаполетунов из Сирии выводил. наверное сейчас самых хитрых кто вернется через две недели загребут прям на границе.
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14.10.2022 19:26 Відповісти
 
 