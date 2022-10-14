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В течение 2 недель мобилизация в России будет завершена, - Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія,мобілізація

Российский диктатор Путин заявил, что мобилизация будет завершена в течение 2 недель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"В течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал кремлевский диктатор.

В то же время, по словам Путина, никаких новых предложений от Минобороны РФ по мобилизации не поступало и не планируется.

Саму мобилизацию он объяснил тем, что линия столкновения с Украиной 1,1 тыс. км, поэтому "охранять ее только контрактниками невозможно".

Читайте: Москва гнилой оказалась. Мизерный план мобилизации выполнили на 50%, а многие выехали, - Госдума РФ
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Топ комментарии
+18
Я знаю його радника!
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14.10.2022 15:55
+14
...на глибині 2 метри
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14.10.2022 15:55
+6
всі кцпи ховаються у лісі на 2 тижні
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14.10.2022 15:54
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всі кцпи ховаються у лісі на 2 тижні
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14.10.2022 15:54 Ответить
...на глибині 2 метри
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14.10.2022 15:55 Ответить
Я знаю його радника!
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14.10.2022 15:55 Ответить
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14.10.2022 16:01 Ответить
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14.10.2022 16:12 Ответить
Картина репкина - "Как я ходил за линию фронта".
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14.10.2022 17:10 Ответить
у заголовку помилка, треба виправити на могілізація
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14.10.2022 15:56 Ответить
Йому Арестович підсунув свій текст?
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14.10.2022 15:58 Ответить
Ну і ще тиждень на утилізацію - загалом 3 тижні...
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14.10.2022 15:58 Ответить
Не так і багато для кацапського циклу життя : народився, виліз з багна, помер.
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14.10.2022 16:07 Ответить
Ну да...
Висновок - кацапи пішли від опаришів!
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14.10.2022 16:16 Ответить
Не вспокоіця поки не зіграє в ящик .
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14.10.2022 15:58 Ответить
И на госдуре будет висеть объявление "Дура закрыта, все ушли в дурдом".
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14.10.2022 16:00 Ответить
Як може закінчитись те що й не починалось.
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14.10.2022 16:01 Ответить
Мобілізацію закінчать , а потім просто тотально загребуть всіх з п#сюнами і відправлять на фронт ))
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14.10.2022 16:08 Ответить
Читаем, как обычно, от обратного. В реальности ***** пообещал, что Могилизация росиян НЕ БУДЕТ завершена через 3 недели.
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14.10.2022 16:09 Ответить
За три дня Киев уже брали.....
Так будет и с мобилизацией - года два будут гонятся по бескрайним лесам и полям за "бесстрашными" воинами кацапии !
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14.10.2022 16:12 Ответить
Так а шо, фсьо....войско собране? Шось там з москви тільки з трьох вокзалів зібрали з туалетів
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14.10.2022 16:13 Ответить
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14.10.2022 16:13 Ответить
Рожки на ак47 тупо закончились?
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14.10.2022 16:20 Ответить
Я теж цей прикол бачив
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14.10.2022 16:31 Ответить
Ромалэ вжє обшмонали,а інше кацлайно перегниє...
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14.10.2022 16:31 Ответить
***** ловит свое разбредшееся стадо на живца. Через две недели начнут возвращаться, вот тут-то он их всех и накроет.
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14.10.2022 16:48 Ответить
Ну-ну. Хоть бы историю почитал. В 1941-45 г. в СССР проводилась так называемая перманентная мобилизация, чего Германия сделать не смогла.
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14.10.2022 17:03 Ответить
Врёт. Указ об окончании не подписан.
400000 урок регулярной армии "границу не держат" - а 300000 цивильных в обносках резко решат проблему? Ну-ну )))
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14.10.2022 19:10 Ответить
Хйло помнится раз 10 кацаполетунов из Сирии выводил. наверное сейчас самых хитрых кто вернется через две недели загребут прям на границе.
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14.10.2022 19:26 Ответить
 
 