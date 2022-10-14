В течение 2 недель мобилизация в России будет завершена, - Путин

Российский диктатор Путин заявил, что мобилизация будет завершена в течение 2 недель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"В течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал кремлевский диктатор.

В то же время, по словам Путина, никаких новых предложений от Минобороны РФ по мобилизации не поступало и не планируется.

Саму мобилизацию он объяснил тем, что линия столкновения с Украиной 1,1 тыс. км, поэтому "охранять ее только контрактниками невозможно".

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