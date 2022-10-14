9 514 26
В течение 2 недель мобилизация в России будет завершена, - Путин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский диктатор Путин заявил, что мобилизация будет завершена в течение 2 недель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"В течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал кремлевский диктатор.
В то же время, по словам Путина, никаких новых предложений от Минобороны РФ по мобилизации не поступало и не планируется.
Саму мобилизацию он объяснил тем, что линия столкновения с Украиной 1,1 тыс. км, поэтому "охранять ее только контрактниками невозможно".
Топ комментарии
+18 MausMike
показать весь комментарий14.10.2022 15:55
+14 Топ Ган
показать весь комментарий14.10.2022 15:55
+6 акаб акабіч
показать весь комментарий14.10.2022 15:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Висновок - кацапи пішли від опаришів!
Так будет и с мобилизацией - года два будут гонятся по бескрайним лесам и полям за "бесстрашными" воинами кацапии !
400000 урок регулярной армии "границу не держат" - а 300000 цивильных в обносках резко решат проблему? Ну-ну )))