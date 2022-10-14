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Новости Экономика
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завод (490) Коломойский (1757) Никополь (445)

Ферросплавный завод Коломойского за полгода войны получил 223 млн грн прибыли

Новости Цензор.НЕТ Экономика

завод,нзф,ферросплавів

Никопольский завод ферросплавов олигарха Игоря Коломойского по итогу первого полугодия 2022 года получил чистую прибыль в размере 223 млн грн.

Об это свидетельствует финансовый отчет завода, обнародованный на сайте НКЦБФР, информирует Цензор.НЕТ.

Чистый доход предприятия, согласно отчету, за первых 6 месяцев войны составил более 9 млрд гривен.

Напомним, ранее Никопольский завод ферросплавов заявил о планах остановки производства из-за якобы высоких цен на электроэнергию.

Завод Коломойского предупредил, что возможное повышение цен на электричество повлияет на уровень прибыльности предприятия.

Львиная доля доходов Никопольского завода ферросплавов, согласно официальному отчету, обеспечивает экспорт. В 2021 году на внешние рынки было отправлено более 70% продукции - 470 тыс. тонн из произведенных 648 тысяч тонн.

Цена на электроэнергию в Украине летом 2022 года была примерно в 2-5 раз ниже, чем в странах ЕС, согласно данным ГП "Оператор Рынка".

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Топ комментарии
+25
зеля сама вдала інвестиція бені
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14.10.2022 16:43
+22
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14.10.2022 16:46
+18
И налоги простили перед бюджетом.
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14.10.2022 16:39
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И налоги простили перед бюджетом.
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14.10.2022 16:39 Ответить
Ну так клован же другий у ганебному списку "найвидатніших українців всіх часів." Дивно що бєня при таких розкладах лярд не сколотив.
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14.10.2022 16:41 Ответить
зеля сама вдала інвестиція бені
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14.10.2022 16:43 Ответить
это не 100млрд долларов от путина, но тоже нормально.
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14.10.2022 16:43 Ответить
Та не може бути.
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14.10.2022 16:45 Ответить
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14.10.2022 16:46 Ответить
Кому війна ,а кому мама рідна.
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14.10.2022 16:47 Ответить
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14.10.2022 16:56 Ответить
Це ******* реальність - засоби виробництва у приватній власності. Якщо прибуткові - чудово.
Якщо сплатить усі податки - супер !
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14.10.2022 16:47 Ответить
не понятно - дурак или просто гавнюк на подсосе?
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14.10.2022 16:50 Ответить
ему - простят. Как обычно.
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14.10.2022 16:50 Ответить
У Бени жизненное кредо - налоги платят только трусы !
Для примера, за 2020 г. его фирма "Ливайн торг" (продажа талонов на ГСМ) при доходе более 6 миллиардов показа больше 200 миллионов убытков....
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14.10.2022 16:51 Ответить
Це проблема не Бені, а країни, її податкової служби і правоохоронних органів. Тобто, влади.
Якщо влада не здатна зібрати податки, то хто її обирає ?? Правильно - виборець!
С...ка ... коло замикається !
Можна безкінечно щось доказувати один одному на форумах !
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14.10.2022 18:47 Ответить
Нагадайте, будь ласка, ви такої ж думки дотримувались і до 2019? Чи "єТо другоЄ"?
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14.10.2022 16:54 Ответить
Це почалося у 1991 р. А Ви і не помітили ?
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14.10.2022 18:42 Ответить
Що саме?
Коломойський НЕ платив податки? То з якого переляку він буде їх платити зараз?
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14.10.2022 19:05 Ответить
І я про це. Якщо влада таке дозволяє, то це не проблема Бені.
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14.10.2022 20:20 Ответить
Не скажете, скільки МІЛЬЯРДІВ боргів Зеленський пробачив Коломойському лише з останні 8 місяців? Мушу нагадати, з 24 лютого в нас війна, нам весь цивілізований світ помагає за рахунок, до речі, американських, німецьких, британських, чеських. польських... і т.д. платників податків і між ними, приватних власників засобів виробництва. Вони ж то сплачують, а тому пархатому громадянину Ізраілю (не України!) ми чомусь пробачаємо. А потім знову скажуть, що ми антисеміти, курва?
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14.10.2022 17:04 Ответить
Я собі навіть не можу уявити скільки Зеля заборгував Бені, якщо Україна до тепер не може з ним розплатитися)
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14.10.2022 17:12 Ответить
Це емоції.
Я написав про приватну форму власності підприємств. І добре, якщо вони прибуткові.
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14.10.2022 18:43 Ответить
"Пробачати" мільярди бєні в час, коли війна то лише емоції? Я правильно зрозумів? До речі, питання саме в тому, що бєня НЕ ПЛАТИТЬ податки з прибутку. Ну кредо життєве в нього таке, борги віддають лише лохи, тобто всі ми решта.
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14.10.2022 18:49 Ответить
БЕБ, СБУ, ГП ..? Нє, не бачать ? А чому так ? Вони не з народу ? А звідкиля ? З Марса ??

Кого цікавить, яке кредо у Бені ? Блогерів і дописувачів на форумах ?
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14.10.2022 18:59 Ответить
З зекодла.
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14.10.2022 19:22 Ответить
Угу ... Там вище пан питає, чому це вже 30 років тягнеться ??
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14.10.2022 20:21 Ответить
сплатить ! точно ! я в це вірю! сам принесе в чумодані в податкову... і попросить перерахувати.. що я беню не знаю? найпорядніша людина після зелі
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14.10.2022 16:50 Ответить
Кому війна (Україна, українці), а кому і мати рідна (Коломойський). Еапевне Коломойський знаж якусь собливу молитву, яка є не відомою решті українців. Нє? Чи молиться не Господу, а ОПі? 🤔
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14.10.2022 16:50 Ответить
Неееее, Беня КАЛомоймкий не молится и не ходит в церковь, ему молится вся эта ЗЕбанутая срань, потому что он, КАЛ омойский из быдла сделал и ВР, и кабмин, и найвелычнишого.
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14.10.2022 16:56 Ответить
Зеля, ОПа і решта покидьків з числа слуг свій ранок починають з «многая літа» присвячуючи Бені без якого зараз б сиділи хрін знає де, а в Україні панував би лад і спокій
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14.10.2022 17:10 Ответить
Безумовно після цієї новини рейтинг Тараса Шевченка знатно пошатнувся. Президент не тільки видатний політик і головнокомандувач, але й надзвичайно професіональний економіст
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14.10.2022 16:51 Ответить
По мірі знімання нових відосиків з ************ своє лідерство Тарас Шевченко може втратити)
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14.10.2022 17:07 Ответить
И сколько денег из этих 223 миллионов эта жирная пархатая срань Беня КОЛомойский выделил на оборону?
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14.10.2022 16:53 Ответить
Кому що, а курці просо...
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14.10.2022 16:54 Ответить
А з чого "НЗФ" - завод Коломойського?
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14.10.2022 16:55 Ответить
Знайомтесь! Головний Зе- *******!
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14.10.2022 16:55 Ответить
І ніякої націоналізації спільних бізнесів медведчука та каломоя, бєняфіціарів Зєлі ...

Енергетика: «Львівобленерго», «Прикарпаттяобленерго», «Запоріжжяобленерго»

Металургія: «Дніпроспецсталь» і «Запорізький завод феросплавів»

Логістичний комплекс в Одесі

Медіабізнес: «1+1», «2+2», «ТЕТ»

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html
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14.10.2022 16:58 Ответить
Головне, щоб налоги заплатив сповна і з кацапнею не торгував.
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14.10.2022 16:59 Ответить
Це ви про Зелю? Так з кацапські трансляцій доходи ідуть в офшори все одно, тому платити нічого не буде в бюджет України
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14.10.2022 17:05 Ответить
Я мав на увазі налоги до державного бюджету України. Якщо заплатив то які пролеми?
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14.10.2022 17:19 Ответить
Так Зеля не платить, бо доходи йдуть в офшори, я і написав це)
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14.10.2022 17:28 Ответить
БЕБ, СБУ, ГП ..? Нє, не бачать ? А чому так ? Вони не з народу ? А звідкиля ? З Марса ??
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14.10.2022 18:49 Ответить
О-о-о, батенька, так ты из зеленожопых... или просто дурак?
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14.10.2022 19:19 Ответить
Кацап нумерований під впном?
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14.10.2022 20:16 Ответить
Еще и битков намайнил при льготной цене на электроэнергию для завода, под что оборудовал целый цех
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14.10.2022 17:02 Ответить
Якщо підсанкційний бізнесмен, якого Зеленський навіть позбавив громадянства, так заробляє, то уявляю рівень доходів тих на кого Зеленський санкцій не накладав...
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14.10.2022 17:03 Ответить
Позбавив? О так, осмілів і позбавив? І бєня йому навіть яйця за то не обірвав? Ото Зеленський оборзів, вкрай оборозів... Глиба той зеленський, велич. Певно за то його у списку найвеличніших на друге місце ввели...
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14.10.2022 17:08 Ответить
Чого ржеш?
Важко було Ігорь Валєрічу заробляти коли Зеленський так його гнобив.
Але ж зміг...
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14.10.2022 17:11 Ответить
А які докази позбавлення громадянства у Бені і що змінилось в його житті? До прикладу Корбан не може в'їхати в Україну
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14.10.2022 17:30 Ответить
Наразі Коломойський проживає у Буковелі. З охороною, типу ...
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14.10.2022 18:54 Ответить
При Пороху Беня бідував, Україна розвивалась. При Зелі Беня розвивається, а Україна бідує. От така ху#ня малята..
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14.10.2022 17:03 Ответить
Ну і скільки ці істоти внесли грошей на оборону України? Зіро!
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14.10.2022 17:26 Ответить
Когда Государства заберёт у этих бандитов украденные заводы
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14.10.2022 17:34 Ответить
Україна як більшість пострадянських республік немала досвіду приватної власності і після розпаду СРСР здебільшого підприємства ставали частиною мафіознизних структур ，проблема не в тому що в уряді хтось краде собі на авто ，в тому і числі , але здебільшего проблема в мафії котра нікуди незникла з часів Лазаренка ，візьміть будь якого мільярдера україни і він так чи інакше буде пов'язаний з мафієй .Вам неподобається слово мафія можете казати політичні еліти чи групи впливу . Хто такий Ахметов а хто такий Янукович а Тимошенко а Аваков - це мафія . Коломойський з того ж самого поля овоч .
Що ми можемо зараз зробити ? А нічого навіть якщо будуть красти щось на наших очах - тупо нічого неможна зробити зараз . Ми можемо тільки зафіксувати той чи інший факт зловживання.
Що ми можемо зробити потім? Якщо буде політична воля провести повне розслідування статків і підприємств людей які згадані вище ,якщо немає проблем - нехай працюють ，якщо є проблеми нехай несуть відповідальність перед законом .
проблема тільки в тому що більшість підприємств опинилась в приватній власності незаконно .
Якщо буде воля народу більшості цю проблему можна вирішити ，не вибором нової партії до ради ，а всеукраїнським страйком проти Ахметова Фірташа Коломойського .Перекривати вулиці ，блокувати їхні підприємства ，робити мыжнародний резонанс ，долучати юристів і постійно постійно тиснути доки підприємства незаконно придбанні не будуть повернуті в держвласність ，а потім продані на відкритому тендері де можуть взяти участь будь хто з Європи Америки тощо
Світ несправедливий ，здається це слова Біл Гейтса. Надзаможні люди без крові нічого нам невіддадуть .
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14.10.2022 17:57 Ответить
У тому і біда.
Це вже тягнеться 30 років. Щось не видно страйків проти Ахметова, Коломойського, Пінчука та інших.
Чому так ? А Б..х його знає ... Вірніше розумні політологи, мабуть, щось пояснять.
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14.10.2022 18:53 Ответить
Нас тарабарщиною олігархічні ЗМІ відволікають на інше. Тому менше часу треба витрачати на ЗМІ, а більше на те щоб обдумувати самому те що відбувається.
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14.10.2022 19:01 Ответить
Знову "забрать и поделить" ? Ми вже це проходили... А може просто створити умови на рівні держави, щоб закони стали одні для всіх, тарифи стали одні для всіх, податки стали одні для всіх? Без "пільг та льгот", без "дагаварімся"...може просто зробити прозору митницю, встановити певні "фільтри" для держ.чиновників... Така система давно існує в Європі, але українці хочуть "придумати своє колесо"....і знову опиняються в халепі....
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14.10.2022 19:19 Ответить
Так, все конфіскувати зароблене грабунком і махінаціями. Що зароблене чесно - залишити. Ми йдем в Європу, де всі рівні перед законом. Проте зараз має бути військовий стан і диктатура, треба знищити бандо-олігархічну систему. Замість продажних судів і прокуратур мають бути військові комендатури, військово-польові суди і трибунали, всіх бариг, ворюг, чинуш інтернувати, майно НАГРАБОВАНЕ конфіскувати на користь інвалідів війни, сирот, біженців.
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14.10.2022 19:59 Ответить
Фантазер, спустіться на Землю і мисліть реально.... Бо від ваших популістичних заяв вже нудить !!! Хто має все, вищеперераховане, зробити? Ті, кого призначили у владу Коломойський, Аваков, Фірташ, Ахметов , Пінчук .....чи ті нові "балагані шути" з ВР( юзіки, тищенки, брагарі, хламідії) ? Ви самі дали необмежену владу певному колу обмежених людей і ви мрієте побудувати "справедливу державу" ??? Можливо , я щось пропустила, але Коломойський вже повернув державі вкрадені 5,5 млрд .дол..., чи він хоча б під арештом в Україні???
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16.10.2022 15:55 Ответить
А де він взяв це підприємство.
Юля йому його дала під час свого прем'єрства. Ото коли вона прикидалась борцем з олігархами й тільки було й чутно від неї: фірташ, фірташ, фірташ. Ото вона тоді йому тихо віддала. Під шумок, вірніше під шум.
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14.10.2022 18:56 Ответить
 
 