Ферросплавный завод Коломойского за полгода войны получил 223 млн грн прибыли
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Никопольский завод ферросплавов олигарха Игоря Коломойского по итогу первого полугодия 2022 года получил чистую прибыль в размере 223 млн грн.
Об это свидетельствует финансовый отчет завода, обнародованный на сайте НКЦБФР, информирует Цензор.НЕТ.
Чистый доход предприятия, согласно отчету, за первых 6 месяцев войны составил более 9 млрд гривен.
Напомним, ранее Никопольский завод ферросплавов заявил о планах остановки производства из-за якобы высоких цен на электроэнергию.
Завод Коломойского предупредил, что возможное повышение цен на электричество повлияет на уровень прибыльности предприятия.
Львиная доля доходов Никопольского завода ферросплавов, согласно официальному отчету, обеспечивает экспорт. В 2021 году на внешние рынки было отправлено более 70% продукции - 470 тыс. тонн из произведенных 648 тысяч тонн.
Цена на электроэнергию в Украине летом 2022 года была примерно в 2-5 раз ниже, чем в странах ЕС, согласно данным ГП "Оператор Рынка".
Пожалуйста, подождите...
Якщо сплатить усі податки - супер !
Для примера, за 2020 г. его фирма "Ливайн торг" (продажа талонов на ГСМ) при доходе более 6 миллиардов показа больше 200 миллионов убытков....
Якщо влада не здатна зібрати податки, то хто її обирає ?? Правильно - виборець!
С...ка ... коло замикається !
Можна безкінечно щось доказувати один одному на форумах !
Коломойський НЕ платив податки? То з якого переляку він буде їх платити зараз?
Я написав про приватну форму власності підприємств. І добре, якщо вони прибуткові.
Кого цікавить, яке кредо у Бені ? Блогерів і дописувачів на форумах ?
Енергетика: «Львівобленерго», «Прикарпаттяобленерго», «Запоріжжяобленерго»
Металургія: «Дніпроспецсталь» і «Запорізький завод феросплавів»
Логістичний комплекс в Одесі
Медіабізнес: «1+1», «2+2», «ТЕТ»
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html
Важко було Ігорь Валєрічу заробляти коли Зеленський так його гнобив.
Але ж зміг...
Що ми можемо зараз зробити ? А нічого навіть якщо будуть красти щось на наших очах - тупо нічого неможна зробити зараз . Ми можемо тільки зафіксувати той чи інший факт зловживання.
Що ми можемо зробити потім? Якщо буде політична воля провести повне розслідування статків і підприємств людей які згадані вище ,якщо немає проблем - нехай працюють ，якщо є проблеми нехай несуть відповідальність перед законом .
проблема тільки в тому що більшість підприємств опинилась в приватній власності незаконно .
Якщо буде воля народу більшості цю проблему можна вирішити ，не вибором нової партії до ради ，а всеукраїнським страйком проти Ахметова Фірташа Коломойського .Перекривати вулиці ，блокувати їхні підприємства ，робити мыжнародний резонанс ，долучати юристів і постійно постійно тиснути доки підприємства незаконно придбанні не будуть повернуті в держвласність ，а потім продані на відкритому тендері де можуть взяти участь будь хто з Європи Америки тощо
Світ несправедливий ，здається це слова Біл Гейтса. Надзаможні люди без крові нічого нам невіддадуть .
Це вже тягнеться 30 років. Щось не видно страйків проти Ахметова, Коломойського, Пінчука та інших.
Чому так ? А Б..х його знає ... Вірніше розумні політологи, мабуть, щось пояснять.
Юля йому його дала під час свого прем'єрства. Ото коли вона прикидалась борцем з олігархами й тільки було й чутно від неї: фірташ, фірташ, фірташ. Ото вона тоді йому тихо віддала. Під шумок, вірніше під шум.