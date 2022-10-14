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Новини Економіка
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завод (274) Коломойський (1414) Нікополь (564)

Феросплавний завод Коломойського за пів року війни отримав 223 млн грн прибутку

Новини Цензор.НЕТ Економіка

завод,нзф,ферросплавів

Нікопольський завод феросплавів олігарха Ігоря Коломойського за підсумками першого півріччя 2022 року отримав чистий прибуток у розмірі 223 млн грн.

Про це свідчить фінансовий звіт заводу, оприлюднений на сайті НКЦПФР, інформує Цензор.НЕТ.

Чистий дохід підприємства, згідно зі звітом, за перші 6 місяців війни становив понад 9 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше Нікопольський завод феросплавів заявив про плани зупинення виробництва через нібито високі ціни на електроенергію.

Завод Коломойського попередив, що можливе підвищення цін на електрику вплине на рівень прибутковості підприємства.

Левову частку доходів Нікопольського заводу феросплавів, згідно з офіційним звітом, забезпечує експорт. У 2021 році на зовнішні ринки було відправлено понад 70% продукції – 470 тис. тонн із вироблених 648 тисяч тонн.

Ціна на електроенергію в Україні влітку 2022 року була приблизно в 2-5 разів нижчою, ніж у країнах ЄС, згідно з даними ДП "Оператор Ринку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трейдер Коломойського заборгував 1,7 млрд грн перед "Укренерго", - ексглава НКРЕКП Вовк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
зеля сама вдала інвестиція бені
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14.10.2022 16:43
+22
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14.10.2022 16:46
+18
И налоги простили перед бюджетом.
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14.10.2022 16:39
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И налоги простили перед бюджетом.
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14.10.2022 16:39 Відповісти
Ну так клован же другий у ганебному списку "найвидатніших українців всіх часів." Дивно що бєня при таких розкладах лярд не сколотив.
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14.10.2022 16:41 Відповісти
зеля сама вдала інвестиція бені
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14.10.2022 16:43 Відповісти
это не 100млрд долларов от путина, но тоже нормально.
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14.10.2022 16:43 Відповісти
Та не може бути.
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14.10.2022 16:45 Відповісти
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14.10.2022 16:46 Відповісти
Кому війна ,а кому мама рідна.
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14.10.2022 16:47 Відповісти
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14.10.2022 16:56 Відповісти
Це ******* реальність - засоби виробництва у приватній власності. Якщо прибуткові - чудово.
Якщо сплатить усі податки - супер !
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14.10.2022 16:47 Відповісти
не понятно - дурак или просто гавнюк на подсосе?
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14.10.2022 16:50 Відповісти
ему - простят. Как обычно.
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14.10.2022 16:50 Відповісти
У Бени жизненное кредо - налоги платят только трусы !
Для примера, за 2020 г. его фирма "Ливайн торг" (продажа талонов на ГСМ) при доходе более 6 миллиардов показа больше 200 миллионов убытков....
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14.10.2022 16:51 Відповісти
Це проблема не Бені, а країни, її податкової служби і правоохоронних органів. Тобто, влади.
Якщо влада не здатна зібрати податки, то хто її обирає ?? Правильно - виборець!
С...ка ... коло замикається !
Можна безкінечно щось доказувати один одному на форумах !
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14.10.2022 18:47 Відповісти
Нагадайте, будь ласка, ви такої ж думки дотримувались і до 2019? Чи "єТо другоЄ"?
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14.10.2022 16:54 Відповісти
Це почалося у 1991 р. А Ви і не помітили ?
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14.10.2022 18:42 Відповісти
Що саме?
Коломойський НЕ платив податки? То з якого переляку він буде їх платити зараз?
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14.10.2022 19:05 Відповісти
І я про це. Якщо влада таке дозволяє, то це не проблема Бені.
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14.10.2022 20:20 Відповісти
Не скажете, скільки МІЛЬЯРДІВ боргів Зеленський пробачив Коломойському лише з останні 8 місяців? Мушу нагадати, з 24 лютого в нас війна, нам весь цивілізований світ помагає за рахунок, до речі, американських, німецьких, британських, чеських. польських... і т.д. платників податків і між ними, приватних власників засобів виробництва. Вони ж то сплачують, а тому пархатому громадянину Ізраілю (не України!) ми чомусь пробачаємо. А потім знову скажуть, що ми антисеміти, курва?
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14.10.2022 17:04 Відповісти
Я собі навіть не можу уявити скільки Зеля заборгував Бені, якщо Україна до тепер не може з ним розплатитися)
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14.10.2022 17:12 Відповісти
Це емоції.
Я написав про приватну форму власності підприємств. І добре, якщо вони прибуткові.
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14.10.2022 18:43 Відповісти
"Пробачати" мільярди бєні в час, коли війна то лише емоції? Я правильно зрозумів? До речі, питання саме в тому, що бєня НЕ ПЛАТИТЬ податки з прибутку. Ну кредо життєве в нього таке, борги віддають лише лохи, тобто всі ми решта.
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14.10.2022 18:49 Відповісти
БЕБ, СБУ, ГП ..? Нє, не бачать ? А чому так ? Вони не з народу ? А звідкиля ? З Марса ??

Кого цікавить, яке кредо у Бені ? Блогерів і дописувачів на форумах ?
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14.10.2022 18:59 Відповісти
З зекодла.
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14.10.2022 19:22 Відповісти
Угу ... Там вище пан питає, чому це вже 30 років тягнеться ??
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14.10.2022 20:21 Відповісти
сплатить ! точно ! я в це вірю! сам принесе в чумодані в податкову... і попросить перерахувати.. що я беню не знаю? найпорядніша людина після зелі
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14.10.2022 16:50 Відповісти
Кому війна (Україна, українці), а кому і мати рідна (Коломойський). Еапевне Коломойський знаж якусь собливу молитву, яка є не відомою решті українців. Нє? Чи молиться не Господу, а ОПі? 🤔
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14.10.2022 16:50 Відповісти
Неееее, Беня КАЛомоймкий не молится и не ходит в церковь, ему молится вся эта ЗЕбанутая срань, потому что он, КАЛ омойский из быдла сделал и ВР, и кабмин, и найвелычнишого.
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14.10.2022 16:56 Відповісти
Зеля, ОПа і решта покидьків з числа слуг свій ранок починають з «многая літа» присвячуючи Бені без якого зараз б сиділи хрін знає де, а в Україні панував би лад і спокій
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14.10.2022 17:10 Відповісти
Безумовно після цієї новини рейтинг Тараса Шевченка знатно пошатнувся. Президент не тільки видатний політик і головнокомандувач, але й надзвичайно професіональний економіст
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14.10.2022 16:51 Відповісти
По мірі знімання нових відосиків з ************ своє лідерство Тарас Шевченко може втратити)
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14.10.2022 17:07 Відповісти
И сколько денег из этих 223 миллионов эта жирная пархатая срань Беня КОЛомойский выделил на оборону?
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14.10.2022 16:53 Відповісти
Кому що, а курці просо...
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14.10.2022 16:54 Відповісти
А з чого "НЗФ" - завод Коломойського?
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14.10.2022 16:55 Відповісти
Знайомтесь! Головний Зе- *******!
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14.10.2022 16:55 Відповісти
І ніякої націоналізації спільних бізнесів медведчука та каломоя, бєняфіціарів Зєлі ...

Енергетика: «Львівобленерго», «Прикарпаттяобленерго», «Запоріжжяобленерго»

Металургія: «Дніпроспецсталь» і «Запорізький завод феросплавів»

Логістичний комплекс в Одесі

Медіабізнес: «1+1», «2+2», «ТЕТ»

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html
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14.10.2022 16:58 Відповісти
Головне, щоб налоги заплатив сповна і з кацапнею не торгував.
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14.10.2022 16:59 Відповісти
Це ви про Зелю? Так з кацапські трансляцій доходи ідуть в офшори все одно, тому платити нічого не буде в бюджет України
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14.10.2022 17:05 Відповісти
Я мав на увазі налоги до державного бюджету України. Якщо заплатив то які пролеми?
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14.10.2022 17:19 Відповісти
Так Зеля не платить, бо доходи йдуть в офшори, я і написав це)
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14.10.2022 17:28 Відповісти
БЕБ, СБУ, ГП ..? Нє, не бачать ? А чому так ? Вони не з народу ? А звідкиля ? З Марса ??
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14.10.2022 18:49 Відповісти
О-о-о, батенька, так ты из зеленожопых... или просто дурак?
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14.10.2022 19:19 Відповісти
Кацап нумерований під впном?
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14.10.2022 20:16 Відповісти
Еще и битков намайнил при льготной цене на электроэнергию для завода, под что оборудовал целый цех
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14.10.2022 17:02 Відповісти
Якщо підсанкційний бізнесмен, якого Зеленський навіть позбавив громадянства, так заробляє, то уявляю рівень доходів тих на кого Зеленський санкцій не накладав...
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14.10.2022 17:03 Відповісти
Позбавив? О так, осмілів і позбавив? І бєня йому навіть яйця за то не обірвав? Ото Зеленський оборзів, вкрай оборозів... Глиба той зеленський, велич. Певно за то його у списку найвеличніших на друге місце ввели...
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14.10.2022 17:08 Відповісти
Чого ржеш?
Важко було Ігорь Валєрічу заробляти коли Зеленський так його гнобив.
Але ж зміг...
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14.10.2022 17:11 Відповісти
А які докази позбавлення громадянства у Бені і що змінилось в його житті? До прикладу Корбан не може в'їхати в Україну
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14.10.2022 17:30 Відповісти
Наразі Коломойський проживає у Буковелі. З охороною, типу ...
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14.10.2022 18:54 Відповісти
При Пороху Беня бідував, Україна розвивалась. При Зелі Беня розвивається, а Україна бідує. От така ху#ня малята..
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14.10.2022 17:03 Відповісти
Ну і скільки ці істоти внесли грошей на оборону України? Зіро!
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14.10.2022 17:26 Відповісти
Когда Государства заберёт у этих бандитов украденные заводы
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14.10.2022 17:34 Відповісти
Україна як більшість пострадянських республік немала досвіду приватної власності і після розпаду СРСР здебільшого підприємства ставали частиною мафіознизних структур ，проблема не в тому що в уряді хтось краде собі на авто ，в тому і числі , але здебільшего проблема в мафії котра нікуди незникла з часів Лазаренка ，візьміть будь якого мільярдера україни і він так чи інакше буде пов'язаний з мафієй .Вам неподобається слово мафія можете казати політичні еліти чи групи впливу . Хто такий Ахметов а хто такий Янукович а Тимошенко а Аваков - це мафія . Коломойський з того ж самого поля овоч .
Що ми можемо зараз зробити ? А нічого навіть якщо будуть красти щось на наших очах - тупо нічого неможна зробити зараз . Ми можемо тільки зафіксувати той чи інший факт зловживання.
Що ми можемо зробити потім? Якщо буде політична воля провести повне розслідування статків і підприємств людей які згадані вище ,якщо немає проблем - нехай працюють ，якщо є проблеми нехай несуть відповідальність перед законом .
проблема тільки в тому що більшість підприємств опинилась в приватній власності незаконно .
Якщо буде воля народу більшості цю проблему можна вирішити ，не вибором нової партії до ради ，а всеукраїнським страйком проти Ахметова Фірташа Коломойського .Перекривати вулиці ，блокувати їхні підприємства ，робити мыжнародний резонанс ，долучати юристів і постійно постійно тиснути доки підприємства незаконно придбанні не будуть повернуті в держвласність ，а потім продані на відкритому тендері де можуть взяти участь будь хто з Європи Америки тощо
Світ несправедливий ，здається це слова Біл Гейтса. Надзаможні люди без крові нічого нам невіддадуть .
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14.10.2022 17:57 Відповісти
У тому і біда.
Це вже тягнеться 30 років. Щось не видно страйків проти Ахметова, Коломойського, Пінчука та інших.
Чому так ? А Б..х його знає ... Вірніше розумні політологи, мабуть, щось пояснять.
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14.10.2022 18:53 Відповісти
Нас тарабарщиною олігархічні ЗМІ відволікають на інше. Тому менше часу треба витрачати на ЗМІ, а більше на те щоб обдумувати самому те що відбувається.
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14.10.2022 19:01 Відповісти
Знову "забрать и поделить" ? Ми вже це проходили... А може просто створити умови на рівні держави, щоб закони стали одні для всіх, тарифи стали одні для всіх, податки стали одні для всіх? Без "пільг та льгот", без "дагаварімся"...може просто зробити прозору митницю, встановити певні "фільтри" для держ.чиновників... Така система давно існує в Європі, але українці хочуть "придумати своє колесо"....і знову опиняються в халепі....
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14.10.2022 19:19 Відповісти
Так, все конфіскувати зароблене грабунком і махінаціями. Що зароблене чесно - залишити. Ми йдем в Європу, де всі рівні перед законом. Проте зараз має бути військовий стан і диктатура, треба знищити бандо-олігархічну систему. Замість продажних судів і прокуратур мають бути військові комендатури, військово-польові суди і трибунали, всіх бариг, ворюг, чинуш інтернувати, майно НАГРАБОВАНЕ конфіскувати на користь інвалідів війни, сирот, біженців.
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14.10.2022 19:59 Відповісти
Фантазер, спустіться на Землю і мисліть реально.... Бо від ваших популістичних заяв вже нудить !!! Хто має все, вищеперераховане, зробити? Ті, кого призначили у владу Коломойський, Аваков, Фірташ, Ахметов , Пінчук .....чи ті нові "балагані шути" з ВР( юзіки, тищенки, брагарі, хламідії) ? Ви самі дали необмежену владу певному колу обмежених людей і ви мрієте побудувати "справедливу державу" ??? Можливо , я щось пропустила, але Коломойський вже повернув державі вкрадені 5,5 млрд .дол..., чи він хоча б під арештом в Україні???
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16.10.2022 15:55 Відповісти
А де він взяв це підприємство.
Юля йому його дала під час свого прем'єрства. Ото коли вона прикидалась борцем з олігархами й тільки було й чутно від неї: фірташ, фірташ, фірташ. Ото вона тоді йому тихо віддала. Під шумок, вірніше під шум.
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14.10.2022 18:56 Відповісти
 
 