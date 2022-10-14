Феросплавний завод Коломойського за пів року війни отримав 223 млн грн прибутку
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Нікопольський завод феросплавів олігарха Ігоря Коломойського за підсумками першого півріччя 2022 року отримав чистий прибуток у розмірі 223 млн грн.
Про це свідчить фінансовий звіт заводу, оприлюднений на сайті НКЦПФР, інформує Цензор.НЕТ.
Чистий дохід підприємства, згідно зі звітом, за перші 6 місяців війни становив понад 9 млрд гривень.
Нагадаємо, раніше Нікопольський завод феросплавів заявив про плани зупинення виробництва через нібито високі ціни на електроенергію.
Завод Коломойського попередив, що можливе підвищення цін на електрику вплине на рівень прибутковості підприємства.
Левову частку доходів Нікопольського заводу феросплавів, згідно з офіційним звітом, забезпечує експорт. У 2021 році на зовнішні ринки було відправлено понад 70% продукції – 470 тис. тонн із вироблених 648 тисяч тонн.
Ціна на електроенергію в Україні влітку 2022 року була приблизно в 2-5 разів нижчою, ніж у країнах ЄС, згідно з даними ДП "Оператор Ринку".
Будь ласка, зачекайте...
Якщо сплатить усі податки - супер !
Для примера, за 2020 г. его фирма "Ливайн торг" (продажа талонов на ГСМ) при доходе более 6 миллиардов показа больше 200 миллионов убытков....
Якщо влада не здатна зібрати податки, то хто її обирає ?? Правильно - виборець!
С...ка ... коло замикається !
Можна безкінечно щось доказувати один одному на форумах !
Коломойський НЕ платив податки? То з якого переляку він буде їх платити зараз?
Я написав про приватну форму власності підприємств. І добре, якщо вони прибуткові.
Кого цікавить, яке кредо у Бені ? Блогерів і дописувачів на форумах ?
Енергетика: «Львівобленерго», «Прикарпаттяобленерго», «Запоріжжяобленерго»
Металургія: «Дніпроспецсталь» і «Запорізький завод феросплавів»
Логістичний комплекс в Одесі
Медіабізнес: «1+1», «2+2», «ТЕТ»
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html
Важко було Ігорь Валєрічу заробляти коли Зеленський так його гнобив.
Але ж зміг...
Що ми можемо зараз зробити ? А нічого навіть якщо будуть красти щось на наших очах - тупо нічого неможна зробити зараз . Ми можемо тільки зафіксувати той чи інший факт зловживання.
Що ми можемо зробити потім? Якщо буде політична воля провести повне розслідування статків і підприємств людей які згадані вище ,якщо немає проблем - нехай працюють ，якщо є проблеми нехай несуть відповідальність перед законом .
проблема тільки в тому що більшість підприємств опинилась в приватній власності незаконно .
Якщо буде воля народу більшості цю проблему можна вирішити ，не вибором нової партії до ради ，а всеукраїнським страйком проти Ахметова Фірташа Коломойського .Перекривати вулиці ，блокувати їхні підприємства ，робити мыжнародний резонанс ，долучати юристів і постійно постійно тиснути доки підприємства незаконно придбанні не будуть повернуті в держвласність ，а потім продані на відкритому тендері де можуть взяти участь будь хто з Європи Америки тощо
Світ несправедливий ，здається це слова Біл Гейтса. Надзаможні люди без крові нічого нам невіддадуть .
Це вже тягнеться 30 років. Щось не видно страйків проти Ахметова, Коломойського, Пінчука та інших.
Чому так ? А Б..х його знає ... Вірніше розумні політологи, мабуть, щось пояснять.
Юля йому його дала під час свого прем'єрства. Ото коли вона прикидалась борцем з олігархами й тільки було й чутно від неї: фірташ, фірташ, фірташ. Ото вона тоді йому тихо віддала. Під шумок, вірніше під шум.